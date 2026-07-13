Cách làm sạch quần bò mà không cần giặt

(VTC News) -

Quần jeans (quần bò) là món đồ thời trang quốc dân nhờ tính đa dụng, bền bỉ và không lỗi mốt. Thế nhưng, việc giặt quần jeans quá thường xuyên sẽ dễ làm hỏng phom dáng và màu sắc.

Việc chà xát liên tục trong lồng giặt kết hợp với hóa chất tẩy rửa mạnh sẽ nhanh chóng làm phai màu mực nhuộm đặc trưng, khiến thớ vải bị giãn, mất đi độ co giãn tự nhiên và giảm tuổi thọ đáng kể. Ngay cả các thương hiệu denim lớn cũng luôn khuyến cáo người dùng nên hạn chế giặt nước. Hãng thời trang Levi‘s khuyên khách hàng nên làm sạch quần jeans sau 10 lần mặc và tránh dùng máy giặt.

Dưới đây là một số mẹo làm sạch quần bò không cần giặt.

Giặt quá nhiều sẽ khiến quần bò bị nhanh bạc mà. (Ảnh: Getty Images)

Tận dụng ngăn đá tủ lạnh

Phương pháp nghe có vẻ kỳ lạ này thực chất lại là một trong những bí quyết kinh điển được chính các tín đồ denim và thậm chí là các hãng quần jeans nổi tiếng khuyên áp dụng. Bản chất của mùi hôi trên quần áo sau một thời gian sử dụng không hẳn là do bụi bẩn, mà phần lớn xuất phát từ các loại vi khuẩn tích tụ từ mồ hôi và tế bào chết của cơ thể bám vào sợi vải.

Để thực hiện mẹo này, bạn chỉ cần lộn trái chiếc quần jeans lại, gấp gọn gàng rồi cho vào một túi nilon có khóa zip bảo vệ để tránh độ ẩm dính vào vải. Sau đó, hãy đặt túi quần vào ngăn đá tủ lạnh và để qua đêm, hoặc lý tưởng nhất là từ 24 đến 48 giờ.

Nhiệt độ cực thấp trong ngăn đá có khả năng làm đóng băng, ức chế sự phát triển và tiêu diệt phần lớn các loại vi khuẩn gây mùi bám trên bề mặt vải. Khi lấy quần ra, bạn chỉ cần giũ mạnh và treo ở nơi thoáng gió khoảng 15 phút để quần trở lại nhiệt độ bình thường là có thể tự tin diện ngay ra đường với cảm giác mát mẻ, sảng khoái.

Sử dụng giấm trắng

Trong quá trình mặc, chiếc quần jeans của bạn khó tránh khỏi những vết bẩn cục bộ do thức ăn, bùn đất hay dầu mỡ bám vào. Thay vì ném ngay cả chiếc quần vào máy giặt chỉ vì một vết bẩn nhỏ, bạn hoàn toàn có thể xử lý chỗ bẩn để bảo vệ toàn bộ phần vải còn lại.

Giấm trắng chính là chất tẩy rửa tự nhiên tuyệt vời, vừa có tính axit nhẹ để đánh bay vết bẩn, vừa có khả năng giữ màu nhuộm denim cực tốt. Khi phát hiện vết bẩn, bạn hãy dùng một chiếc bàn chải đánh răng cũ có sợi lông mềm, nhúng vào hỗn hợp giấm trắng pha loãng với một chút nước ấm. Nhẹ nhàng chà xát theo chuyển động tròn lên vùng bị bẩn cho đến khi vết bẩn mờ dần và biến mất.

Đối với các vết dầu mỡ cứng đầu, bạn có thể rắc một chút bột ngô hoặc phấn rôm lên đó, để yên trong khoảng 30 phút để bột hút sạch lớp dầu rồi mới dùng bàn chải giấm để làm sạch lại. Cuối cùng, dùng một chiếc khăn ẩm sạch thấm qua vùng vừa xử lý để loại bỏ lượng giấm thừa và đem treo khô.

Pha giấm và nước ấm xịt lên chỗ bẩn trên quần jeans. (Ảnh: Wikihow)

Sử dụng baking soda

Nếu bạn không muốn sử dụng giấm lên chiếc quần jeans của mình, baking soda (muối nở) chính là một sự thay thế hoàn hảo. Đây được mệnh danh là ”khắc tinh“ của các loại mùi hôi nhờ khả năng hấp thụ độ ẩm, dầu thừa và trung hòa các axit gây mùi từ mồ hôi một cách tự nhiên mà không làm ảnh hưởng đến kết cấu hay màu sắc của vải denim.

Bạn trải phẳng chiếc quần jeans trên một bề mặt sạch, sau đó rắc đều một lớp bột baking soda mỏng lên toàn bộ bề mặt quần, đặc biệt là mặt trong và những vùng dễ tích tụ mồ hôi như phần cạp, túi quần và vùng chữ V. Để nguyên như vậy trong khoảng từ 1 đến 2 giờ, hoặc lý tưởng nhất là để qua đêm để bột phát huy tối đa công dụng hút sạch ẩm mốc và mùi hôi sâu bên trong từng thớ vải.

Sau đó, bạn mang quần ra ngoài giũ sạch lớp bột, hoặc dùng máy hút bụi cầm tay hút sạch phần bột còn sót lại. Chiếc quần bò sẽ ngay lập tức trở nên khô ráo, thoáng mát và sạch mùi một cách kỳ diệu.

Banking soda có tác dụng làm sạch hiệu quả các vết bẩn cứng đầu. (Ảnh: Wikihow)

Phơi nắng

Đôi khi, phương pháp làm sạch hiệu quả nhất lại chính là phương pháp thuận tự nhiên và tiết kiệm nhất. Ánh nắng mặt trời chứa các tia cực tím (UV) có khả năng diệt khuẩn, khử trùng tự nhiên cực kỳ mạnh mẽ, trong khi những cơn gió sẽ giúp cuốn trôi các hạt bụi mịn bám trong kẽ vải và làm thông thoáng các sợi denim bị bí bách sau ngày dài sử dụng.

Sau khi mặc quần jeans xong, thay vì gấp lại và cất vào tủ kín, nơi tạo điều kiện cho vi khuẩn và ẩm mốc phát triển, bạn hãy lộn trái chiếc quần và treo ngược chúng lên ban công hoặc cửa sổ nơi có nhiều ánh nắng và gió ẩm lưu thông.

Tuy nhiên, một lưu ý cực kỳ quan trọng là bạn không nên phơi quần jeans dưới ánh nắng gay gắt, trực tiếp của buổi trưa đứng bóng quá lâu, vì tia UV cường độ cao có thể làm biến tính sợi vải và khiến quần bị bạc màu nhanh chóng. Thời điểm lý tưởng nhất là phơi dưới ánh nắng nhẹ buổi sáng sớm hoặc chiều tà, hoặc phơi ở những nơi có bóng râm nhưng lộng gió.

Phơi quần jeans ra nắng giúp giảm ẩm mốc, vi khuẩn. (Ảnh: Westden)

Tận dụng bã cà phê khô

Nếu quần bị hôi, ẩm ạn có thể áp dụng phương pháp khử mùi khô hoàn toàn bằng sự kết hợp giữa bã cà phê và giấy thơm (dryer sheets). Bã cà phê chứa các túi carbon tự nhiên có khả năng hấp thụ cực mạnh các loại mùi hôi và độ ẩm, trong khi giấy thơm sẽ chịu trách nhiệm len lỏi hương thơm dễ chịu vào từng thớ vải denim.

Bạn lấy bã cà phê đã được phơi khô hoàn toàn (hoặc dùng khăn giấy ăn bọc một ít bột cà phê mới) đặt vào bên trong một chiếc túi vải nhỏ hoặc một chiếc tất sạch. Tiếp theo, bạn lộn trái chiếc quần jeans, xếp gọn gàng và đặt túi cà phê này cùng với 1-2 tờ giấy thơm vào giữa các lớp vải.

Cho toàn bộ quần vào một chiếc túi nilon hoặc hộp kín, khóa chặt lại và để qua đêm. Sang ngày hôm sau, các phân tử mùi mồ hôi và ẩm mốc sẽ bị hút trọn vào bã cà phê, nhường chỗ cho hương thơm thanh lịch, dễ chịu từ giấy thơm thấm sâu vào sợi vải. Bạn chỉ cần lấy quần ra, giũ nhẹ là có thể mặc ngay với cảm giác thông thoáng, sạch sẽ.