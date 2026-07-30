Quá nhiều cái chết oan khốc, phải cấm ngay việc mượn làn ngược chiều để vượt xe

(VTC News) -

Kẻ vạch liền tại vạch tim đường ở những đoạn đường cong hẹp, kiên quyết loại bỏ việc cho phép phương tiện mượn làn đường ngược chiều để vượt - những nội dung trong đề nghị mới đây của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) trong buổi làm việc với Cục Đường bộ Việt Nam ngày 28/7 thể hiện rõ tinh thần quyết liệt, khẩn trương để góp phần giảm thiểu số vụ tai nạn thảm khốc trên đường.

Theo Cục CSGT, việc mượn làn ngược chiều để vượt xe là nguyên nhân hàng đầu gây ra 15% tổng số vụ tai nạn giao thông (cao nhất trong các nguyên nhân).

“Kịch bản” của những tấn thảm kịch xảy ra do lấn sang làn ngược chiều để vượt rất quen thuộc: Tài xế nhấn ga, đánh lái lao sang làn đường bên trái vốn dành cho dòng xe đối diện để có thể nhanh chóng vượt xe cùng chiều phía trước. Trong mấy giây ngắn ngủi ấy, nếu tầm nhìn hạn, đường trơn hay tài xế thiếu quan sát, tính toán sai khoảng cách, làn ngược chiều có xe chạy tới..., tai nạn sẽ có thể xảy ra với lực va chạm khủng khiếp.

“Mượn” làn đường ngược chiều, xe tải cố ép xe con đi sát ta-luy gây nguy hiểm. Ảnh cắt từ clip quay tại Quốc lộ 20, đoạn qua Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng năm 2024.

Những vụ tai nạn kinh hoàng, những cái chết thương tâm do nguyên nhân này xảy ra quá nhiều, quá thường xuyên. Vào ngày 27/5, tại Đắk Lắk, tài xế xe tải Đỗ Đình Chánh lấn sang làn đường ngược chiều để vượt các xe phía trước, khiến xe máy ở chiều đối diện phải dừng khẩn cấp sát xe tải đang đỗ ven đường. Tình huống bất ngờ này khiến em N. đi xe đạp điện phía sau không xử lý kịp, ngã ra đường, bị xe tải của Chánh cán và chấm dứt cuộc đời ở tuổi 15.

Ngay trước đó một ngày, cũng ở Đắk Lắk, trên Tỉnh lộ 8, dù thấy rõ chiếc xe máy ở chiều đối diện đang chạy tới, Hoàng Văn Thanh vẫn lái xe tải lấn đường bên trái để vượt ô tô con cùng chiều vì tin rằng chiếc xe máy sẽ tránh mình. Khi khoảng cách quá gần, Thanh đạp phanh đưa xe về làn cũ nhưng không kịp nữa. Cú tông khủng khiếp xảy ra, cả hai người trên xe máy đều chết oan uổng.

Chỉ 3 tuần trước đó, vào tối 3/5, trên đường Hà Duy Phiên (xã Bình Mỹ, TP.HCM), chiếc ô tô 5 chỗ chạy hướng Hóc Môn đi Củ Chi bất ngờ lấn làn ngược chiều tại dốc cầu Bình Thuận, đâm trực diện vào xe máy chở 3 người. Người lái xe máy mất ngay tại chỗ, hai người phía sau (trong đó có bé trai 6 tuổi) bị thương nặng, đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 26/3, trên Quốc lộ N2 qua xã Thạnh Hóa (tỉnh Tây Ninh), chiếc ô tô tải do N.H.L. cầm lái cũng vượt sai quy định, đâm vào xe máy ở chiều ngược lại khiến người đi xe máy mãi mãi ra đi ở tuổi 21.

Ngày 24/9/2025, Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ khẩn cấp Nguyễn Thanh Nhật Phi (sinh năm 2003, quê Vĩnh Long), người gây nên cái chết tức tưởi của hai người trẻ tuổi trên Quốc lộ 14 (đoạn qua xã Đắk Mil). Khi lái xe tải, Phi cố tình lấn sang làn đường ngược chiều để vượt xe khác nên đã tông trực diện vào mô tô chở hai thanh niên ở chiều đối diện khiến họ tử vong ngay tại hiện trường.

Còn thảm kịch xảy ra chiều 12/8/2024 trên Quốc lộ 14 (Gia Lai) khiến 3 người phải từ giã cuộc sống, khi tài xế Đinh Tiến Bình lái xe tải lấn làn trái, tông vào đuôi ô tô con khiến xe này mất lái quay ngang, tiếp tục bị xe của Bình đẩy sang làn đối diện và kẹp chặt vào một xe tải khác ngược chiều khác. Ba nạn nhân là người ngồi trên chiếc ô tô con.

Chiếc ô tô con nát vụn trên Quốc lộ 14 chiều 12/8/2024; ba người trên xe đều không qua khỏi.

Không thể kể hết những cái chết oan khốc như vậy. Tỷ lệ và tần suất nhưng vụ tai nạn tương tự cho thấy hành vi “mượn” làn đường ngược chiều để vượt xe nguy hiểm đến thế nào. Cũng là va chạm, nhưng nếu diễn ra trực diện giữa hai phương tiện chuyển động ngược chiều thì mức độ sẽ càng khủng khiếp. Khi hai chiếc xe cùng di chuyển ở tốc độ 80 km/h, lực va chạm sinh ra tương đương với việc ô tô chạy 160hm/h đâm thẳng vào tường bê tông kiên cố. Ở mức xung lực dồn dập này, mọi hệ thống an toàn hiện đại nhất từ khung gầm hấp thụ lực, túi khí cho đến dây an toàn gần như trở nên bất lực. Với người đi xe máy thì nguy cơ tử vong gần như tuyệt đối.

Nguy cơ đó lại càng bị nhân lên bởi cạm bẫy tầm nhìn. Khi chạy phía sau các dòng xe kích thước lớn như xe container, xe tải nặng hay xe khách đường dài, tầm quan sát phía trước của tài xế gần như bị che khuất hoàn toàn. Nhiều tài xế chọn cách thò đầu xe sang làn bên cạnh để thám sát tình hình. Thế nhưng ở tốc độ cao, khoảng cách giữa hai xe đang lao vào nhau bị thu hẹp tính bằng từng miligiây. Khi tài xế phát hiện ra phương tiện đang lao đến từ hướng ngược lại thì đã quá muộn để đánh lái trở về làn cũ.

Bên cạnh đó, tâm lý di chuyển trên làn đường không thuộc về mình luôn tạo ra áp lực. Sự vội vã muốn hoàn thành cú vượt thật nhanh khiến tài xế dễ mắc sai lầm như đạp ga quá đà gây mất kiểm soát tay lái, hoặc khi bất ngờ gặp xe không chịu nhường đường... Trong tình huống dễ gây hoảng loạn đó, phản xạ phanh gấp hay đánh lái gắt nào dễ dẫn đến kết cục lật xe hoặc thảm họa dây chuyền.

Chính vì vậy, tôi hoàn toàn ủng hộ đề xuất của Cục CSGT và mong muốn đề xuất này nhanh chóng được áp dụng. Chuyển đổi từ vạch đứt sang vạch liền ở tim đường là xóa bỏ sự mập mờ trong nhận thức của tài xế. Trên những đoạn đường tiềm ẩn nguy cơ cao, quy định phải được thể hiện rõ ràng là cấm sang làn ngược chiều để vượt; đây là lấn chứ không phải mượn.

Việc đóng chặt không gian vượt xe ở các vị trí nguy hiểm sẽ buộc tài xế phải kiên nhẫn chờ đến lượt, loại bỏ tư duy “điền vào chỗ trống” trên đường vốn gây ra biết bao hệ lụy lâu nay.

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