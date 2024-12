Các tiểu bang Mỹ 'bật đèn xanh' cho việc cấm xe xăng

(VTC News) -

Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden bật đèn xanh cho quy định "Xe ô tô sạch nâng cao II" của California, phê chuẩn lệnh cấm xe chạy xăng do tiểu bang này đề xuất. Trong khi đó, 11 tiểu bang khác cam kết áp dụng các quy định này và tiểu bang áp dụng đầu tiên sẽ vào năm 2026, điều được dự đoán sẽ làm "rung chuyển" thị trường ô tô Mỹ.

Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể sẽ có những định hướng khác cho các chương trình này.

California là thị trường xe ô tô lớn ở Mỹ, các quy định ở bang này thường ảnh hưởng lớn đến thị trường ô tô.

California từ lâu được trao quyền áp đặt các tiêu chuẩn khí thải chặt chẽ hơn ngoài các quy định của liên bang. Điều này bắt nguồn từ những ngày có Đạo luật Không khí Sạch, vì vị trí địa lý của California khiến nơi đây dễ bị ảnh hưởng bởi khói bụi.

Xe ô tô sạch nâng cao II sẽ yêu cầu 100% doanh số bán xe chở khách hạng nhẹ phải là xe không phát thải (ZEV) - tức là xe điện, xe hydro; hoặc xe plug-in hybrid (PHEV). Để đạt được điều đó, 35% tổng doanh số bán xe mới phải là ZEV hoặc PHEV vào năm 2026, và hạn ngạch này sẽ càng khắt khe hơn.

11 tiểu bang khác cam kết tuân theo kế hoạch này với các mốc thời gian khác nhau gồm Colorado, Delaware, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont và Washington. Washington D.C. cũng tham gia. Số lượng lớn các tiểu bang và vị trí địa lý tương đối rải rác này có thể khiến các nhà sản xuất ô tô gặp khó khăn trong việc tuân thủ quy định mới ở bang này, hoạt động bình thường ở bang khác.

Điều khó khăn là thị trường vẫn chưa phát triển đủ nhanh để đáp ứng các yêu cầu của California, và không còn nhiều thời gian trước khi các nhà sản xuất phải đạt được mục tiêu năm 2026. Khoảng 25% số xe bán ra ở California trong năm nay sẽ là xe điện, trong đó PHEV chiếm khoảng 4% doanh số bán hàng.

Nếu tính tất cả các loại xe hybrid tiêu chuẩn thì California vượt quá ngưỡng 35%, nhưng các quy định không tính những loại đó. Dù California có thể đạt được mục tiêu 35% vào năm 2026, nhưng vẫn còn phải xem liệu các tiểu bang khác có đạt được mục tiêu hay không.