(VTC News) -

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên cán bộ trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, trước đây, hàn the được sử dụng trong công nghệ thực phẩm do có thể giữ món ăn tươi ngon thời gian dài, không bị ôi thiu, đồng thời giúp tăng độ dẻo. Người dân hay cho hàn the vào nấu bánh đúc để bánh cứng chặt, hoặc nêm vào bánh cuốn, bún, để dai ngon hơn.

Tuy nhiên, qua thời gian, các chuyên gia nhận thấy hàn the là hóa chất vô cùng độc hại, ảnh hưởng sức khỏe về lâu dài và có thể làm sa sút trí tuệ. Vì vậy, Việt Nam đã cấm sử dụng hàn the trong sản xuất, chế biến thực phẩm với bất kỳ hàm lượng hay cách thức nào. Trên thực tế, nhiều người kinh doanh vẫn bỏ hàn the như một chất phụ gia vào thực phẩm để món ăn dai ngon hơn.

Cách phát hiện giò chả chứa hàn the là vấn đề được nhiều người quan tâm. (Ảnh minh hoạ)

Chất hàn the không ảnh hưởng màu sắc trong giò nên khó phân biệt bằng mắt thường. Cách để nhận biết giò chả chứa hàn the là dựa vào vị giác. Giò nguyên chất mùi vị đặc trưng, sau khi nuốt xong, vị còn đọng lại nơi cuống họng. Khi nhai, giò chả sạch vị thơm ngọt, mềm, không bị bã, không có cảm giác khô rắn. Nếu ăn giò thấy mùi thơm nồng, thơm sực thì cần cẩn trọng vì rất có thể đó là giò lụa được tẩm ướp chất phụ gia. Còn khi bạn cắn miếng giò mà thấy khô cứng, dai, mịn bất thường thì đó là giò ướp hàn the.

Quan sát miếng giò chả, bạn sẽ thấy có những yếu tố bất thường. Đơn giản như chỉ cần ấn tay vào miếng giò, nếu có cảm giác mềm thì bình thường, còn thấy rất cứng, không có độ lún là bất thường.

Có một cách khác là bạn cắt lát miếng giò, chả ra. Dùng tay thử kéo hai đầu miếng giò, chả. Nếu thấy dai, không rách hoặc khó rách thì là loại giò, chả có hàn the. Chỉ cần tinh ý một chút là có thể nhận ra loại giò chả này bởi có những tiêu chí bằng cảm quan là màu sắc, hay độ đàn hồi là rất dễ nhận ra.

Ngoài ra, giò chả nguyên chất không có hàn the cũng như chất phụ gia có đặc điểm là khi cắt miếng giò ra chúng ta sẽ thấy có những lỗ rỗng. Nếu cắt miếng giò, chả mà bên trong mịn đẹp thì chứng tỏ rằng chúng được ướp chất phụ gia. Giò chả chuẩn không hàn the khi đụng vào bề mặt có cảm giác hơi ướt, màu trắng ngà hơi ngả hồng, còn giò chứa hàn the thì vỏ hơi sần sùi.

Theo các chuyên gia, có thể quan sát lúc cắt giò, chả để nhận biết có chứa hàn the hay không. Giò chả sạch thì khi dùng dao cắt, dao bị xít, dính mặt giò, khó thái chứ không trơn tuột như giò chứa hàn the.

Ngoài ra, còn một cách khác là dùng giấy nghệ. Phương pháp này chỉ kiểm tra định tính, không kiểm tra định lượng. Bạn sử dụng giấy ngâm nước nghệ tươi rồi phơi khô, ấn vào bề mặt giò lụa. Sau một phút, nếu thấy giấy chuyển màu sắc từ vàng sang cam đỏ thì miếng giò đó chứa hàn the.

Trên đây là những "cách phát hiện giò chả chứa hàn the", để mua được giò, chả an toàn, người tiêu dùng cần tới những cơ sở làm giò sạch, có uy tín, được công bố không có hàn the.