Toàn cảnh mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Sau gần 2 tháng triển khai, công trường mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây đang hình thành rõ nét với nhịp độ thi công liên tục từ phía TP.HCM đến cầu Long Thành (Đồng Nai). Đây là dự án nhóm A, được triển khai theo hình thức công trình khẩn cấp, nhằm nâng quy mô tuyến cao tốc từ 4 làn lên 8 - 10 làn xe, giảm ùn tắc và tăng kết nối với sân bay Long Thành. Chủ đầu tư là Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC, thuộc Bộ Xây dựng).