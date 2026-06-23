Cầu trên cao tốc kết nối sân bay Long Thành dần lộ diện sau 10 tháng thi công

Bên cạnh ý nghĩa về hạ tầng giao thông, công trình còn được kỳ vọng tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy giao thương và mở rộng không gian phát triển giữa TP.HCM và Đồng Nai. Theo kế hoạch, cầu Long Thành 2 sẽ được hợp long vào cuối năm nay, các hạng mục phụ trợ sẽ hoàn thành vào đầu năm tới trước khi tiếp tục triển khai các công đoạn còn lại của dự án.