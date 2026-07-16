Messi 'chấp' đối thủ 80 phút, Argentina bản lĩnh đáng sợ

(VTC News) -

Sáng 16/7, Argentina giành quyền vào chung kết World Cup 2026 sau khi đánh bại đội tuyển Anh với tỷ số 2-1. Chiến thắng trong tình thế bị dẫn bàn một lần nữa chứng minh bản lĩnh của nhà đương kim vô địch thế giới. Đây là lần thứ tư liên tiếp đội bóng này giành chiến thắng khi ghi bàn quyết định sau phút 90 trong các trận đấu loại trực tiếp của World Cup 2026.

Tính từ vòng 1/16 đến hết trận bán kết, đội tuyển Argentina ghi tổng cộng 11 bàn thắng. Trong đó, 8 bàn được ghi trong khoảng thời gian từ phút 80 trở đi (ngoài ra còn 1 bàn ở phút 79) và 6 bàn đến sau phút 90. Lionel Messi và đồng đội chỉ ghi 2 bàn trong hiệp một của các trận knock out (trận gặp Cape Verde và Thụy Sỹ).

Messi không ghi bàn nhưng vẫn tạo ra màn ngược dòng cho Argentina. (Ảnh: Reuters)

Tính trong 2 kỳ World Cup gần nhất, Argentina thi đấu tổng cộng 8 trận đấu loại trực tiếp (chưa tính chung kết gặp Tây Ban Nha sắp tới). Trong đó, có tới 6 lần Albiceleste không thể giải quyết trận đấu trong 90 phút, chỉ ghi bàn quyết định trong thời gian bù giờ hoặc cần tới hiệp phụ, luân lưu để giành quyền đi tiếp.

Chiến thắng trước đội tuyển Anh cũng giúp Argentina duy trì tỷ lệ thắng 100% trong các trận bán kết World Cup (6 lần). Ngược lại, đội tuyển Anh thua toàn bộ các trận knock out ở đấu trường này mỗi khi phải đối đầu với đối thủ nằm trong top 10 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Trong lịch sử World Cup, chỉ có 2 lần đội ghi bàn trước trong trận bán kết bị loại. Đó đều là đội tuyển Anh (2018 và 2026).

Những con số thống kê về bàn thắng của Argentina cũng tôn vinh Lionel Messi. Việc siêu sao 39 tuổi bùng nổ trong khoảng 10-15 phút cuối hiệp 2 và các hiệp phụ trở nên quen thuộc đối với người hâm mộ. Tuy nhiên, các đối thủ của Argentina vẫn không tìm ra cách khắc chế hoàn toàn Messi ở giai đoạn “El Pulga” tăng tốc cuối trận.

Video: Messi kiến tạo cho Martinez ghi bàn đưa Argentina vào chung kết

Trong 11 bàn thắng của Argentina ở vòng loại trực tiếp World Cup 2026, Messi đóng góp trực tiếp vào 6 bàn thắng (2 bàn, 4 kiến tạo), Nếu tính thêm pha đá phạt góc dẫn đến đối thủ phản lưới trong trận thắng Cape Verde 3-2, Messi tạo ra tổng cộng 5 bàn thắng trong khoảng thời gian từ phút 79 trở đi.

Tính đến hết trận thắng đội tuyển Anh sáng nay 16/7, Messi ghi bàn và kiến tạo trong 13 trận liên tiếp cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Ở tuổi 39, đây là chuỗi dài thứ hai trong sự nghiệp của siêu sao này, chỉ sau chuỗi 14 trận năm 2011.

Lionel Messi có tổng cộng 12 pha kiến tạo ở World Cup (kỷ lục của giải đấu). Trong đó, có tới 10 lần anh chuyền cho đồng đội lập công ở các trận đấu loại trực tiếp.