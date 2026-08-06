Đưa 4 ô tô sang Lào vận chuyển gần 50 tấn hàng trái phép về Việt Nam

(VTC News) -

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Đồng thời, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Phùng (SN 1991, trú xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị) về tội danh trên theo quy định tại khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra bước đầu, đêm 24/5, rạng sáng 25/5, nhóm người lợi dụng tuyến đường đất hẻo lánh cạnh Trạm Kiểm soát Biên phòng A Roòng (thuộc thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị) để đưa 04 ô tô sang khu vực thôn Xa Du (bản Phường, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) nhận hàng. ​

Nguyễn Đình Phùng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Sau khi nhận hàng, nhóm người tìm cách vận chuyển trái phép toàn bộ số hàng trên về Việt Nam.

Tuy nhiên, hành vi này bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ kịp thời.

​Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn tang vật vi phạm gồm 8,5 tấn vú sữa heo đông lạnh, 29,770 tấn kim loại các loại (nhôm, sắt, đồng) và máy móc đã qua sử dụng và hơn 10,964 tấn chất thải.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò và trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 1h, ngày 2/8, tại Km869 trên tuyến đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị), Ban Chỉ huy chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ chủ trì, phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Đồn Biên phòng Ra Mai, Đồn Biên phòng Cà Xèng và lực lượng Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cha Lo tiến hành kiểm tra xe đầu kéo mang BKS Lào 0945.

Thời điểm này, xe đang nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam do tài xế Mạ Ni Lợt Tọm (SN 1992) điều khiển, đi cùng là phụ xe Sụ Văn Nạ Khăm Đi Ba Thay (SN 1990), đều trú tại tỉnh Khăm Muồn (Lào).

Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện trên xe cất giấu 484 hộp pháo hoa nổ với tổng trọng lượng lên tới 633 kg. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ thêm 35 viên ma túy tổng hợp.

Bước đầu, cả hai người này đều khai nhận toàn bộ số pháo hoa nổ trên là do chúng được thuê để vận chuyển trái phép từ Lào tuồn vào Việt Nam tiêu thụ. Riêng 35 viên ma túy tổng hợp được mang theo nhằm mục đích sử dụng cá nhân trên đường đi.