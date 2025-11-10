Những mẫu nhà mái Nhật 3 tầng được yêu thích hiện nay

(VTC News) -

Nhà mái Nhật nổi bật với kiểu mái có độ dốc nhẹ, mở rộng sang hai hoặc bốn hướng. Khi kết hợp với kiến trúc nhà 3 tầng, kiểu mái này tạo nên vẻ ngoài cân đối, tinh tế và sang trọng.

So với mái Thái, mái Nhật có độ dốc thấp hơn, giúp tiết kiệm chi phí vật liệu và dễ dàng thi công. Phần mái thường được lợp ngói màu xanh than, xám hoặc nâu, mang đến cảm giác gần gũi và tự nhiên. Thiết kế này còn có ưu điểm lớn trong việc thoát nước mưa nhanh, cách nhiệt tốt, phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam.

Một số mẫu nhà mái Nhật 3 tầng phổ biến hiện nay:

Nhà mái Nhật 3 tầng hiện đại

(Ảnh: Khonhamaudep)

Đây là mẫu phổ biến nhất hiện nay vì mang hơi hướng thời thượng. Nhà mái Nhật 3 tầng sử dụng các đường nét vuông vắn, vật liệu hiện đại như kính, nhôm, bê tông sơn giả đá.

Màu sắc thường là trắng, ghi sáng hoặc be kết hợp mái xanh ghi, tạo nên tổng thể sang trọng. Bố cục mặt tiền tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẳng cấp.

Nhà mái Nhật phong cách tân cổ điển

(Ảnh: 3bdesign)

Nhà mái Nhật phong cách tân cổ điển kết hợp nét đẹp Á Đông với phong cách phương Tây. Các chi tiết phào chỉ nhẹ, cột trụ vững vàng, lan can sắt nghệ thuật và mái Nhật lợp ngói màu trung tính giúp tổng thể vừa mềm mại vừa sang trọng. Gam màu vàng, be, trắng được sử dụng nhiều trong thiết kế.

Đây là lựa chọn lý tưởng cho gia chủ yêu thích vẻ đẹp quý phái nhưng không quá cầu kỳ.

Nhà mái Nhật 3 tầng kết hợp sân vườn

(Ảnh: 3bdesign)

Với diện tích đất rộng, mẫu nhà này mang đến không gian sống xanh mát nhờ hệ thống cây cảnh, hồ cá hoặc vườn nhỏ xung quanh.

Mái Nhật mở rộng giúp che nắng cho hiên nhà và ban công, đồng thời tăng tính thẩm mỹ. Kiểu nhà này mang đậm hơi thở thiên nhiên.

Nhà mái Nhật 3 tầng phong cách Địa Trung Hải

(Ảnh: Khonhamaudep)

Dù mới du nhập vào nước ta song phong cách Địa Trung Hải được ưa chuộng bởi sự phóng khoáng và vẻ đẹp tự do. Đặc trưng của kiểu nhà này là mái vòm lớn không theo quy chuẩn nhất quán nào, cửa lớn đón gió từ bên ngoài.

Nhà mái Nhật 3 tầng có hồ bơi

(Ảnh: Khonhamaudep)

Nhà 3 tầng mái Nhật có hồ bơi là kiểu kiến trúc hiện đại, sang trọng, mang đậm hơi thở nghỉ dưỡng. Mẫu nhà này thường được thiết kế hướng đến sự cân bằng giữa thẩm mỹ, tiện nghi và không gian xanh.

Nhà mái Nhật 3 tầng có gara ô tô

(Ảnh: 3bdesign)

Một trong những điểm khác biệt của mẫu nhà này là gara để xe được thiết kế liền kề trong khối nhà hoặc bố trí ở tầng trệt. Gara có thể nằm bên hông, phía trước hoặc phía sau nhà tùy theo diện tích đất và hướng thiết kế.