Sau 8 giờ mở bán, 100% quỹ hàng đợt đầu F-Zone có chủ

(VTC News) -

F-Zone - mô hình kinh doanh mới xuất hiện tại thị trường phía Tây Hà Nội, chỉ sau 8 giờ đầu tiên đã bán sạch quỹ hàng ra đợt đầu, tương đương hơn 70% tổng quỹ hàng đã có chủ, viết tiếp những kỷ lục ấn tượng về tính thanh khoản với bất động sản mang thương hiệu Vinhomes.

Kỷ lục mới ở thị trường phía Tây Thủ đô

Mô hình kinh doanh - vui chơi giải trí F-Zone được Vinhomes cho ra mắt đầu tháng 7 tại Vinhomes Smart City (Hà Nội). Lúc đó, anh Nguyễn Quang Trường, một chuyên viên kinh doanh bất động sản tham gia phân phối dự án, cũng góp mặt. Anh vẫn còn nhớ quyết tâm hôm đó của đội ngũ kinh doanh và các đại lý.

“Sàn chúng tôi đặt mục tiêu bán hết giỏ hàng trong tháng 7. Tuy nhiên chỉ sau vài ngày, 100% quỹ hàng F-Zone mở bán ở giai đoạn đầu đã bay sạch, tương đương với hơn 70% tổng rổ hàng đã có chủ. Thực sự là tốc độ chưa từng thấy ở những dự án tôi từng tham gia”, anh Trường hào hứng nói.

Cũng theo anh Trường, điện thoại của anh ngày nào cũng đổ chuông vì có khách gọi hỏi. Hầu hết đều đánh giá rất cao khả năng sinh lời của mô hình mới mẻ và nhanh chóng xuống tiền.

F-Zone đã bán hết 100% quỹ hàng ra đợt đầu trong 8 giờ đầu tiên - một kỷ lục mới của thị trường phía Tây Thủ đô.

Theo anh, sự bùng nổ của F-Zone có trợ lực từ thực tế, thị trường phục hồi mạnh mẽ từ đầu năm nhưng khan hiếm những sản phẩm có tiềm năng kinh doanh chắc thắng. Chưa kể F-Zone lại là một phần tiện ích nằm trong đại đô thị sầm uất nhất phía Tây, Vinhomes Smart City.

“Thực tế thành phố quốc tế luôn là tâm điểm của thị trường phía Tây Hà Nội, đã từng nhiều lần gây dậy sóng bởi sự ra mắt của những dự án mới độc đáo, luôn có tính thanh khoản rất cao”, anh Trường chia sẻ.

Trước đó, tại Vinhomes Smart City, tòa TC1 - The Canopy Vista vừa ra mắt đã bán hết 100% quỹ hàng. TC2 - The Canopy Summit bán hết 700 căn chỉ sau 72 giờ mở bán; TC 3 - The Canopy Harmony đạt kỷ lục 75% quỹ căn được bán hết chỉ sau 24 giờ ra mắt.

Mỗi lần ra mắt dự án, sản phẩm mới, Vinhomes Smart City luôn trở thành điểm nóng của thị trường. Những sản phẩm được tung ra đã phần nào giải tỏa cơn khát của khách hàng, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản khu vực.

Vinhomes Smart City luôn là tâm điểm của thị trường bất động sản phía Tây Thủ đô.

Giải mã hiện tượng F-Zone

Với giới đầu tư, việc F-Zone đạt được con số ấn tượng về tốc độ thanh khoản trên thị trường là không quá bất ngờ. Đặc biệt, trong thời điểm thị trường Hà Nội vẫn đang khát nguồn cung, giới đầu tư luôn săn tìm các dự án giàu tiềm năng như F-Zone - có thể triển khai kinh doanh ngay, có sẵn cơ sở hạ tầng, vị trí thuận lợi, chủ đầu tư uy tín, có cơ sở pháp lý đầy đủ…

Chưa kể, bản thân F-Zone là một sản phẩm độc đáo khi được phát triển theo mô hình thương mại đa trải nghiệm, kết hợp nhiều yếu tố, từ mua sắm, giải trí, thư giãn, giáo dục, chăm sóc sức khỏe… lần đầu tiên có mặt trên thị trường phía Tây Hà Nội.

Đặc biệt, F-Zone được quy hoạch ngành hàng vừa khoa học, vừa đa dạng, mới mẻ, biến khu vực này trở thành điểm đến độc đáo có một không hai, thu hút cư dân và du khách.

Các gian hàng tại F-Zone cung cấp đa dạng trải nghiệm cho khách hàng tại một điểm đến.

Cụ thể, F-Zone mang tới những trải nghiệm mới mẻ, năng động với những dịch vụ lần đầu tiên xuất hiện, như sân thi đấu các bộ môn thể thao Pickle ball, phòng tập golf 3D, Beer Club, Pub, Bar, Karaoke, khu vực game station, khu vui chơi indoor playground… Cư dân cũng có thể thoả mãn nhu cầu làm đẹp, học tập ngày càng gia tăng với các trung tâm chăm sóc sắc đẹp, spa, salon cao cấp, trung tâm tiếng Anh…

Nhiều sự kiện vui chơi giải trí sẽ liên tục được tổ chức tại F-Zone vào các ngày cuối tuần.

Bảo chứng kinh doanh sinh lời từ F-Zone còn đến từ một loạt sự kiện được chủ đầu tư liên tục tổ chức vào cuối tuần, biến nơi đây trở thành tâm điểm vui chơi mới của du khách phía Tây Hà Nội và các tỉnh lân cận.

F-Zone nằm ở vị trí trung tâm đại đô thị Vinhomes Smart City - nơi có hàng chục nghìn cư dân đã về sinh sống ổn định.

F-Zone chỉ có 174 shop, trong đó 48 shop mặt tiền 2 tầng, còn lại shop 1 tầng bên trong lõi. Anh Quang Trường cho biết, hiện các shop mặt lõi bên trong đã bán hết 100%, cuộc cạnh tranh đang vô cùng khốc liệt với các shop mặt ngoài 2 tầng. Đây cũng là quỹ căn sở hữu lợi thế đắt giá khi được “người khổng lồ” bán lẻ Vincom Retail hỗ trợ tìm kiếm khách thuê.

“Không phải ai cũng giành được vị trí vàng mặt tiền, diện tích kinh doanh lớn, dễ dàng tiếp cận nguồn khách hàng khủng. Đường đua đang dành cho các nhà đầu tư có tiềm lực mạnh”, anh Quang Trường nói.

Anh Quang Trường cũng tự tin cho rằng, F-Zone sẽ nhanh chóng bay sạch rổ hàng chỉ trong tháng 7, nhất là khi thị trường đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Trong khi, những sản phẩm mới, độc đáo, mang quá nhiều lợi thế cạnh tranh như F-Zone lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.