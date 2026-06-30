Phát hiện thi thể người đàn ông sau khi dập tắt đám cháy rừng ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Lãnh đạo UBND xã Quế Sơn (TP Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy rừng khiến một người tử vong.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, khoảng 14h ngày 30/6, lực lượng chức năng nhận tin báo xảy ra cháy rừng tại thôn Châu Sơn Đông (xã Quế Sơn).

Lực lượng chức năng đang triển khai chữa cháy tại hiện trường (Ảnh: A Thành)

Ngay sau đó, 14 cán bộ, chiến sĩ dân quân và công an được huy động đến hiện trường để chữa cháy. Sau khi khống chế, dập tắt hoàn toàn đám cháy, lực lượng chức năng kiểm tra khu vực bị ảnh hưởng và phát hiện một thi thể.

Nạn nhân được xác định là ông N.T. (trú tại thôn Châu Sơn Đông).

Qua xác minh ban đầu, sáng cùng ngày ông T. lên rẫy keo để đốt thực bì. Cơ quan chức năng nghi nạn nhân tử vong do ngạt khói.

Lãnh đạo UBND xã Quế Sơn cho biết, các lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Cách đây khoảng 10 ngày, tại xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) lực lượng chữa cháy phát hiện thi thể 2 vợ chồng tử vong trong đám cháy rừng.

Cụ thể, khoảng 13h ngày 20/6, trong quá trình tổ chức lực lượng vào khu vực rừng Tây Xuân (xã Kỳ Văn) để dập đám cháy, người dân phát hiện hai người đã tử vong tại khu vực xảy ra cháy.

Qua xác minh ban đầu, các nạn nhân được xác định là ông Hồ Văn L. (SN 1969) và vợ là bà Nguyễn Thị Minh H. (SN 1972), cùng trú xã Kỳ Văn.

Theo thông tin ban đầu, trưa 20/6, khu vực rừng Tây Xuân xuất hiện đám cháy. Chính quyền địa phương cùng người dân đã huy động lực lượng tham gia chữa cháy, ngăn lửa lan rộng.

Một số người dân địa phương cho biết, vợ chồng ông L. có thể tham gia chữa cháy rừng trước đó và không may bị ngạt khói dẫn đến tử vong.

Hiện chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, đồng thời triển khai các thủ tục liên quan theo quy định.