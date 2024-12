Cách làm chả cốm chuẩn vị Hà thành

(VTC News) -

Hương vị cốm non gắn với mùa thu Hà Nội. Mỗi khi thu về trên đất Hà thành, hương cốm non thoang thoảng lại đánh thức những ký ức đẹp đẽ, những kỷ niệm gắn liền với ẩm thực thanh lịch của người Tràng An. Hiện nay, công nghệ bảo quản giúp bạn có chả cốm dùng quanh năm, có thể nấu xôi, nấu chè và đặc biệt là chả cốm.

Nguyên liệu làm chả cốm ngon chuẩn vị Hà Nội

Để có được món chả cốm hoàn hảo, việc lựa chọn nguyên liệu đóng vai trò then chốt. Sự tỉ mỉ, cẩn thận ngay từ bước đầu này sẽ quyết định hương vị và chất lượng của món ăn.

(Ảnh: Media Mart)

Bạn cần chuẩn bị:

- Cốm non: Khoảng 200gr. Cốm non ngon phải là loại vừa mới tuốt, hạt mẩy, dẻo, có màu xanh tự nhiên và hương thơm đặc trưng. Bạn có thể tìm mua cốm non ở các chợ truyền thống vào mùa thu hoặc tại các cửa hàng đặc sản Hà Nội uy tín.

- Giò sống: Khoảng 250gr. Nên chọn loại giò mới làm, có độ dẻo dai vừa phải, không bị bở hay khô. Giò ngon sẽ giúp chả cốm có độ kết dính tốt và hương vị đậm đà.

- Thịt nạc vai: 100gr. Thịt nạc vai giúp tăng thêm độ béo ngậy và hương vị cho chả cốm. Nên chọn thịt tươi ngon, có cả nạc và mỡ xen kẽ để chả không bị khô.

- Gia vị: Nước mắm ngon 2 muỗng canh, hạt tiêu xay 1/2 muỗng cà phê, hành khô 2 - 3 củ và một chút đường tùy khẩu vị. Nước mắm ngon sẽ làm dậy hương vị của chả cốm, hạt tiêu tạo độ cay nhẹ ấm áp, hành khô phi thơm tăng thêm sự hấp dẫn.

- Lá chuối: Dùng để gói chả, giúp giữ ẩm và tạo hương thơm đặc trưng khi hấp. Nên chọn lá chuối tươi, không bị rách.

- Dầu ăn: Dùng để chiên chả, nên chọn loại dầu ăn mới, không có mùi lạ.

Lưu ý, khối lượng nguyên liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo, bạn có thể điều chỉnh tùy theo khẩu vị và số lượng chả muốn làm.

Cách làm chả cốm ngon

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, chúng ta sẽ bắt tay vào chế biến món chả cốm theo các bước sau:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Cốm non đem rửa nhẹ nhàng, để ráo nước. Lưu ý không nên ngâm cốm quá lâu vì sẽ làm cốm bị nhão.

Thịt nạc vai rửa sạch, băm hoặc xay nhỏ. Hành khô bóc vỏ, thái lát mỏng.

Bước 2: Trộn nhân chả

Trong một tô lớn, bạn cho giò sống, thịt băm, cốm non vào; thêm nước mắm, hạt tiêu và một chút đường. Lượng gia vị có thể điều chỉnh tùy theo khẩu vị.

Đeo bao tay nylon, trộn đều các nguyên liệu bằng tay. Quá trình này rất quan trọng, cần trộn kỹ và đều tay để các nguyên liệu hòa quyện vào nhau, tạo độ kết dính cho chả. Trộn đến khi hỗn hợp trở nên dẻo quánh.

Bước 3: Gói chả

Lá chuối rửa sạch, lau khô, cắt thành từng miếng vừa phải. Phết một lớp dầu ăn mỏng lên mặt lá chuối để chống dính.

Lấy một lượng nhân vừa đủ, vo tròn lại rồi ấn dẹt, đặt lên miếng lá chuối. Gấp hai mép lá chuối lại, cuốn tròn hoặc gói vuông tùy thích. Gói chặt tay để chả không bị bung khi hấp.

Bước 4: Hấp và chiên chả

Xếp chả đã gói vào xửng, hấp khoảng 15-20 phút cho chả chín. Khi mùi thơm đặc trưng của cốm và lá chuối lan tỏa, đó là dấu hiệu món chả sắp hoàn thành.

Sau khi hấp, bạn để chả nguội bớt. Đặt chảo lên bếp, cho dầu ăn vào đun nóng rồi thả chả vào chiên vàng đều các mặt. Chiên với lửa vừa để chả chín đều bên trong và có màu vàng ruộm đẹp mắt bên ngoài.

Gắp chả ra đĩa có lót giấy thấm dầu.

(Ảnh: Ninhco)

Lưu ý khi làm chả cốm

- Chọn cốm non chất lượng: Đây là yếu tố quan trọng nhất quyết định đến hương vị của chả cốm.

- Tỷ lệ giữa cốm và giò sống cần cân đối. Nếu quá nhiều cốm, chả sẽ bị khô; nếu quá nhiều giò, chả sẽ bị dai và mất đi hương vị đặc trưng của cốm. Thông thường, tỷ lệ cốm và giò sống là khoảng 1:1 hoặc 1:1,2.

- Trộn nhân đều tay và kỹ lưỡng giúp các nguyên liệu hòa quyện, tạo độ kết dính cho chả.

- Việc hấp chả trước khi chiên giúp chả chín đều từ bên trong, khi chiên chỉ cần tạo màu vàng đẹp mắt bên ngoài mà không lo bị sống.

0 Chiên với lửa vừa: Việc chiên với lửa quá lớn sẽ khiến chả bị cháy bên ngoài mà bên trong chưa chín. Chiên với lửa nhỏ quá lâu sẽ làm chả bị ngấm dầu.

Chả cốm ngon nhất khi còn nóng, với lớp vỏ ngoài vàng ruộm, bên trong dẻo thơm mùi cốm non, đậm đà vị ngọt của thịt và giò. Chả cốm thường được ăn kèm với tương ớt, rau sống hoặc đơn giản chỉ cần thưởng thức hương vị nguyên bản của nó.