Cận cảnh cao tốc TP.HCM - Long Thành sau hơn nửa năm thi công mở rộng

Toàn cảnh cao tốc TP.HCM - Long Thành sau hơn nửa năm thi công.
Sau hơn nửa năm kể từ ngày khởi công, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang ghi nhận những chuyển biến rõ rệt trên công trường.
Nhiều hạng mục như trụ cầu, dầm và mặt cầu mở rộng đã cơ bản thành hình, đặc biệt tại các nút giao quan trọng.
Dự án có tổng chiều dài thi công khoảng 22 km, điểm đầu tại Km4+000 (nút giao Vành đai 2, TP.HCM) và điểm cuối tại Km25+920 (nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Đồng Nai). Đây là đoạn tuyến được đánh giá có lưu lượng phương tiện lớn, đóng vai trò kết nối trực tiếp TP.HCM với khu vực Đông Nam Bộ và sân bay Long Thành trong tương lai.
Ghi nhận tại khu vực nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, các nhà thầu đang triển khai xây dựng thêm hai cầu vượt, qua đó nâng tổng quy mô đoạn tuyến lên 10 làn xe. Hoạt động thi công diễn ra đồng loạt với nhiều mũi, tập trung đẩy nhanh tiến độ các hạng mục kết cấu chính.
Tại nút giao Quốc lộ 51, hệ thống trụ cầu, dầm và mặt cầu mở rộng đã dần hoàn thiện. Trên công trường, liên danh nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị, chia nhiều mũi thi công nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.
Theo quy hoạch, đoạn từ Km4+000 đến Km8+844,5 sẽ được nâng cấp lên 8 làn xe, trong khi đoạn từ Km8+844,5 đến Km25+920 đạt quy mô 10 làn xe. Một số đoạn, đặc biệt từ nút giao Quốc lộ 51 hướng về cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đang được mở rộng lên 12 - 14 làn xe để đáp ứng nhu cầu lưu thông trong tương lai.
Đối với cầu Long Thành - một trong những hạng mục trọng điểm của dự án sẽ được xây dựng thêm một đơn nguyên mới với 5 làn xe hoàn chỉnh. Qua ghi nhận, các nhà thầu đang đẩy nhanh thi công cọc khoan nhồi, trụ cầu và móng trụ đường dẫn phía Đồng Nai, từng bước hoàn thiện kết cấu nền móng.
Ở đoạn từ cầu Long Thành hướng về Vành đai 3 TP.HCM, hàng trăm máy móc, thiết bị cũng được huy động để thi công các hạng mục nền móng, trụ cầu, tạo nên không khí thi công khẩn trương trên toàn tuyến.
Dự án được chia thành hai gói thầu chính. Trong đó, gói thầu XL01 (đoạn Km4+00 - Km13+900) có giá trị hơn 5.573 tỷ đồng do liên danh Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đảm nhận. Gói thầu XL02 (đoạn Km13+900 - Km25+920) trị giá gần 4.629 tỷ đồng do liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đứng đầu thi công.
Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được khởi công ngày 19/8/2025, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào tháng 12/2026, riêng cầu Long Thành dự kiến hoàn thành quý I/2027.
Tổng mức đầu tư dự án khoảng 16.386 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước bố trí 6.500 tỷ đồng, phần còn lại do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) huy động.
Theo thống kê, lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành tăng trung bình 10,82% mỗi năm và hiện đã vượt xa năng lực thiết kế ban đầu. Việc mở rộng tuyến đường được đánh giá là cần thiết nhằm giảm tải áp lực giao thông, đặc biệt trong bối cảnh sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác trong thời gian tới.
