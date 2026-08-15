TP.HCM sẵn sàng ban hành loạt văn bản để triển khai Luật Phát triển đô thị

(VTC News) -

Thông tin từ Sở Tư pháp TP.HCM, cơ quan này và các sở ngành Thành phố đang phối hợp Bộ Tư pháp thực hiện giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm tra và ý kiến các đại biểu Quốc hội gửi Chính phủ trình Quốc hội, đảm bảo thời gian thông qua Luật Phát triển đô thị.

Theo Chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI ban hành kèm theo Văn bản số 2066 ngày 23/7 của Văn phòng Quốc hội, dự kiến Luật Phát triển đô thị sẽ được Quốc hội thông qua vào ngày 24/8 tới.

Luật Phát triển đô thị dự kiến thông qua ngày 24/8, tập trung vào 2 nhóm nội dung là phân quyền triệt để, toàn diện cho đô thị đặc biệt; thiết lập cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt về tổ chức chính quyền đô thị...

TP.HCM đã chủ động chuẩn bị trước các nhiệm vụ để bảo đảm Luật Phát triển đô thị được triển khai thống nhất, đồng bộ và có hiệu lực ngay khi được Quốc hội thông qua.

Theo ông Phan Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, cơ quan này đã chủ động tham mưu UBND Thành phố triển khai đồng bộ loạt nhiệm vụ, chuẩn bị tổ chức thi hành Luật.

Cụ thể, Sở đã tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị sau khi được Quốc hội thông qua; xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật triển khai thi hành Luật và chuẩn bị triển khai mô hình xây dựng pháp luật theo hình thức tập trung.

Sở Tư pháp đã phối hợp với các sở, ngành xây dựng danh mục các nội dung giao quy định chi tiết, thi hành Luật thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND và Chủ tịch UBND TP.HCM.

Cụ thể, tổng số nội dung dự kiến giao HĐND, UBND, Chủ tịch UBND TP.HCM ban hành thực hiện thẩm quyền được giao trong Luật Phát triển đô thị là 248 nội dung, bao gồm văn bản quy phạm pháp luật và văn bản cá biệt.

Trong đó, dự kiến Thành phố sẽ ban hành 175 nội dung giao cho HĐND, UBND và Chủ tịch UBND TP.HCM quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành dự thảo Luật (gồm 126 nhiệm vụ của HĐND, 47 nhiệm vụ của UBND và 2 nhiệm vụ của Chủ tịch UBND), cùng 73 nội dung cá biệt, để triển khai ngay sau khi Luật được Quốc hội thông qua. Qua đó chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức thực hiện.

Về các nhóm nhiệm vụ ưu tiên, dự kiến giao HĐND TP.HCM 126 nhiệm vụ, trong đó có thể ban hành ngay 78 nhiệm vụ và ban hành khi phát sinh 48 nhiệm vụ.

UBND TP.HCM được giao 47 nhiệm vụ, trong đó ưu tiên ban hành ngay 30 nhiệm vụ, ban hành khi phát sinh 17 nhiệm vụ.

Với nhóm nội dung cá biệt, dự kiến ban hành 73 nhiệm vụ. Trong đó, HĐND 20 nhiệm vụ; UBND 29 nhiệm vụ và Chủ tịch UBND Thành phố 24 nhiệm vụ.

Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM về chuẩn bị các văn bản quy định chi tiết để bảo đảm thi hành Luật Phát triển đô thị ngay sau khi Luật có hiệu lực, Sở Tư pháp đã đôn đốc các sở, ngành được giao chủ trì soạn thảo các dự thảo văn bản triển khai.

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Hiện cơ quan này đã tiếp nhận 122/175 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các sở, ngành xây dựng.

Cùng với đó, việc phân nhóm các lĩnh vực xây dựng văn bản quy định chi tiết được đơn vị này chi tiết theo 4 nhóm lĩnh vực, gồm quản lý quy hoạch, tài nguyên, phát triển đô thị tích hợp, bảo vệ môi trường và liên kết vùng; phát triển kinh tế, tài chính, ngân sách, đầu tư và khoa học - công nghệ; phát triển văn hóa - xã hội, chính sách an sinh xã hội vượt trội; công vụ, bộ máy nhà nước, thủ tục hành chính, chính sách phát triển nguồn nhân lực và cơ chế bảo vệ cán bộ.

Lộ trình và thứ tự ưu tiên xây dựng các văn bản cũng được xác định, theo hướng ưu tiên ban hành ngay các văn bản làm cơ sở tổ chức thi hành Luật, cũng như các văn bản cần có hiệu lực đồng thời với Luật.

Đặc biệt, nguồn lực xã hội được huy động tối đa để cùng tham gia xây dựng pháp luật, thông qua việc thiết lập cơ chế phối hợp với các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và luật sư trên địa bàn Thành phố, để tham vấn chính sách, góp ý dự thảo văn bản và hoàn thiện kỹ thuật lập pháp, góp phần nâng cao chất lượng hệ thống văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Đồng thời, các đơn vị sẽ tiếp tục xây dựng các văn bản còn lại theo yêu cầu quản lý nhà nước phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện sau khi Luật được Quốc hội thông qua.

TP.HCM đã chủ động triển khai nhiều nhóm nhiệm vụ để tổ chức thi hành ngay khi Luật được ban hành. (Ảnh phối cảnh Công viên bờ sông Sài Gòn)

Các văn bản thi hành Luật Phát triển đô thị được đề xuất theo thứ tự bao gồm xây dựng Nghị quyết của HĐND TP.HCM quy định việc xác định thẩm quyền, trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Sở Tư pháp đã có Công văn gửi Bộ Tư pháp và các sở ngành góp ý hồ sơ Nghị quyết, dự kiến trình HĐND Thành phố thông qua trong kỳ họp ngay sau khi Quốc hội thông qua Luật.

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