Đích đến an cư lý tưởng cho gia đình đa thế hệ tại trung tâm TP Đông Hà

Chất sống nghỉ dưỡng, giải trí thời thượng

Trở về quê hương Quảng Trị sau một thời gian dài sinh sống và làm việc tại nước ngoài, chị Kiều Hương đã dành nhiều thời gian tìm hiểu, khảo sát để chọn nơi an cư mới cho cả gia đình tại TP Đông Hà. Do nhà có ông bà lớn tuổi, lại có trẻ nhỏ nên tiêu chí hàng đầu chị Hương quan tâm là môi trường sống trong lành, tiện nghi, tích hợp nhiều không gian thư giãn, tiện ích giải trí ngay tại chỗ.

Lựa chọn Vincom Shophouse Royal Park, chị Kiều Hương cho biết: “Tại đây, mọi nhu cầu cuộc sống đều được đáp ứng với tiêu chuẩn 5 sao. Bên cạnh đó, kiến trúc khu đô thị theo phong cách châu Âu nên tạo cảm giác vừa mới mẻ, vừa thân thuộc với gia đình tôi sau nhiều năm sinh sống ở nước ngoài”.

Hệ sinh thái ngập tràn mảng xanh tại Vincom Shophouse Royal Island.

Đến Vincom Shophouse Royal Park, chị Hương đã bị chinh phục ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi không gian ngập tràn màu xanh của khu đô thị. Theo đó, hơn 25% diện tích dự án được dành cho các hạng mục công viên, cảnh quan, gồm bộ 4 công viên liên hoàn quy mô lên tới 30.000m2 và hồ trung tâm có diện tích gần 6.000m2.

Tại một thành phố thường xuyên phải đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt của miền Trung như Đông Hà, “lá phổi xanh” này có tác dụng tuyệt vời trong việc điều hòa không khí. Đồng thời, sự hiện diện của mặt nước còn mang giá trị phong thủy cho cả khu vực.

“Điều tuyệt vời nhất là đặc quyền hít thở bầu không khí trong lành, tinh khiết mỗi ngày. Nó cũng kích thích bạn ra ngoài nhiều hơn để hòa vào thiên nhiên tươi đẹp. Các thành viên trong gia đình có thể cùng nhau câu cá, dạo bộ dưới những hàng cây xanh mát, ngắm bến thuyền thiên nga hay picnic, sum họp tại khu vực BBQ...”, chị Kiều Hương cho biết.

Khu vườn nghỉ dưỡng sang trọng trên mái TTTM Vincom Plaza với bể bơi phong cách resort.

Tại Vincom Shophouse Royal Park, đan xen trong từng tiện ích đều có sự hiện diện của những mảng xanh, mang lại trải nghiệm “nghỉ dưỡng tại gia” đẳng cấp như ở resort. Đó là bể bơi 4 mùa vách kính trong nhà cùng khu vườn Châu Âu với đường dạo, vườn hoa xung quanh, tổng diện tích lên đến hơn 2.500m2.

Trên mái TTTM Vincom Plaza cũng sẽ hiện diện một khu vườn nghỉ dưỡng sang trọng với bể bơi trên cao ngoài trời phong cách resort cùng các khu vực dành riêng cho các nhóm tuổi. Trong đó, các bé từ 1 - 5 tuổi sẽ được dành riêng bể vầy nước đặc biệt chỉ sâu 40cm...

Tới đây, tiện ích công viên trò chơi đặc sắc lần đầu tiên xuất hiện tại TP Đông Hà chính thức vận hành sẽ mở ra “vương quốc giải trí” hấp dẫn cho các cư dân nhí. Tiện ích này sẽ kích thích các em tăng cường vận động, khơi gợi trí trò mò, óc tưởng tượng, từ đó, phát triển toàn diện cả về thể lực và trí lực.

Bổ sung vào chuỗi tiện ích giải trí sôi động tại dự án là rạp chiếu phim hiện đại, diện tích hơn 500m2 lớn nhất tỉnh Quảng Trị, dự kiến sẽ sớm mở cửa tại TTTM Vincom Plaza. Nơi đây cũng sẽ hội tụ hàng trăm nhãn hàng nổi tiếng khiến các tín đồ mua sắm lạc lối trong một thiên đường hàng hiệu thực sự.

Tiêu chuẩn an ninh, văn minh hàng đầu khu vực

Cùng với chất sống nghỉ dưỡng tại gia thời thượng và hệ sinh thái tiện ích tiện nghi, đủ đầy, hấp lực của Vincom Shophouse Royal Park còn đến từ những tiêu chuẩn sống an toàn, cộng đồng văn minh gắn kết mà chủ đầu tư đã tiên phong kiến tạo. Đây cũng là lý do các gia đình đa thế hệ như gia đình chị Kiều Hương yên tâm lựa chọn nơi này làm điểm đến an cư.

Khu đô thị được Vincom Retail cung cấp các dịch vụ quản lý, vận hành đạt tiêu chuẩn quốc tế với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, thực hiện việc duy trì, kiểm tra thường xuyên, liên tục hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Nhờ đó, hệ sinh thái cây xanh, hồ cảnh quan luôn được vệ sinh, chăm sóc để đảm bảo môi trường xanh sạch, trong lành, tạo thêm cảm hứng sống tích cực suốt 365 ngày trong năm cho cư dân.

An ninh, an toàn tại khu đô thị được đảm bảo 24/7 nhờ hệ thống an ninh đa lớp cùng đội ngũ chuyên nghiệp.

Vincom Shophouse Royal Park cũng là khu đô thị có hệ thống an ninh vượt trội với hệ thống “mắt thần” camera có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo được bố trí tại nhiều khu vực.

Hệ thống các chốt kiểm soát người ra vào cũng được duy trì, với lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp túc trực 24/7, đảm bảo cư dân có được cuộc sống an toàn tuyệt đối mỗi ngày. Cùng với đó, mọi thắc mắc, yêu cầu của cư dân luôn được bộ phận chăm sóc khách hàng tiếp nhận, phản hồi và hỗ trợ hiệu quả nhất nhờ hệ thống hotline tổng đài hoạt động 24/7 và app cư dân Vinhomes Resident.

An cư tại khu đô thị, cư dân còn được hòa mình vào cộng đồng văn minh, gắn kết thông qua các phong trào, giải thi đấu thể thao, hoạt động rèn luyện sức khỏe, bảo vệ môi trường ý nghĩa… do CLB Sống Xanh - Sống Vui Khỏe tổ chức. Đời sống tinh thần của cư dân sẽ càng thêm phong phú, đa dạng với các lễ hội, chương trình nghệ thuật đặc sắc sôi động suốt bốn mùa.

Các nhà đầu tư phía Bắc quan tâm đến dự án Vincom Shophouse Royal Park có thể tham gia sự kiện mở bán được tổ chức tại khách sạn JW Marriott (Hà Nội) vào sáng ngày 21/7.

Bên cạnh các yếu tố tạo nên chất sống đẳng cấp, loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn mà chủ đầu tư triển khai sẽ kích thích làn sóng chuyển cư tới Vincom Shophouse Royal Park. Đồng thời, đây cũng là điểm đặc biệt thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước “chọn mặt gửi vàng” vào dự án đáng sống bậc nhất Quảng Trị.