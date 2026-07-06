Tổng thống Trump gọi điện, FIFA lập tức xóa thẻ đỏ cho cầu thủ Mỹ

(VTC News) -

hãng tin Reuters cho biết tiền đạo Folarin Balogun vừa được xóa thẻ đỏ ngay trước trận đấu giữa Mỹ và Bỉ ở vòng 1/8 World Cup 2026. Tiền đạo này bị truất quyền thi đấu vì thẻ đỏ trực tiếp trong trận gặp Bosnia & Herzegovina ở vòng 1/16. Động thái chưa từng có tiền lệ này xuất hiện sau cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino.

“Cảm ơn FIFA vì đã làm điều đúng đắn và thay đổi sự bất công lớn,” ông Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ở trận đấu giữa Mỹ và Bosnia & Herzegovina, Balogun tiếp tục ghi bàn giúp đội nhà thắng 2-0 nhưng phải nhận thẻ đỏ vì tình huống giẫm vào mắt cá chân của Tarik Muharemovic. Trọng tài chính truất quyền thi đấu của Balogun sau khi tham khảo VAR và xem lại băng hình. Dù tiền đạo của đội tuyển Mỹ không cố ý trong pha tranh chấp, đây vẫn là tình huống chơi bóng gây nguy hiểm cho đối phương.

FIFA xóa thẻ đỏ cho Folarin Balogun. (Ảnh: Reuters)

Hãng tin Reuters cho biết: “Theo một nguồn tin thân cận, ông Donald Trump đã gọi cho ông Infantino để yêu cầu cơ quan quản lý bóng đá thế giới xem xét lại quyết định truất quyền thi đấu.FIFA cho phép Balogun thi đấu mà không cần thu hồi thẻ đỏ”.

Sau đó, FIFA tuyên bố rằng án treo giò của Balogun có thể tạm hoãn trong thời gian thử thách 1 năm, theo điều 27 Quy chế về Kỷ luật. “Nếu Folarin Balogun phạm phải một lỗi khác có tính chất và mức độ nghiêm trọng tương tự trong thời gian thử thách, quyết định đình chỉ án phạt sẽ bị thu hồi. Hình phạt sẽ được thi hành mà không ảnh hưởng đến bất kỳ quyết định bổ sung nào được áp dụng cho lỗi vi phạm mới”, FIFA thông báo công khai.

Quyết định này giúp đội tuyển Mỹ thoát khỏi bất lợi rất lớn bởi Balogun là cây săn bàn chủ lực của đội đồng chủ nhà ở World Cup 2026. Nhiều cầu thủ của đội tuyển Mỹ chỉ biết thông tin qua mạng xã hội, khi họ sử dụng điện thoại trên đường ra sân tập trước cuộc đọ sức với Bỉ tại Seattle.

“Chúng tôi chỉ mới biết về chuyện này khi vừa đến đây thôi. Ban đầu, bạn sẽ nghĩ là thật sao, chuyện này có thật không? Và rồi bạn sẽ nghĩ Ồ, đây là tin tuyệt vời”, đội trưởng Christian Pulisic trả lời truyền thông.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Mỹ và Bỉ diễn ra lúc 7h ngày 7/7 (theo giờ Việt Nam).