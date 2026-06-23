Cầu trên cao tốc kết nối sân bay Long Thành dần lộ diện sau 10 tháng thi công

Dự án mở rộng tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành được khởi công ngày 19/8/2025 với tổng mức đầu tư hơn 16.300 tỷ đồng, do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư.
Dự án có chiều dài gần 22 km, trong đó đoạn qua TP.HCM dài khoảng 8,5 km và đoạn qua TP Đồng Nai dài khoảng 13,4 km. Tuyến được đầu tư mở rộng từ 4 làn xe hiện hữu lên quy mô 8 - 10 làn xe nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng giữa TP.HCM và khu vực sân bay Long Thành.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, sau hơn 10 tháng triển khai, cầu Long Thành 2 bắc qua sông Đồng Nai đang dần hiện rõ hình hài. Hàng loạt trụ cầu đã vươn cao giữa lòng sông, trong khi các mũi thi công hoạt động liên tục cả trên bờ lẫn dưới sông.
Hiện nhà thầu huy động hàng trăm kỹ sư, công nhân tổ chức hàng chục mũi thi công, làm việc hai ca liên tục để đẩy nhanh tiến độ.
Tại phía bờ Đồng Nai, nhiều trụ cầu cạn đã hoàn thành lao lắp dầm và đang thi công bản mặt cầu.
Trong khi đó, phía bờ TP.HCM, tiến độ đường dẫn lên cầu còn chậm hơn do vướng một số vị trí mặt bằng, đặc biệt tại khu vực trụ T12 và T13.
Ngoài khó khăn về giải phóng mặt bằng, dự án còn chịu tác động từ biến động giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng như sắt thép, cát, đá tăng cao, trong khi nguồn cung một số loại vật liệu còn hạn chế.
Để bù tiến độ, nhà thầu đang tận dụng thời tiết thuận lợi, tập trung hoàn thành các hạng mục cọc khoan nhồi, thân trụ, xử lý nền đất yếu và đường dẫn trước khi bước vào cao điểm mùa mưa.
Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được triển khai từ nút giao Vành đai 2 thuộc phường Long Trường (TP.HCM) đến nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thuộc phường Long Thành (Đồng Nai). Sau khi hoàn thành, toàn tuyến sẽ được nâng lên quy mô 8 - 10 làn xe.
Theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng, dự án phải hoàn thành trong quý I/2027 để đồng bộ với tiến độ đưa sân bay Long Thành vào khai thác. Báo cáo mới nhất của chủ đầu tư cho thấy sản lượng thi công toàn dự án đã đạt hơn 54%, cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ.
Riêng cầu Long Thành 2 sau khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao năng lực thông hành trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tăng cường kết nối với sân bay Long Thành, đồng thời giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM.
Bên cạnh ý nghĩa về hạ tầng giao thông, công trình còn được kỳ vọng tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy giao thương và mở rộng không gian phát triển giữa TP.HCM và Đồng Nai. Theo kế hoạch, cầu Long Thành 2 sẽ được hợp long vào cuối năm nay, các hạng mục phụ trợ sẽ hoàn thành vào đầu năm tới trước khi tiếp tục triển khai các công đoạn còn lại của dự án.
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