Cách làm sạch gối ôm dáng dài mà không cần giặt

(VTC News) -

Gối ôm dài (body pillow) là vật dụng thân thiết mang lại giấc ngủ ngon, nhưng việc làm sạch chúng lại luôn là nỗi ám ảnh. Với kích thước cồng kềnh, chúng thường không vừa máy giặt gia đình, còn giặt tay lại mất quá nhiều công sức và cực kỳ lâu khô.

5 cách làm sạch gối ôm dài mà không cần giặt

Nếu để ruột gối ẩm nhiều ngày, vi khuẩn và nấm mốc sẽ càng dễ sinh sôi hơn. Bạn hoàn toàn có thể giữ cho chiếc gối ôm luôn thơm tho, sạch khuẩn bằng những phương pháp làm sạch khô vô cùng đơn giản và hiệu quả dưới đây.

Nhiều người gặp khó khăn khi giặt những chiếc gối ôm. (Ảnh: BeanProduction)

Sử dụng baking soda

Baking soda (muối nở) từ lâu đã được mệnh danh là “vua làm sạch” trong gia đình nhờ khả năng hút ẩm, khử mùi và tẩy bẩn nhẹ cực tốt mà không cần đến một giọt nước nào. Đối với những chiếc gối ôm dài tích tụ mùi mồ hôi sau nhiều ngày sử dụng, đây chính là giải pháp hữu hiệu

Để thực hiện, bạn chỉ cần tháo vỏ gối ra (mang đi giặt riêng) và đặt ruột gối nằm phẳng trên giường hoặc một bề mặt sạch. Dùng một chiếc rây nhỏ để rắc đều một lớp bột baking soda mỏng lên toàn bộ bề mặt gối ôm. Hãy nhẹ nhàng vỗ nhẹ để bột thẩm thấu sâu hơn vào từng thớ vải. Để nguyên như vậy trong khoảng từ 30 đến 60 phút.

Trong thời gian này, baking soda sẽ chủ động hút sạch dầu thừa, mồ hôi và trung hòa các mùi khó chịu. Cuối cùng, bạn chỉ cần dùng máy hút bụi với đầu hút nệm để hút sạch toàn bộ lớp bột trên gối. Chiếc gối ôm của bạn sẽ lập tức trở nên khô thoáng và không còn mùi hôi khó chịu.

Banking soda là nguyên liệu hữu hiệu giúp giặt khô đồ dùng. (Ảnh: WikiHow)

Khử trùng bằng cồn y tế

Bề mặt gối ôm là nơi tích tụ rất nhiều tế bào chết từ da, tạo điều kiện cho bụi nhà và vi khuẩn phát triển. Việc làm sạch không chỉ là loại bỏ mùi hôi mà còn phải tiêu diệt các tác nhân gây hại vô hình này. Hỗn hợp xịt khử trùng tự chế từ cồn y tế sẽ giúp bạn giải quyết triệt để vấn đề mà không làm ướt sũng ruột gối.

Bạn có thể pha dung dịch theo công thức gồm cồn y tế nồng độ 70 độ kết hợp với nước cất theo tỷ lệ bằng nhau, hoặc pha nước ấm với vài giọt tinh dầu có tính kháng khuẩn mạnh như tinh dầu tràm trà, tinh dầu sả chanh hoặc bạc hà. Cho hỗn hợp vào một bình xịt phun sương mịn.

Hãy xịt nhẹ nhàng lên toàn bộ bề mặt chiếc gối ôm dài, lưu ý chỉ xịt một lớp sương mờ hướng từ trên xuống, tuyệt đối không xịt quá tay làm ướt đẫm ruột bông bên trong. Cồn và tinh dầu sẽ bốc hơi rất nhanh, mang theo các tác nhân gây mùi và tiêu diệt vi khuẩn bám trên bề mặt vải chỉ trong vòng vài phút.

Đập gối

Nhiều người thường đánh giá thấp các phương pháp làm sạch vật lý truyền thống, nhưng đối với những chiếc gối ôm dài, việc đập thủ công lại mang lại hiệu quả kinh ngạc. Bụi bẩn, tóc rụng và các mảnh vụn nhỏ thường bám sâu vào bên trong các khe sợi vải mà máy hút bụi đôi khi bỏ sót.

Chiếc gối ôm sạch thơm giúp đảm bảo sức khỏe và giấc ngủ ngon hơn. (Ảnh: NYP)

Việc đập gối không chỉ giúp đẩy bụi ra ngoài mà còn giúp làm tơi xốp lại lớp bông bị xẹp sau thời gian dài bị đè nén. Bạn mang chiếc gối ôm dài ra không gian thoáng đãng như ban công, sân thượng hoặc hiên nhà. Treo gối lên dây phơi hoặc vắt qua một chiếc ghế chắc chắn.

Tiếp theo, sử dụng một chiếc gậy gỗ nhỏ, một chiếc chổi lông gà hoặc thanh đập đệm chuyên dụng để đập mạnh và đều tay lên khắp các bề mặt của gối ôm. Bạn sẽ thấy một lượng bụi mịn đáng kể bay ra ngoài không khí. Việc này không chỉ làm sạch bề mặt mà còn giúp chiếc gối ôm lấy lại phom dáng căng phồng, êm ái như lúc mới mua.

Phơi ngoài ánh nắng

Ánh nắng mặt trời chính là một “máy khử trùng” hoàn toàn miễn phí và cực kỳ mạnh mẽ do thiên nhiên ban tặng. Tia cực tím (UV) có trong ánh nắng mặt trời có khả năng phá hủy DNA của các loại vi khuẩn, nấm mốc và đặc biệt là loài rận bụi nhà – nguyên nhân chính gây ra các bệnh về đường hô hấp và dị ứng da.

Khi thời tiết có nắng to và khô ráo, bạn hãy mang ruột gối ôm dài ra phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Hãy chọn những nơi cao ráo, thoáng gió để tận dụng tối đa sức gió giúp làm bay mùi ẩm mốc. Sau khoảng 2 đến 3 tiếng phơi, bạn nên lật ngược chiếc gối lại để đảm bảo cả hai mặt đều được tiếp xúc đều với ánh nắng và hơi nóng.

Nhiệt độ cao từ mặt trời sẽ làm bay hơi hoàn toàn lượng hơi ẩm tích tụ sâu trong ruột bông, trả lại cho bạn chiếc gối khô ráo, thơm mùi nắng và tuyệt đối sạch khuẩn.

Sử dụng bọt xịt khô

Trong quá trình sử dụng, việc gối ôm bị dính các vết bẩn cứng đầu như vết ố vàng của mồ hôi, vết bẩn từ đồ ăn thức uống hay vết son môi là điều khó tránh khỏi. Thay vì phải mang cả chiếc gối dài đi giặt chỉ vì một vài vết bẩn nhỏ, phương pháp làm sạch cục bộ kết hợp bọt làm sạch khô sẽ là giải pháp tối ưu nhất.

Để kéo dài tuổi thọ sản phẩm nên vệ sinh định kỳ hàng tuần. (Ảnh: Origin)

Bạn có thể sử dụng các loại chai xịt bọt làm sạch khô chuyên dụng dành cho sofa, nệm hoặc tự pha một ít nước rửa bát với nước ấm để tạo bọt thật dày. Dùng một chiếc khăn sợi vi mảnh (microfiber) thấm một chút bọt, sau đó chấm nhẹ nhàng lên vùng vải bị bẩn trên gối ôm.

Nguyên tắc là “chấm và thấm” từ ngoài vào trong, tuyệt đối không chà xát mạnh vì hành động này sẽ khiến vết bẩn loang rộng ra và thấm sâu hơn vào ruột bông. Sau khi vết bẩn đã mờ đi, dùng một chiếc khăn sạch khác thấm nước ấm, vắt thật ráo để lau lại vùng da vừa xử lý, cuối cùng dùng máy sấy tóc ở chế độ mát để làm khô hoàn toàn vùng vải đó.