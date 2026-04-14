Cách vạch đích 10m, vận động viên đổ gục, ngừng tim ngay trên đường chạy

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, một vận động viên tham gia giải chạy ngày 12/4 đổ gục khi chỉ còn cách vạch đích khoảng 10m. Người này rơi vào tình trạng tím tái, ngừng tuần hoàn ngay tại đường chạy.

Nhờ được phát hiện kịp thời và cấp cứu tại chỗ, vận động viên đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro tim mạch tiềm ẩn khi vận động cường độ cao.

Chạy bộ trong thời tiết nắng nóng đối diện với các biến cố tim mạch (Ảnh minh họa)

Theo các bác sĩ Trung tâm Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai, ngừng tim khi chơi thể thao không phải là tình huống hiếm gặp, nhất là trong bối cảnh phong trào chạy bộ phát triển mạnh nhưng nhiều người chưa được trang bị đầy đủ kiến thức an toàn.

Dù chạy bộ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, các biến cố tim mạch cấp tính, đặc biệt là ngừng tim đột ngột, vẫn có thể xảy ra, kể cả ở những người trước đó không có triệu chứng. Nguy cơ này tăng cao khi vận động quá sức, cơ thể mất nước, thiếu ngủ hoặc tập luyện trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9 cho biết, người tham gia chạy cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo như chóng mặt, đau ngực, khó thở, tim đập bất thường, mệt lả hoặc lú lẫn. Khi xuất hiện những biểu hiện này, cần dừng vận động ngay và tìm kiếm hỗ trợ y tế, tuyệt đối không cố gắng tiếp tục thi đấu.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, trong trường hợp ngừng tim, cấp cứu ban đầu có ý nghĩa quyết định. Khi tim ngừng đập, não có thể bắt đầu tổn thương chỉ sau khoảng 4-6 phút nếu không được cung cấp máu. Vì vậy, việc thực hiện hồi sinh tim phổi và sử dụng máy khử rung tim tự động càng sớm càng tốt sẽ giúp tăng đáng kể cơ hội sống cho người bệnh.

Mùa hè là thời điểm các hoạt động thể thao diễn ra sôi động nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên kiểm tra sức khỏe trước khi tham gia thi đấu, đặc biệt là những người trên 35 tuổi hoặc có bệnh nền như tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường.

Đồng thời, cần đảm bảo ngủ đủ giấc, hạn chế sử dụng chất kích thích, tập luyện phù hợp với thể trạng, uống đủ nước và điều chỉnh cường độ khi thời tiết nắng nóng. Quan trọng nhất là lắng nghe cơ thể, không vượt quá giới hạn an toàn và chủ động trang bị kiến thức sơ cứu để kịp thời ứng phó với các tình huống khẩn cấp.