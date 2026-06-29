Enzo Maresca thay Guardiola làm HLV trưởng Manchester City

(VTC News) -

Tối 29/6, Man City công bố HLV Enzo Maresca trở thành tân huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ. Nhà cầm quân người Italy trở lại đội bóng nơi ông từng làm trợ lý cho Pep Guardiola trong 12 tháng, sau khi ký hợp đồng có thời hạn ba năm.

Man City đã trả cho Chelsea khoản bồi thường trị giá 17 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của Maresca. Ông cũng đạt được thỏa thuận bồi thường riêng với đội bóng thành London sau khi rời câu lạc bộ hồi đầu năm.

Việc Maresca kế nhiệm Guardiola đã được dự đoán từ lâu, ngay sau khi chiến lược gia người Tây Ban Nha xác nhận sẽ chia tay Man City. Tuy nhiên, quá trình đàm phán kéo dài do Chelsea yêu cầu khoản bồi thường mà họ cho là hợp lý.

Enzo Maresca được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Man City.

Chelsea cho biết Maresca đã thông báo với CLB về cơ hội kế nhiệm Guardiola ngay sau khi mùa giải trước kết thúc. Đội bóng thành London cũng khẳng định việc Maresca từ chức vào đầu năm là "một trong những nguyên nhân lớn" khiến họ trải qua mùa giải đáng thất vọng.

"Không CLB nào muốn thay HLV trưởng giữa mùa giải. Trong bối cảnh hiện tại và dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai đội bóng, Chelsea và Manchester City đã đạt được một thỏa thuận bảo mật, trong đó Man City sẽ chi trả khoản bồi thường", thông báo của Chelsea nêu rõ. Đội bóng thành London cũng cho biết đã đạt được thỏa thuận riêng với Maresca. Theo đó, nhà cầm quân người Italy sẽ thanh toán một khoản bồi thường cho đội bóng.

Trong 10 năm dẫn dắt Manchester City, Guardiola đã cùng đội bóng chinh phục 20 danh hiệu lớn, bao gồm 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh và danh hiệu Cúp C1 châu Âu trong mùa giải giành cú ăn ba 2022-2023. Maresca chính là thành viên trong ban huấn luyện của Guardiola ở mùa giải lịch sử đó.

Sau khi rời Etihad, Maresca lần lượt dẫn dắt Leicester City và Chelsea. Man City luôn theo dõi quá trình của ông, đánh giá cao triết lý bóng đá phù hợp với định hướng của CLB sau kỷ nguyên Guardiola. Chính vì vậy, Maresca trở thành lựa chọn số một của đội bóng, không chỉ nhờ phong cách chơi bóng mà còn bởi cá tính được đánh giá đủ sức kế thừa một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử của đội.

"Manchester City là một CLB mà tôi hiểu rất rõ. Việc có cơ hội dẫn dắt đội bóng này là điều tuyệt vời đối với tôi. Đây là một CLB được vận hành xuất sắc. Mọi thứ đều được xây dựng theo hướng đổi mới, có kế hoạch và mục tiêu rõ ràng. Với một HLV, đó là môi trường lý tưởng vì mang lại sự ổn định cần thiết để làm việc hiệu quả", HLV Maresca chia sẻ.

"Đây là lần thứ ba tôi làm việc tại đây. Tôi hiểu CLB, hiểu những yêu cầu và kỳ vọng. Chất lượng làm việc của những con người ở đây chính là điều khiến Manchester City trở nên đặc biệt. Tôi cảm ơn CLB vì đã đặt niềm tin vào năng lực của mình. Tôi rất nóng lòng được bắt đầu làm việc với các cầu thủ. Tôi muốn đội bóng chiến thắng, chơi thứ bóng đá đẹp và tận hưởng áp lực khi đại diện cho Manchester City", ông nói thêm.