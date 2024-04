Chặn hơn 100 tên lửa, UAV của Iran, Tổng thống Mỹ nói Israel 'đã chiến thắng'

(VTC News) -

CNN đưa tin, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng "Israel nên coi đêm nay là một chiến thắng" vì báo cáo hiện tại của Mỹ cho thấy các cuộc không kích của Iran phần lớn không thành công. Kết quả này cũng chứng tỏ khả năng quân sự vượt trội của Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 14/4. (Ảnh: CNN)

Theo một quan chức cấp cao Mỹ, Washington xác định gần như toàn bộ máy bay không người lái (UAV) và tên lửa - trong đó có hơn 100 tên lửa đạn đạo do Iran phóng "đã bị bắn hạ trên không". Không có tên lửa hành trình nào gây ra thiệt hại và không gì "có giá trị" bị bắn trúng.

Cơ quan khẩn cấp của Israel cho biết, chưa có báo cáo về thương tích trực tiếp do các cuộc tấn công của Iran.

Theo CBS News, khả năng quân sự với các hệ thống phòng không tiên tiến và kinh nghiệm thực chiến của Israel đã giúp nước này đối phó hiệu quả với cuộc tấn công của Iran.

Có thể kể đến The Arrow, hệ thống được phát triển chung với Mỹ phục vụ mục đích đánh chặn tên lửa tầm xa ở cự ly lên tới 2.400km, bao gồm cả các loại tên lửa đạn đạo mà Iran đã phóng hôm 13/4. The Arrow hoạt động bên ngoài bầu khí quyển, đã được sử dụng trong cuộc chiến hiện nay để đánh chặn tên lửa tầm xa do phiến quân Houthi phóng ở Yemen.

Một hệ thống khác cũng được phát triển cùng với Mỹ là David's Sling, nhằm mục đích đánh chặn các tên lửa tầm trung, chẳng hạn như những tên lửa do Hezbollah sở hữu ở Lebanon.

Ngoài ra còn có Patriot, hệ thống do Mỹ sản xuất và là thành phần lâu đời nhất trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel. Nó được sử dụng trong Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất năm 1991 để đánh chặn tên lửa Scud của Iraq.

Patriot hiện được sử dụng để bắn hạ máy bay, bao gồm cả máy bay không người lái.

Hệ thống phòng không Iron Dome của Israel đánh chặn tên lửa từ Iran ngày 14/4. (Ảnh: CNN)

Nổi tiếng nhất trong hệ thống phòng thủ của Israel là "Vòm sắt" - Iron Dome do Israel phát triển với sự hỗ trợ của Mỹ, chuyên bắn hạ tên lửa tầm ngắn.

Hệ thống này đã đánh chặn hàng nghìn quả tên lửa kể từ khi được kích hoạt vào đầu thập kỷ trước. Nó cũng thực hiện hàng nghìn cuộc đánh chặn trong cuộc xung đột hiện nay chống lại Hamas và Hezbollah. Israel cho biết Iron Dome có tỷ lệ thành công trên 90%.

Israel cũng đang phát triển một hệ thống mới để ngăn chặn các mối đe dọa sắp tới bằng công nghệ laser, được gọi là Iron Beam. Israel cho biết hệ thống này sẽ là yếu tố thay đổi cuộc chơi vì chi phí vận hành rẻ hơn nhiều so với các hệ thống hiện có. Hiện Iron Beam vẫn chưa đi vào hoạt động.