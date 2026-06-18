Sáng 18/6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ ở mức 25.173 VND, giảm 2 đồng so với ngày 17/6. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng biến động nhẹ.
Tỷ giá USD/VND tại BIDV hôm nay 18/6/2026
1 USD = 26.111 VND (mua tiền mặt)
1 USD = 26.111 VND (mua chuyển khoản)
1 USD = 26.431 VND (bán)
Như vậy, giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán tại BIDV đều giảm 2 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng hôm nay
Bảng cập nhật tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng trong nước, tính đến 9h45 ngày 18/6/2026
Ngân hàng
Mã ngoại tệ
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán tiền mặt
Bán chuyển khoản
Vietcombank
USD
26.081,00
26.111,00
26.431,00
-
BIDV
USD
26.111
26.111
26.431
-
USD(1-2-5)
25.067
-
-
-
USD(10-20)
25.067
-
-
-
Agribank
USD
26.091,00
26.111,00
26.431
-
SHB
USD cash (Loại<50USD)
25.900
-
26.431
-
USD cash (Loại>=50USD)
26.170
-
26.431
-
USD (Transfer)
-
26.140
26.431
-
OCB
USD (100,50)
26.151
26.201
26.431
26.431
USD (20,10,5)
26.151
26.201
26.431
26.431
USD (1)
23.915
26.201
26.431
26.431
HDBank
USD(50,100)
26.111
26.140
26.431
26.431
USD(10,20)
26.040
26.140
26.431
26.431
USD(1,5)
26.040
26.140
26.431
26.431
VPBank
USD
-
26.156
26.431
-
USD-1-2-5-10-20
26.156
-
26.431
-
USD-50-100
26.156
-
26.431
-
MB
USD (USD 50-100)
26.112,00
26.132,00
26.431
26.431
USD (USD 5 - 20)
26.089,00
-
-
-
USD (Dưới 5 USD)
26.069,00
-
-
-
LPBank
USD ≥ 50
26.095
26.130
26.431
26.431
USD <50
26.090
-
-
-
Sacombank
USD
26.130
26.130
26.431
26.431
MSB
USD
26.110
26.140
26.431
26.431
NCB
USD (lớn)
25.740,00
25.990,00
26.431,00
26.431,00
USD (vừa)
25.730,00
25.990,00
26.431,00
26.431,00
USD (nhỏ)
25.720,00
25.990,00
26.431,00
26.431,00
Eximbank
USD (50-100)
26.110
26.140
26.431
26.431
USD (5-20)
25.960
26.140
26.431
26.431
USD (1-2)
24.633
26.140
26.431
26.431
VIB
USD
26.160,00
26.170,00
26.431,00
26.431,00
SeaBank
USD (50 & 100)
26.111,00
26.111,00
26.431,00
26.431,00
USD (5, 10, 20)
26.091,00
26.111,00
26.431,00
26.431,00
USD <5
26.021,00
26.111,00
26.431,00
26.431,00
TPBank
USD
26.040
26.111
26.431
26.431
PVComBank
USD (50 & 100)
26.071
26.101
26.431
-
USD (5, 10, 20)
26.061
26.101
26.431
-
USD (1 & 2)
26.061
26.101
26.431
-
VietBank
USD
26.126,00
26.140,00
-
26.431
VietABank
USD ($50-$100)
26.090,00
26.140,00
26.431,00
26.431,00
USD ($05-$20)
25.990,00
26.140,00
26.431,00
26.431,00
USD ($01-$02)
25.690,00
26.140,00
26.431,00
26.431,00
Lưu ý: Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, tỷ giá có thể thay đổi liên tục trong ngày.
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