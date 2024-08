Căn hộ Duplex cao bao nhiêu?

(VTC News) -

Căn hộ duplex ngày càng trở nên phổ biến bởi sự sang trọng, tiện nghi và mang đến không gian sống rộng rãi, thoáng mát. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn về chiều cao tiêu chuẩn của loại hình căn hộ này.

Chiều cao tiêu chuẩn của căn hộ duplex

Chiều cao của căn hộ duplex không có quy chuẩn cố định, mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:

Thiết kế của dự án: Duplex thường nằm ở tầng cao, nhưng không phải cao nhất, do đó chiều cao sẽ phụ thuộc vào độ cao của tòa nhà. Duplex thường thông 2 tầng, tuy nhiên cũng có thể thông 3 hoặc nhiều tầng hơn, dẫn đến chiều cao khác nhau.

Kết cấu xây dựng: Chiều cao dầm sàn, hệ thống kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến chiều cao thực tế của căn hộ.

Quy định của địa phương: Một số địa phương có thể có quy định về chiều cao tối thiểu của căn hộ duplex để đảm bảo an toàn và điều kiện sinh hoạt.

Tuy nhiên, chiều cao tiêu chuẩn của một căn hộ duplex thường dao động trong khoảng 5,3m đến 6,3m.

Ảnh minh họa: Pháp luật Việt Nam.

Tại sao chiều cao lại quan trọng?

Chiều cao đóng vai trò quan trọng trong việc tạo cảm giác thông thoáng và thoải mái cho căn hộ duplex.

Chiều cao trần nhà cao hơn sẽ giúp cho không gian rộng rãi hơn, đồng thời giúp lưu thông khí tốt hơn, tạo cảm giác dễ chịu cho người sử dụng.

Tầng áp mái trong duplex thường có chiều cao thấp hơn so với tầng 1. Do đó, cần đảm bảo chiều cao tối thiểu để đảm bảo sinh hoạt và sử dụng an toàn.

Một số lưu ý khi lựa chọn căn hộ duplex

Ngoài chiều cao, bạn cũng cần lưu ý một số yếu tố khác khi lựa chọn căn hộ duplex như:

- Diện tích: Diện tích cần phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình bạn.

- Thiết kế: Thiết kế cần đảm bảo sự tiện nghi, hợp lý và thẩm mỹ.

- Vị trí: Vị trí cần thuận tiện cho việc di chuyển và sinh hoạt.

- Tiện ích: Cần đảm bảo đầy đủ các tiện ích cần thiết như hồ bơi, phòng gym, khu vui chơi trẻ em,...

- Giá cả: Giá cả cần phù hợp với khả năng tài chính của bạn.

Căn hộ duplex là một lựa chọn lý tưởng cho những ai mong muốn sở hữu một không gian sống rộng rãi, sang trọng và tiện nghi. Tuy nhiên, khi lựa chọn căn hộ duplex, bạn cần lưu ý đến chiều cao để đảm bảo sự thoải mái và an toàn cho bản thân và gia đình.