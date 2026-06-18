(VTC News) -

Sáng 18/6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ ở mức 25.173 VND, giảm 2 đồng so với ngày 17/6. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng biến động nhẹ.

Tỷ giá USD/VND tại BIDV hôm nay 18/6/2026

1 USD = 26.111 VND (mua tiền mặt)

1 USD = 26.111 VND (mua chuyển khoản)

1 USD = 26.431 VND (bán)

Như vậy, giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và giá bán tại BIDV đều giảm 2 đồng so với hôm qua.

(Ảnh minh họa: Reuters)

Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng hôm nay

Bảng cập nhật tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng trong nước, tính đến 9h45 ngày 18/6/2026

Ngân hàng Mã ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản Vietcombank USD 26.081,00 26.111,00 26.431,00 - BIDV USD 26.111 26.111 26.431 - USD(1-2-5) 25.067 - - - USD(10-20) 25.067 - - - Agribank USD 26.091,00 26.111,00 26.431 - SHB USD cash (Loại<50USD) 25.900 - 26.431 - USD cash (Loại>=50USD) 26.170 - 26.431 - USD (Transfer) - 26.140 26.431 - OCB USD (100,50) 26.151 26.201 26.431 26.431 USD (20,10,5) 26.151 26.201 26.431 26.431 USD (1) 23.915 26.201 26.431 26.431 HDBank USD(50,100) 26.111 26.140 26.431 26.431 USD(10,20) 26.040 26.140 26.431 26.431 USD(1,5) 26.040 26.140 26.431 26.431 VPBank USD - 26.156 26.431 - USD-1-2-5-10-20 26.156 - 26.431 - USD-50-100 26.156 - 26.431 - MB USD (USD 50-100) 26.112,00 26.132,00 26.431 26.431 USD (USD 5 - 20) 26.089,00 - - - USD (Dưới 5 USD) 26.069,00 - - - LPBank USD ≥ 50 26.095 26.130 26.431 26.431 USD <50 26.090 - - - Sacombank USD 26.130 26.130 26.431 26.431 MSB USD 26.110 26.140 26.431 26.431 NCB USD (lớn) 25.740,00 25.990,00 26.431,00 26.431,00 USD (vừa) 25.730,00 25.990,00 26.431,00 26.431,00 USD (nhỏ) 25.720,00 25.990,00 26.431,00 26.431,00 Eximbank USD (50-100) 26.110 26.140 26.431 26.431 USD (5-20) 25.960 26.140 26.431 26.431 USD (1-2) 24.633 26.140 26.431 26.431 VIB USD 26.160,00 26.170,00 26.431,00 26.431,00 SeaBank USD (50 & 100) 26.111,00 26.111,00 26.431,00 26.431,00 USD (5, 10, 20) 26.091,00 26.111,00 26.431,00 26.431,00 USD <5 26.021,00 26.111,00 26.431,00 26.431,00 TPBank USD 26.040 26.111 26.431 26.431 PVComBank USD (50 & 100) 26.071 26.101 26.431 - USD (5, 10, 20) 26.061 26.101 26.431 - USD (1 & 2) 26.061 26.101 26.431 - VietBank USD 26.126,00 26.140,00 - 26.431 VietABank USD ($50-$100) 26.090,00 26.140,00 26.431,00 26.431,00 USD ($05-$20) 25.990,00 26.140,00 26.431,00 26.431,00 USD ($01-$02) 25.690,00 26.140,00 26.431,00 26.431,00

Lưu ý: Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, tỷ giá có thể thay đổi liên tục trong ngày.