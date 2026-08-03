(VTC News) -

Đặc điểm của nhà mái Nhật

Nhà mái Nhật nổi bật với kiểu mái có độ dốc vừa phải, các lớp mái được thiết kế cân đối, tạo cảm giác thanh thoát và hài hòa với tổng thể kiến trúc.

So với mái Thái, mái Nhật thường có độ dốc thấp hơn, đường nét không quá cầu kỳ nhưng vẫn mang vẻ đẹp hiện đại, sang trọng. Nhà mái Nhật phù hợp với nhiều phong cách nhà ở, từ nhà 1 tầng, 2 tầng đến các công trình 3 tầng diện tích lớn.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, mái Nhật còn có khả năng thoát nước tương đối tốt, hạn chế tình trạng nước đọng trên mái khi trời mưa. Thiết kế mái mở rộng về nhiều phía cũng góp phần tạo bóng mát, giảm tác động trực tiếp của nắng lên tường và không gian bên trong.

Tuy nhiên, kết cấu mái Nhật thường phức tạp hơn mái bằng, đòi hỏi quá trình thiết kế, thi công và lựa chọn vật liệu được tính toán kỹ lưỡng.

Chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 130m² bao nhiêu?

Chi phí xây nhà thường được áp dụng theo công thức:

Chi phí xây nhà = Tổng diện tích xây dựng x Đơn giá xây dựng

Trong đó, tổng diện tích xây dựng bao gồm diện tích sàn, phần móng và mái được quy đổi theo hệ số nhất định. Cụ thể, móng băng thường được tính khoảng 50-70% diện tích sàn, móng cọc tính khoảng 20% - 40% diện tích sàn; móng bè tính khoảng 80% diện tích sàn nhà. Diện tích mái Nhật khoảng 50 - 80% diện tích sàn.

Nhà mái Nhật 2 tầng. (Ảnh minh họa: AI)

Với nhà 2 tầng, có diện tích sàn 130m² và sử dụng mái Nhật, móng băng, diện tích tính xây dựng tham khảo như sau:

Diện tích tầng 1: 130 X 100% = 130m²

Diện tích tầng 2: 130 X 100% = 130m²

Diện tích móng băng: 130 X 50% = 65m²

Diện tích mái Nhật: 130 X 60% = 78m²

Theo đó, tổng diện tích xây dựng là 403m²

Mặt bằng giá xây dựng hiện có sự chênh lệch đáng kể giữa các địa phương và từng gói vật tư. Một số đơn vị xây dựng công bố giá phần thô khoảng 3,3 - 4,5 triệu đồng/m², trong khi xây nhà trọn gói hoàn thiện phổ biến khoảng 5 - 8 triệu đồng/m². Một số công trình yêu cầu cao có thể vượt mức này.

Nếu áp dụng đơn giá xây thô 4,5 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 130m² = 403m² x 4,5 triệu đồng/m² = 1,813 tỷ đồng

Nếu áp dụng đơn giá xây trọn gói 8 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 130m² = 403m² x 8 triệu đồng/m² = 3,224 tỷ đồng

Như vậy, với nhà mái Nhật 2 tầng diện tích 130m²/sàn, ngân sách khoảng 1,8 - 3,2 tỷ đồng là mức tham khảo để gia chủ chuẩn bị cho phần xây dựng và hoàn thiện cơ bản.

Nếu sử dụng vật liệu cao cấp, thiết kế nhiều chi tiết trang trí, hệ cửa lớn, đá tự nhiên hoặc đầu tư nội thất đồng bộ, tổng chi phí xây nhà nhà mái Nhật 2 tầng 130m² có thể cao hơn.