Hiện trạng đường nối siêu cảng Cái Mép với khu công nghiệp ở TP.HCM

Sau nhiều năm triển khai, dự án đường 991B tuyến giao thông kết nối cụm cảng Cái Mép - Thị Vải với Quốc lộ 51, các khu công nghiệp và trung tâm logistics trọng điểm đang được đẩy nhanh thi công, hướng tới mục tiêu sớm hoàn thành, đưa vào khai thác.
Tuyến đường được kỳ vọng mở ra hành lang phát triển logistics quốc gia, góp phần giảm áp lực cho hệ thống giao thông hiện hữu, nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa tại khu vực cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải.
Mặc dù được khởi công từ nhiều năm trước, đến nay dự án vẫn chưa thể hoàn thành do gặp hàng loạt vướng mắc. Một trong những trở ngại lớn là tình trạng thiếu hụt vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát san lấp và đá, khiến tiến độ nhiều hạng mục bị kéo dài.
Bên cạnh đó, tuyến đường đi qua khu vực có nền đất yếu, địa hình phức tạp, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thời tiết. Trong mùa mưa kéo dài, việc thi công các hạng mục như nền đường, móng cầu, mặt đường gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến chất lượng kỹ thuật và tiến độ chung.
Dự án đường 991B từ Quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 2969/QĐ-UBND ngày 28/10/2016.
Theo phê duyệt, tuyến đường có chiều dài khoảng 9,73km, trên tuyến bố trí nhiều công trình cầu, gồm: cầu vượt Quốc lộ 51 dài 664,2m, cầu Rạch Tre dài 83,82m, cầu Mỏ Nhát dài 766,5m, cầu Rạch Ông dài 393,3m, cùng các nút giao Quốc lộ 51 và đường 965.
Quy mô mặt cắt ngang tuyến đường dao động từ 35m đến 44,5m tùy từng đoạn. Phần cầu có mặt cắt ngang rộng 20m.Tổng mức đầu tư dự án hơn 3.044 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng chiếm khoảng 2.459 tỷ đồng. Diện tích sử dụng đất khoảng 36,42ha, liên quan đến 216 hộ dân và tổ chức.
Trong quá trình triển khai, dự án đã được Kiểm toán Nhà nước Chuyên ngành IV thực hiện kiểm toán vào các năm 2020 và 2022; được giám sát chuyên đề của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh năm 2024; hoàn thành thanh tra của Thanh tra Chính phủ trong năm 2025. Các hoạt động thanh tra, kiểm toán nhằm đánh giá việc sử dụng vốn đầu tư, tiến độ và hiệu quả triển khai dự án.
Dự án gồm hai gói thầu xây lắp chính là gói thầu số 36 và gói thầu số 37. Đối với gói thầu số 36, từ đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải đến cầu Mỏ Nhát, phần đường đạt khoảng 89% khối lượng, đã hoàn thành thảm bê tông nhựa khoảng 1,91/3,38km.
Cầu Rạch Ông và cầu Mỏ Nhát đạt khoảng 99%, còn một số hạng mục bê tông nhựa chưa hoàn thiện. Giá trị sản lượng thực hiện gói thầu này đạt hơn 1.518/1.613 tỷ đồng, tương đương khoảng 94% giá trị hợp đồng, chưa bao gồm dự phòng.
Gói thầu số 37, từ đầu tuyến đến cầu Mỏ Nhát, hiện đang tập trung thi công phần đường, nút giao Quốc lộ 51 và các hạng mục cầu. Cầu vượt Quốc lộ 51 đạt khoảng 99%, cầu Rạch Tre đạt 74%.
Giá trị sản lượng thực hiện gói thầu đạt hơn 579/709 tỷ đồng, tương đương khoảng 82%.Tính đến nay, lũy kế giá trị thực hiện toàn dự án đạt khoảng 2.097/2.323 tỷ đồng, tương đương hơn 90% tổng giá trị xây lắp.
Theo chủ đầu tư và các đơn vị thi công, trong thời gian tới, các nhà thầu tiếp tục huy động nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thiện các hạng mục còn lại, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ.
Khi hoàn thành, tuyến đường 991B sẽ đóng vai trò trục giao thông chiến lược, kết nối trực tiếp cảng Cái Mép - Thị Vải với hệ thống quốc lộ, khu công nghiệp và trung tâm logistics, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
