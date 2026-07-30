5 tính năng ẩn biến nút nguồn Android thành phím đa năng

(VTC News) -

Nút nguồn hay phím cạnh trên các dòng điện thoại Android hiện nay được nâng cấp đáng kể về tính năng bổ trợ so với tác vụ nguyên bản. Việc nắm rõ và tận dụng các phím tắt này giúp trải nghiệm sử dụng điện thoại trở nên mượt mà, tối ưu thời gian thao tác hàng ngày.

Theo trang BGR, những tính năng này có sẵn trên hầu hết thiết bị chạy hệ điều hành Android của Samsung, Google, OnePlus đến Motorola, dù giao diện cài đặt có thể đôi chút khác biệt tùy theo nhà sản xuất và phiên bản hệ điều hành.

Kích hoạt nhanh trợ lý trí tuệ nhân tạo

Trên nhiều dòng smartphone Android thế hệ mới, thao tác nhấn giữ nút nguồn đã được mặc định để gọi trợ lý ảo Gemini thay vì mở menu tắt nguồn như trước đây. Sự thay đổi mang lại sự tiện lợi lớn cho những người thường xuyên tương tác với trợ lý AI bằng giọng nói.

AI là tính năng không thể thiếu trên smartphone hiện đại.

Đối với thiết bị Samsung, người dùng có thể điều chỉnh tùy chọn này trong phần Cài đặt, chọn Tính năng nâng cao, vào Phím cạnh và tùy chỉnh mục Nhấn và giữ. Tại đây cũng có sẵn tùy chọn để đưa nút nguồn trở về tính năng hiển thị menu Tắt nguồn và Khởi động lại truyền thống. Trên các dòng máy như Google Pixel, đường dẫn cài đặt nằm ở mục Cài đặt, vào Hệ thống, chọn Thao tác và điều chỉnh phần Nhấn và giữ nút nguồn.

Mở nhanh ứng dụng chụp ảnh

Thao tác nhấn hai lần liên tiếp vào nút nguồn cho phép mở ứng dụng máy ảnh ngay lập tức mà không cần qua các bước mở khóa màn hình. Điều này giúp người dùng nhanh chóng bắt trọn những khoảnh khắc diễn ra bất ngờ.

Một số dòng máy như Samsung cho phép cá nhân hóa sâu hơn cho phím tắt này. Người dùng có thể thiết lập để nhấn hai lần sẽ mở thẳng chế độ quay video, camera trước, chụp ảnh chân dung hoặc khởi chạy ứng dụng ghi âm và đèn pin. Thao tác cài đặt được thực hiện trong phần Cài đặt, chọn Tính năng nâng cao, vào Phím cạnh và tùy chỉnh mục Nhấn hai lần. Đối với điện thoại Google Pixel, người dùng có thể chọn giữa việc mở camera hoặc ví điện tử Google Wallet thông qua mục Thao tác trong cài đặt Hệ thống.

Ngắt cuộc gọi không cần chạm màn hình

Sử dụng nút nguồn để kết thúc cuộc gọi là một giải pháp hữu ích khi người dùng đang di chuyển hoặc không tiện thao tác trên màn hình cảm ứng. Bên cạnh đó, nhấn nút nguồn một lần khi có cuộc gọi đến cũng giúp tắt âm thanh chuông báo tức thì mà không ngắt kết nối.

Tính năng này thường nằm trong phần hỗ trợ của thiết bị. Trên điện thoại Samsung, người dùng vào Cài đặt, chọn Hỗ trợ, mở Thao tác và tương tác, truy cập mục Trả lời và kết thúc cuộc gọi rồi kích hoạt tùy chọn Nhấn phím cạnh để kết thúc cuộc gọi. Trên dòng máy Google Pixel, thao tác tương tự được thực hiện bằng cách mở Cài đặt, chọn Trợ năng, vào Điều khiển hệ thống và bật tính năng Nút nguồn kết thúc cuộc gọi.

Nút nguồn trên điện thoại Android có nhiều tính năng khác nhau, không chỉ tắt nguồn hay khởi động lại điện thoại.

Phát tín hiệu cứu hộ khẩn cấp

Tính năng SOS khẩn cấp được trang bị sẵn trên hầu hết các dòng smartphone Android hiện đại. Khi gặp sự cố nguy hiểm, người dùng chỉ cần nhấn nút nguồn liên tục từ 3 đến 5 lần tùy thuộc vào thiết lập của từng dòng máy.

Sau một khoảng thời gian đếm ngược ngắn, hệ thống sẽ tự động quay số gọi dịch vụ cứu hộ và gửi tin nhắn cầu cứu kèm vị trí thực tế đến danh bạ khẩn cấp đã lưu. Người dùng có thể chủ động cài đặt danh sách người nhận, tệp ảnh hoặc âm thanh đi kèm trong phần An toàn và khẩn cấp tại giao diện Cài đặt của máy.

Khởi chạy các tiện ích hỗ trợ đặc biệt

Đối với những người dùng có nhu cầu sử dụng các tính năng trợ năng như đọc màn hình TalkBack, phụ đề trực tiếp hay giảm độ sáng sâu, nút nguồn cung cấp lối tắt truy cập nhanh mà không cần tìm kiếm qua nhiều bước phức tạp.

Trên các thiết bị Samsung, người dùng chỉ cần mở Cài đặt, chọn Hỗ trợ, vào Cài đặt nâng cao và gán tính năng mong muốn cho tổ hợp Phím cạnh và phím Tăng âm lượng. Lối tắt này có thể kích hoạt bất kỳ lúc nào, kể cả từ màn hình khóa, giúp việc thao tác trên điện thoại Android trở nên linh hoạt và hiệu quả hơn.