(VTC News) -

Việc thường xuyên kiểm tra lịch sử cuộc gọi Viettel là vô cùng quan trọng, vì nó giúp bạn nắm rõ tình hình sử dụng cước phí di động của mình. Đối với nhiều người, điện thoại là công cụ liên lạc không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại.

Chúng ta dùng điện thoại để gọi, nhắn tin, truy cập mạng xã hội, nghe nhạc, chụp ảnh,... và những hoạt động đó đều tốn tiền cước. Do đó, nếu không kiểm tra thường xuyên, bạn sẽ khó lòng biết mình đã chi bao nhiêu và còn dư bao nhiêu tiền trong tài khoản.

Việc tra cứu lịch sử cuộc gọi sẽ cho bạn biết chính xác thời lượng và số lần gọi của từng cuộc gọi. Từ đó, bạn có thể dễ dàng đánh giá được tình trạng sử dụng cước phí của mình. Nếu thấy có gì bất thường như cuộc gọi quá dài hoặc số lượng cuộc gọi tăng đột biến, bạn cần nhanh chóng phát hiện ra để xử lý. Điều này giúp bạn tránh những khoản chi phí ngoài ý muốn.

Ngoài ra, xem lịch sử cuộc gọi còn giúp bạn kiểm tra xem có ai lạm dụng SIM điện thoại của mình để thực hiện các cuộc gọi bất hợp pháp hay không. Bằng cách đối chiếu với lịch trình sinh hoạt, bạn có thể dễ dàng phát hiện ra những cuộc gọi lạ và có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Đây chính là lý do tại sao bạn nên thường xuyên kiểm tra lịch sử cuộc gọi Viettel của mình.

Cách tra cứu lịch sử cuộc gọi Viettel

Để tra cứu lịch sử cuộc gọi Viettel, bạn có thể sử dụng ứng dụng My Viettel. Các bước thực hiện như sau:

Tra cứu lịch sử cuộc gọi siêu tiện lợi trên My Viettel

Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng My Viettel

Trước hết, bạn hãy tải ứng dụng My Viettel từ App Store nếu bạn đang sử dụng iPhone hoặc từ CH Play nếu bạn sử dụng điện thoại Android. Đây là ứng dụng quản lý SIM và gói cước chính thức của nhà mạng Viettel. Ứng dụng có giao diện tiếng Việt nên khá dễ sử dụng các tính năng bên trong. Sau khi tải xong, bạn hãy chờ ứng dụng hoàn tất quá trình cài đặt trên thiết bị của bạn.

Bước 2: Đăng nhập vào ứng dụng

Sau khi ứng dụng cài xong, bạn hãy tìm kiếm và mở My Viettel. Tài khoản đăng nhập của ứng dụng chính là số điện thoại Viettel của bạn. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể tạo tài khoản mới theo hướng dẫn của ứng dụng.

Bước 3: Truy cập mục tra cứu cước

Tại giao diện chính của ứng dụng, bạn hãy vuốt từ cạnh trái vào để hiển thị tab mở rộng. Sau đó, bạn hãy nhấn vào phần số điện thoại và tên của chủ SIM.

Tiếp theo, bạn hãy tiếp tục tìm và chọn mục Tra cước trong trang quản lý thông tin tài khoản của ứng dụng My Viettel. Mục này sẽ cho phép bạn xem chi tiết cước phí sử dụng, bao gồm cả lịch sử cuộc gọi.

Bước 4: Chọn xem chi tiết cước

Trong mục Tra cước, bạn hãy chọn phần Cước cuộc gọi nội mạng/ngoại mạng. Tại đó, bạn sẽ thấy được tùy chọn chi tiết hơn về lịch sử sử dụng dịch vụ của bạn.

Bước 5: Chọn cước cuộc gọi và nhập mã OTP

Sau khi chọn mục Cước cuộc gọi nội mạng/ngoại mạng, hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập mã OTP. Mã này sẽ được gửi tới số điện thoại của bạn để đảm bảo tính bảo mật. Bạn nhớ nhập chính xác mã này nhé.

Bước 6: Xem lịch sử cuộc gọi

Sau khi nhập mã OTP chính xác, hệ thống sẽ hiển thị danh sách lịch sử cuộc gọi của bạn theo từng tháng. Tại đây, bạn có thể xem thông tin chi tiết về mỗi cuộc gọi, bao gồm thời gian, ngày giờ và cước phí cho từng cuộc gọi.

Lưu ý rằng các bước này có thể thực hiện tương tự trên điện thoại Android và iPhone. Ứng dụng My Viettel cung cấp thông tin chi tiết về từng cuộc gọi, bao gồm thời gian, ngày giờ và cước phí của từng cuộc gọi. Ngoài ra, bạn cũng có thể tra cứu thông tin khác như lưu lượng Data sử dụng trong tháng thông qua ứng dụng này​​​​​​.

Những điều cần lưu ý khi tra cứu lịch sử cuộc gọi trên My Viettel

Để tra cứu lịch sử cuộc gọi Viettel trên ứng dụng My Viettel hiệu quả và giải quyết được những thắc mắc của bạn thì hãy lưu ý một số điều sau trước khi thực hiện:

- Lịch sử cuộc gọi trên My Viettel là lịch sử tiêu dùng cước gọi của số điện thoại đăng ký tài khoản. Do đó, ứng dụng sẽ chỉ hiển thị thông tin cuộc gọi có phát sinh cước phí còn các cuộc gọi nhỡ sẽ không được cập nhật trên My Viettel.

- Nhằm đảm bảo tính bảo mật quyền riêng tư, tránh bị đánh cắp thông tin khách hàng, Viettel sẽ yêu cầu nhập mã OTP để xác định xem đúng chính chủ đang thực hiện thao tác trên ứng dụng hay không. Do đó nếu bạn đang lắp sim ở chiếc điện thoại khác với cái đang truy cập My Viettel thì cần phải giữ điện thoại bên cạnh để lấy mã hoặc lưu ý tới tin nhắn của tổng đài.

- Hệ thống lưu trữ các cuộc gọi trên ứng dụng My Viettel được tối đa 6 tháng, nếu bạn muốn tìm lịch sử cuộc gọi trong thời gian lâu hơn thì phải liên hệ tổng đài Viettel để được hỗ trợ.

- Nếu bạn đăng nhập My Viettel bằng điện thoại thì lưu ý cần đảm bảo điện thoại của bạn luôn được kết nối mạng wifi hoặc 4G nhé.

Việc tra cứu lịch sử cuộc gọi Viettel trở nên vô cùng đơn giản, tiện ích với My Viettel, bạn chỉ cần vài bước đơn giản là đã có thể kiểm tra các thông tin chi tiết về những cuộc gọi trên sim của mình. Nếu còn thắc mắc gì thêm về dịch vụ trên My Viettel hay cách tra cứu cuộc gọi, tin nhắn, data… bạn có thể liên hệ trực tiếp đến hotline 198 (miễn phí) để được hỗ trợ nhanh nhất.