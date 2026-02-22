Hiện trạng đường nối siêu cảng Cái Mép với khu công nghiệp ở TP.HCM

Trong quá trình triển khai, dự án đã được Kiểm toán Nhà nước Chuyên ngành IV thực hiện kiểm toán vào các năm 2020 và 2022; được giám sát chuyên đề của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh năm 2024; hoàn thành thanh tra của Thanh tra Chính phủ trong năm 2025. Các hoạt động thanh tra, kiểm toán nhằm đánh giá việc sử dụng vốn đầu tư, tiến độ và hiệu quả triển khai dự án.