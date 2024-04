Israel tuyên bố đánh chặn hơn 200 tên lửa và UAV của Iran

(VTC News) -

CBS News dẫn lời ông Daniel Hagari, Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, hơn 200 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) đã được phóng trong cuộc không kích quy mô lớn của Iran vào Israel.

"Phần lớn (tên lửa và UAV) đã bị đánh chặn", ông Hagari tuyên bố, đồng thời xác nhận một số tên lửa đã rơi xuống lãnh thổ Israel nhưng chưa rõ số lượng cụ thể.

Người phát ngôn của IDF cho biết thêm rằng một số người đã bị thương do tên lửa của Iran phóng, trong đó có một trẻ em bị mảnh vỡ rơi trúng.

Hệ thống phòng không tại thành phố Ashkelon của Israel hoạt động sau khi Iran phóng tên lửa và UAV về phía Israel. (Ảnh: Reuters)

Israel đã đóng cửa không phận vào lúc nửa đêm và kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng không trước cuộc không kích. Phải mất vài giờ, các UAV của Iran mới đến được không phận Israel.

IDF cho biết, cảnh báo bắt đầu vang lên khắp Israel lúc gần 2h ngày 14/4 (giờ địa phương) tại các khu vực ở miền nam Israel, gần Biển Chết, ở Jerusalem và khu vực Shomron.

“IDF đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và liên tục theo dõi tình hình", IDF cho biết trong một tuyên bố trước đó.

"Hệ thống phòng không của chúng tôi đang trong tình trạng báo động cao, phối hợp với các máy bay chiến đấu của Không quân Israel và tàu chiến của Hải quân Israel cũng đang thực hiện nhiệm vụ phòng thủ trên không phận đất nước. Chúng tôi đang giám sát tất cả các mục tiêu", đại diện IDF nêu.

Lực lượng Mỹ trong khu vực cho biết họ đã bắn hạ một số UAV do Iran phóng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trở lại Nhà Trắng vào ngày 13/4 (giờ Mỹ) và gặp nhóm cố vấn an ninh của ông. Theo CNN, ông Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có cuộc điện đàm trong thời gian này.

Anh, Pháp, Đức cùng nhiều nước phương Tây đã lên án cuộc không kích của Israel.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres lên án mạnh mẽ cuộc tấn công quy mô lớn của Iran nhằm vào Israel. Ông kêu gọi "chấm dứt ngay lập tức" các hành động thù địch và bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về "khả năng leo thang khốc liệt" trên toàn khu vực.

“Tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa để tránh bất kỳ hành động nào có thể dẫn đến đối đầu quân sự lớn trên nhiều mặt trận ở Trung Đông”, ông Guterres nói.

Các nước trong khu vực cũng kêu gọi kiềm chế sau vụ Iran tấn công Israel.

Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê-út bày tỏ lo ngại về “sự leo thang quân sự gần đây” trong khu vực, về “những hậu quả nghiêm trọng tiềm ẩn” sau các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của Iran nhắm vào Israel.

Bộ này cho biết: “Ả Rập Xê-út nhấn mạnh sự cần thiết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc phải chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, đặc biệt là ở khu vực rất nhạy cảm này đối với hòa bình và an ninh toàn cầu”.

Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê-út tái khẳng định tầm quan trọng của việc ngăn chặn cuộc khủng hoảng, cảnh báo về “hậu quả thảm khốc” nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn.