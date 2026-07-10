Boutique Home Tràng Cát 'cân' mọi mô hình kinh doanh

(VTC News) -

Tọa lạc tại vị trí tâm điểm khu đô thị Happy Home Tràng Cát phía Nam Hải Phòng, Boutique Home có lợi thế để khai thác nhiều mô hình kinh doanh, tạo nền tảng duy trì dòng tiền ổn định và gia tăng giá trị tài sản theo thời gian.

Mặt bằng đa công năng, đa dòng tiền lên ngôi

Trên thị trường dịch vụ F&B và bán lẻ, áp lực đào thải đang diễn ra khốc liệt. Báo cáo từ iPOS.vn cho thấy, làn sóng thanh lọc đã quét sạch gần 30.000 cửa hàng trên toàn quốc vào năm ngoái. Thị hiếu của người tiêu dùng thay đổi nhanh, đồng nghĩa với việc các mô hình kinh doanh cố định, thiếu tính linh hoạt sẽ bị khai tử sau vài chu kỳ ngắn ngủi.

Thực tế này thúc đẩy mặt bằng đa công năng lên ngôi. Cả nhà đầu tư lẫn khách thuê đều có xu hướng tìm kiếm những không gian có thể linh hoạt chuyển đổi công năng, giúp tối ưu hiệu quả khai thác, giảm chi phí cải tạo và hạn chế thời gian để trống tài sản.

Boutique Home Tràng Cát nằm trong cộng đồng dân cư quy mô lớn và giữa trung tâm của hệ sinh thái kinh tế công nghiệp, cảng biển, logistics năng động phía Nam Hải Phòng.

Anh Phạm Quang Vũ, một nhà đầu tư kỳ cựu tại Hải Phòng, thừa nhận điểm nghẽn lớn nhất của bất động sản thương mại truyền thống là kết cấu cứng nhắc. Anh từng sở hữu một căn nhà ống kiểu cũ mặt tiền 4m nhưng có hệ cột và tường chịu lực dày đặc, khiến đối tác “bó tay” khi muốn cải tạo từ shop quần áo sang nhà hàng.

“Việc cải tạo khi đó không khác gì cuộc đại phẫu đầy rủi ro và tốn kém, khiến mặt bằng bỏ hoang gần nửa năm trời. Kinh nghiệm xương máu đó giúp tôi nhận ra, thiết kế linh hoạt chính là tiêu chí quyết định giá trị khai thác của bất động sản thương mại trước biến động thị trường”, anh Vũ kể lại.

Thiết kế mở, đa công năng, thích ứng mọi ngành hàng

Chính vì vậy, khi Boutique Home Tràng Cát ra mắt, những nhà đầu tư lão luyện như anh Vũ đã nhanh chóng đưa sản phẩm vào danh mục đầu tư.

Các căn liền kề, biệt thự song lập và biệt thự tứ lập tại đây sở hữu diện tích linh hoạt từ 75 - 150m², mang đến sự lựa chọn đa dạng cho mọi nhu cầu kinh doanh.

Đáng chú ý, hệ thông số kỹ thuật vàng của dòng sản phẩm tạo ra giải pháp kiến trúc mở hoàn hảo, giúp chủ sở hữu dễ dàng xoay trục mô hình kinh doanh khi cần mà không đòi hỏi cải tạo lớn.

Boutique Home Tràng Cát với thiết kế đa công năng phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng của chủ sở hữu.

Lợi thế thích ứng đầu tiên nằm ở mặt tiền rộng hơn 5m, vượt trội so với nhà phố thông thường. Kết hợp cùng thiết kế mở và kính lớn sát trần, mặt tiền này giúp tối đa hóa diện tích hiển thị, tăng mạnh khả năng nhận diện thương hiệu cho mọi ngành hàng từ quán cà phê, nhà hàng đến các phòng trưng bày cao cấp.

Bên trong, cấu trúc xây dựng 4 tầng được phân tầng thông minh để tối ưu hóa hiệu suất sử dụng. Điểm nhấn đắt giá là thiết kế thông suốt ở khối đế, tạo ra sự liên thông tuyệt đối cho không gian. Kết cấu này cho phép người dùng dễ dàng chia tách hoặc mở rộng mặt bằng với vách ngăn di động chỉ trong vài giờ, sẵn sàng đáp ứng mọi ý tưởng trang trí và thay đổi mô hình kinh doanh một cách nhanh chóng.

Ngay từ khi ra mắt thị trường, Boutique Home Tràng Cát đã lọt tầm ngắm của nhiều nhà đầu tư sành sỏi.

Anh Quang Vũ đang lên kế hoạch mở quán cà phê kết hợp phục vụ bữa sáng tại tầng 1 và 2. Các tầng trên anh dự kiến cho thuê làm văn phòng đại diện và căn hộ dịch vụ cao cấp phục vụ chuyên gia nước ngoài tại khu vực Nam Hải Phòng lưu trú.

“Điểm vượt trội là nếu mô hình cà phê gặp khó, tôi có thể lập tức chuyển đổi sang làm siêu thị tiện ích hoặc phòng trưng bày sản phẩm nhờ hệ thống nội thất lắp ráp và đèn chiếu sáng linh hoạt. Quá trình này diễn ra nhanh chóng mà không cần can thiệp cấu trúc, giúp tiết kiệm chi phí tối đa và đảm bảo dòng tiền khai thác liên tục”, anh Vũ chia sẻ.

Boutique Home và cả khu đô thị Happy Home Tràng Cát đang được thi công với tiến độ khẩn trương.

Bên cạnh lợi thế công năng, Boutique Home Tràng Cát còn được hậu thuẫn bởi nguồn cầu lớn từ cộng đồng cư dân nội khu trong tương lai lên tới 10.000 người, cùng đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và người lao động chất lượng cao tại các khu công nghiệp, cảng biển lân cận.

Đặc biệt, với vị trí trung tâm của Happy Home Tràng Cát và nguồn cung giới hạn chỉ 284 căn, dòng sản phẩm này sở hữu lợi thế khan hiếm, tạo nền tảng cho khả năng khai thác và thanh khoản.

Trong kỷ nguyên bán lẻ biến động, mặt bằng linh hoạt và khan hiếm chính là “vũ khí” chống lại mọi rủi ro thị trường. Đó là lý do Boutique Home Tràng Cát trở thành lựa chọn tối ưu của giới đầu tư thực chiến để bảo toàn dòng tiền và nhân cấp giá trị tài sản trong dài hạn.