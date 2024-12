Cách làm bún sườn chua thanh vị, ăn mùa nào cũng ngon

(VTC News) -

Bún sườn chua là món ăn mang đậm hương vị đặc trưng của ẩm thực miền Bắc, có sức hấp dẫn đặc biệt với sự kết hợp hài hòa giữa vị chua thanh của sườn non, vị ngọt đậm đà của nước dùng và sợi bún mềm mại. Món ăn này không chỉ là lựa chọn tuyệt vời cho bữa sáng mà còn là món ăn trưa, tối được nhiều người yêu thích.

Cách làm bún sườn chua thơm ngon được gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn tự tay chế biến món mới cho cả nhà.

Nguyên liệu làm bún sườn chua

Các nguyên liệu làm bún sườn chua. (Ảnh: Hướng nghiệp Á Âu)

- Sườn non: 500gr (chọn sườn non tươi, có màu hồng, không có mùi lạ)

- Bún tươi: 1kg (có thể chọn loại bún lá hoặc bún rối tùy thích)

- Cà chua: 2-3 quả (chọn cà chua chín đỏ, không bị dập)

- Dứa: 1/4 quả (chọn dứa vừa chín tới, có vị ngọt thanh)

- Me chua: 50gr (có thể dùng me sống hoặc me vắt)

- Đậu phụ: 2 bìa (chọn loại béo, mềm)

- Hành lá, rau thơm như rau mùi, rau húng...

- Gia vị: Muối, đường, bột ngọt, nước mắm, dầu ăn, hành khô, tỏi

- Gia vị ăn kèm: Tương ớt, chanh.

Cách làm bún sườn chua

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Sườn non rửa sạch, chặt miếng vừa ăn, chần sườn qua nước sôi để loại bỏ chất bẩn và mùi hôi. Rửa lại sườn với nước sạch.

Cà chua rửa sạch, bổ múi cau. Dứa gọt vỏ, bỏ mắt, thái miếng vừa ăn.

Với me chua, nếu dùng me sống, bạn cho me vào nồi, thêm nước, đun sôi cho mềm rồi dằm nát, lọc lấy nước cốt. Nếu dùng me vắt, bạn chỉ cần hòa me với nước ấm rồi lọc lấy nước cốt.

Đậu phụ rửa sơ, cắt miếng vuông vừa ăn. Hành lá, rau thơm nhặt bỏ lá úa, rửa sạch, thái nhỏ. Hành khô, tỏi băm nhỏ.

Bước 2: Nấu nước dùng

Đặt nồi lên bếp, cho một chút dầu ăn vào, đợi dầu nóng thì cho hành khô và tỏi băm vào phi thơm. Cho sườn vào nồi, xào sơ cho sườn săn lại, nêm một chút muối, đường, bột ngọt cho sườn ngấm gia vị.

Cho cà chua vào xào cùng. Đổ nước vừa đủ vào nồi, đun sôi. Khi nước sôi, bạn hạ nhỏ lửa, hớt bọt để nước dùng được trong.

Cho dứa và nước cốt me vào nồi, đun thêm khoảng 15-20 phút để sườn mềm và các gia vị hòa quyện vào nhau. Nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn, gồm muối, đường, bột ngọt, nước mắm.

Thả đậu phụ vào nồi, đun thêm 5 phút cho đậu ngấm gia vị.

Bước 3: Chuẩn bị bún và trình bày

Trụng bún qua nước sôi, cho bún vào tô. Gắp sườn, đậu phụ, cà chua, dứa vào tô. Chan nước dùng ngập bún. Rắc hành lá và rau thơm lên trên và thưởng thức.

Bún sườn chua có thể ăn kèm với tương ớt, chanh, hoặc các loại rau sống tùy thích. Khi ăn, bạn trộn đều bún, sườn và các nguyên liệu để thưởng thức trọn vẹn hương vị món ăn.

Cách làm bún sườn chua không có gì phức tạp. (Ảnh: Onelife)

Lưu ý khi làm bún sườn chua

- Chọn sườn tươi để món ăn có vị ngọt tự nhiên và không bị hôi.

- Việc chần sườn trước khi nấu giúp loại bỏ các chất bẩn và mùi hôi, nước dùng được trong hơn.

- Cần nấu sườn đủ thời gian để sườn mềm, không bị dai.

Có thể nói bún sườn chua là món ăn thơm ngon, bổ dưỡng và dễ làm. Không cần quá khéo léo, chỉ cần bạn thực hiện các bước theo đúng hướng dẫn trên là hoàn toàn có thể tự tay chế biến món ăn chuẩn vị cho gia đình mình.