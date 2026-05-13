Dân mạng thích thú clip đoàn khách Tây ăn thử sầu riêng nhập tâm 'quên lối về'

Clip đoàn du khách Italy thưởng thức sầu riêng miền Tây khiến dân mạng thích thú. (Nguồn: @mekongsilte)

Clip ghi lại khoảnh khắc đoàn du khách người Italy lần đầu nếm thử sầu riêng tại Cần Thơ đang khiến cộng đồng mạng thích thú chia sẻ. Italy vốn nổi tiếng với nền ẩm thực tinh tế, và khi đối mặt với "vua của các loại trái cây phương Đông", những người bạn phương Tây này thể hiện sự nhập tâm cao độ để thưởng thức hương vị đặc trưng.

Có người bắt đầu với vẻ thận trọng, e dè, có người dường như hơi hoang mang..., nhưng tất cả đều rất chăm chú khi trải nghiệm, có người còn nhắm mắt lại để chậm rãi cảm nhận. Clip cũng cho thấy nụ cười hài lòng và vẻ thích thú hiện lên trên gương mặt những vị khách.

Clip nhanh chóng thu hút 2 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận trên nền tảng TikTok. Nhiều cư dân mạng thích thú với biểu cảm đa dạng, "biến hóa khôn lường" của đoàn khách: "Nhìn vẻ mặt chị ấy mà tôi tưởng đang đóng phim hành động luôn á! Ăn sầu riêng mà biểu cảm như đang đứng trước lựa chọn sinh tử vậy"; "Đến cả người có vị giác tinh tế như dân Ý cũng phải đứng hình mất 5 giây. Chào mừng các bạn đến với miền Tây, ăn xong miếng này là nghiện luôn về nước khó tìm nhé!"; "Người ta thưởng thức bằng vị giác, còn bạn du khách này thưởng thức bằng cả cơ mặt luôn"...

Mai Chi bình luận: "Đúng là sức mạnh của 'vua trái cây', không cần quảng cáo nhiều mà cứ nhìn lượt view với biểu cảm của khách Tây là hiểu. Nể nhất là các bạn du khách dám vượt qua rào cản về mùi để thưởng thức cái vị béo ngậy đặc trưng".

Nhiều cư dân mạng tuyên bố rằng sầu riêng Việt Nam có thể chinh phục những vị khách khó tính nhất: "Sầu riêng miền Tây đúng là 'đỉnh của chóp', đến cả dân sành ăn nhất mà cũng phải gật gù. Tự hào đặc sản Việt Nam mình quá đi!"; "Ban đầu thì e dè nhưng thử xong là biết thế nào là tinh hoa ẩm thực phương Đông liền, khó tính mấy cũng phải đổ gục thôi"; "Ăn ở miền Tây thì đúng là chuẩn bài rồi, sầu riêng chín cây tại vườn thì khách quốc tế nào mà chẳng phải lòng"...

Bên cạnh đó, nhiều dân mạng chia sẻ "kỷ niệm đau thương" với sầu riêng mà người bạn nước ngoài của mình từng trải qua. "Nhìn mà nhớ ông bạn người Đức của tôi, mới ngửi mùi thôi đã chạy thẳng ra ban công đứng thở như vừa thoát nạn. Sau đó ổng hỏi tôi là sao người Việt có thể ăn món này một cách ngon lành như vậy", Anh Tuấn viết.

Với nhiều người, mùi sầu riêng là vô cùng khó chịu nhưng nếu dám thử mới thấy ngon. (Ảnh chụp màn hình)

Huyền Trang chia sẻ: "Ngày xưa tôi dẫn bà chị họ bên Mỹ đi ăn sầu riêng, bả vừa cắn một miếng là mắt trợn ngược, đứng hình mất mấy phút rồi đòi đi súc miệng bằng cho át mùi. Đến giờ nhắc lại bả vẫn còn ám ảnh. Quả này đúng là ai ăn được thì mê, chứ không ăn được thì cố gắng cũng chịu".

Phan Giang bình luận: "Tôi từng mời anh sếp người Hàn ăn thử, anh bảo mùi này giống hệt mùi tất chưa giặt của ảnh. Thế mà chê xong một hồi lại quay ra hỏi: 'Sao cái hậu vị nó lại ngọt như kem thế nhỉ?', rồi giờ thành tín đồ sầu riêng luôn".

Ngoài ra, không ít người tiết lộ về các loại quả mà người khác khen ngợi, mê mẩn nhưng mình không ăn được. Hoàng Quân chia sẻ: "Ai cũng bảo thanh trà hay vú sữa ngon, mà không hiểu sao mình chỉ cần nhìn thấy cái độ nhầy nhầy của mấy quả đó là nổi hết da gà. Đúng là mỗi người một chiến tuyến ẩm thực mà".

Nam Phong cho biết: "Mọi người cứ mê mẩn quả hồng xiêm chứ mình là chịu chết với cái cảm giác cát cát, sần sật trong miệng. Thà cho ăn ớt còn hơn là ép ăn một miếng hồng xiêm chín nẫu".