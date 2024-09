Chi tiết 10 đoàn tàu bị dừng để tránh bão Yagi

(VTC News) -

Để ứng phó với cơn bão số 3 Yagi, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội thông báo bãi bỏ các tàu SE11 xuất phát Hà Nội ngày 9, 10/9/2024 và tàu SE12 xuất phát Sài Gòn ngày 11, 12/9/2024; Bãi bỏ tàu LP5/HP2, tàu LP8/7 ngày 7/9/2024; Bãi bỏ tàu HP1, LP2 ngày 8/9/2024; Bãi bỏ tàu NA1/NA2 ngày 7/9/2024.

Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, kế hoạch chạy tàu sẽ liên tục được cập nhật. Hành khách có vé đi tàu bị tạm dừng liên hệ nhà ga, đại lý trước giờ tàu chạy để đổi hoặc trả vé không thu phí.

Hành khách có vé trong những ngày này cần theo dõi thông tin ảnh hưởng của bão để chủ động thời gian, phương án di chuyển hợp lý để đảm bảo an toàn.

Các đơn vị tổ chức thường trực 24/24 để kịp thời chỉ đạo công tác khắc phục sự cố; lập phương án sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xấu có thể xảy ra khi có mưa lớn bão để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện, thiết bị, nhà xưởng và an toàn giao thông đường sắt. Đồng thời, trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động khi thực hiện nhiệm vụ ứng cứu khi có sự cố xảy ra.

Dừng 10 đoàn tàu để tránh bão Yagi. (Ảnh minh họa)

Các đơn vị vận tải cần có phương án ứng cứu, phương án chuyển tải hành khách, cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu, thuốc chữa bệnh đối với tàu khách, bảo quản hàng hóa ở những khu vực dễ xảy ra gián đoạn giao thông vận tải đường sắt do ảnh hưởng của mưa bão.

Chuẩn bị tốt hệ thống thông tin tại các ga và trên các đoàn tàu để kịp thời thông báo cho hành khách ở ga, trên các đoàn tàu được biết về diễn biến của mưa, bão và kế hoạch phải dừng tàu để tránh mưa, bão (nếu có) tạo sự yên tâm tuyệt đối cho hành khách.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết Yagi là siêu bão, phạm vi ảnh hưởng rất rộng nên từ trưa nay vùng biển phía đông của vịnh Bắc Bộ (gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7.

Trên đất liền, từ đêm nay và gần sáng mai, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14.

Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11. Vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa sóng cao 2-3 m, vùng gần tâm bão 3-5 m.

Bão gây mưa to cho Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm nay đến sáng 9/9. Tổng lượng mưa phổ biến 100-350 mm, có nơi trên 500 mm. Mưa lớn nhất ở phía Đông Bắc Bộ, tập trung trong ngày và đêm mai. Phía Tây Bắc Bộ mưa từ tối mai đến đêm ngày 8/9. Các vùng trũng thấp, đô thị có thể bị ngập lụt. Lũ quét có thể xuất hiện trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.