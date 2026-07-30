Chật vật trước Campuchia, Timor Leste, HLV Singapore muốn thắng tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Trong buổi họp báo trước trận Singapore gặp Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, HLV Gavin Lee đánh giá đối thủ hoàn toàn khác Timor Leste và Campuchia. Nhà cầm quân này cho rằng tuyển Việt Nam có chất lượng đồng đều, tính tổ chức cao và là bài kiểm tra quan trọng đối với sự chuẩn bị của Singapore. Dù vậy, đội bóng đảo quốc sư tử vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng.

Mở đầu buổi họp báo, HLV Gavin Lee nói: “Chúng tôi đang rất háo hức với trận ngày mai và đặt kỳ vọng lớn. Chúng tôi đã có kết quả tốt 2 trận trước Timor Leste và Campuchia. Toàn đội đang rất trông chờ trận đấu với tuyển Việt Nam. Tôi sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình. Tất cả trận đấu, chúng tôi đều có chung một suy nghĩ đó là hướng tới chiến thắng.

Tuyển Singapore sẽ tập trung thể hiện phong độ tốt nhất và cố gắng tạo ra được phiên bản tốt nhất của mình. Trận đấu với tuyển Việt Nam là bài kiểm tra tốt để xem sự chuẩn bị của chúng tôi như thế nào. Họ cũng đã có phiên bản tốt hơn chính mình nên chúng tôi cần phải tập trung tốt nhất có thể”.

HLV trưởng đội tuyển Singapore - ông Gavin Lee.

Đội tuyển Singapore giành hai chiến thắng trước Timor Leste và Campuchia. Tuy nhiên, HLV Gavin Lee tỏ ra thận trọng khi phía trước ông và các học trò là đội tuyển Việt Nam, một trong những ứng viên vô địch ASEAN Cup 2026.

Ông Gavin Lee cho biết: “Tôi có thể nói tuyển Việt Nam là đối thủ hoàn toàn khác với Timor Leste hay Campuchia. Chúng tôi sẽ sử dụng những kinh nghiệm đã được rèn luyện trong chuyến tập huấn Nhật Bản trước đó để làm tốt hơn.

Về việc phóng viên nói rằng tuyển Singapore đang thiếu tốc độ, là một huấn luyện viên, tôi đã hướng dẫn cầu thủ chọn vị trí, lối chơi và phán đoán tốt hơn để xử lý điều đó. Tôi nghĩ mọi trận đấu đề bắt đầu giống nhau. Sau những phút đầu tiên, chúng tôi phải cố gắng kiểm soát trận đấu. Dĩ nhiên, các trận đấu không dễ dàng nhưng chúng tôi cần làm tốt ban đầu để kiểm soát và thể hiện tốt”.

Theo chiến lược gia này, sức mạnh của đội tuyển Việt Nam không chỉ đến từ Quang Hải, Xuân Son hay Đình Bắc mà nằm ở chất lượng của cả tập thể. HLV Gavin Lee đánh giá tuyển Việt Nam có tính tổ chức cao và được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên giỏi.

Đội tuyển Singapore sẽ tập trung vào khâu phòng ngự trong cuộc đối đầu với Việt Nam. HLV Gavin Lee nhấn mạnh mọi cá nhân đều có vai trò quan trọng trong tập thể đội bóng đảo quốc sư tử.

“Xuất phát điểm của chúng tôi là tập thể. Tất nhiên, thủ môn Izwan là hình mẫu của thành công và rất quan trọng trong đội hình. Tôi mong các cầu thủ của mình sau này đều trở thành những người thành công như vậy”, ông Lee nói.