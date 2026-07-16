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Người ám sát hụt Tần Thủy Hoàng là mưu sỹ thiên tài, giỏi hơn Gia Cát Lượng Bị truy nã gắt gao do ám sát hụt Tần Thủy Hoàng nhưng sau đó ông trở thành khai quốc công thần của nhà Hán, được gọi là Mưu thánh và xếp hạng cao hơn Gia Cát Lượng.

Hơn nửa thí sinh chọn STEM, xu hướng tuyển sinh 2026 chuyển dịch rõ nét Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, điểm nổi bật nhất của mùa tuyển sinh 2026 là xu hướng chuyển dịch mạnh sang các ngành STEM.

Lộ diện nguồn gốc 'Mặt Trăng thứ 2' của Trái Đất Sứ mệnh Thiên Vấn-2 của Trung Quốc phát hiện Kamoʻoalewa, như một tiểu Mặt Trăng của Trái Đất, có kích thước nhỏ, quay rất nhanh và khó tiếp cận.

Vì sao chiếc compa có thể vẽ hình tròn? Chỉ với hai chân nối với nhau bằng một khớp xoay, chiếc compa có thể tạo ra những đường tròn gần như hoàn hảo, bí mật nằm ở khoảng cách cố định giữa hai chân.

Kiến tạo 2 bàn hạ tuyển Anh, Messi chỉ ca ngợi đồng đội Lionel Messi ca ngợi tinh thần và sức mạnh tập thể của Argentina sau khi kiến tạo hai bàn trong chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Anh.

Bất cập biển báo tốc độ: Tài xế phanh gấp khi đang chạy 100 km/h Đang lưu thông trên tuyến đường cho phép chạy 120m km/h, 100 km/h, 90 km/h, nhiều tài xế bất ngờ gặp biển giảm tốc độ xuống 50 - 60 km/h chỉ trong khoảng cách ngắn.

Kỹ sư vũ trụ lương vỏn vẹn chục triệu sẽ thu nhập ra sao? Dự thảo Thông tư mới đề xuất cơ chế thù lao lên tới hàng trăm triệu đồng/tháng đối với nhiều vị trí chủ chốt trong các nhiệm vụ công nghệ chiến lược.

Chuyên gia: Đội tuyển Anh sai lầm chiến thuật, tự chuốc lấy thất bại Các chuyên gia bóng đá, cựu cầu thủ Anh chỉ trích chiến thuật của huấn luyện viên Thomas Tuchel trong trận thua ngược Argentina 1-2.

Siêu thiết giáp Nhật khiến tình báo Mỹ nhầm lẫn đến phút chót Không chỉ khổng lồ, Yamato còn được che giấu kỹ đến mức đối phương vẫn đánh giá sai ngay cả sau khi con tàu đã chìm.

Hai người đàn ông tử vong trên ô tô đỗ ven quốc lộ Hai người đàn ông được phát hiện tử vong trên một chiếc ô tô đỗ ven Quốc lộ 32, đoạn qua xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Ông Trump cân nhắc mở rộng hoạt động quân sự ở Iran, chiếm đảo Kharg Tổng thống Donald Trump nhận được các phương án mở rộng hoạt động quân sự ở Iran, theo hai người quen thuộc với vấn đề này.

Việt Nam - Singapore hợp tác xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Tiên tiến Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Tiên tiến Việt Nam là không gian để doanh nghiệp và trường đại học cùng nghiên cứu, thử nghiệm, phát triển sản phẩm công nghệ mới.

Số phận kỳ lạ của truyện 'Kim Bình Mai': Từ 'dâm thư' trở thành 'đệ nhất kỳ thư' Tiểu thuyết "Kim Bình Mai" mang tiếng là "dâm thư" suốt nhiều thế kỷ, bị liệt vào danh sách "cấm thư"; ngày nay nó nhiều học giả đánh giá nó là "Đệ nhất kỳ thư".

Điện than cản trở nỗ lực 'giành lại bầu trời xanh' của Trung Quốc Sau hơn một thập kỷ nỗ lực cải thiện chất lượng không khí, nhiều thành phố ở Trung Quốc nguy cơ ô nhiễm gia tăng trở lại khi nhu cầu điện than chưa thể giảm.