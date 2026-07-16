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Xuất bản ngày 16/07/2026 08:00 AM
Xuất bản ngày 16/07/2026 08:00 AM

Lộ diện nguồn gốc 'Mặt Trăng thứ 2' của Trái Đất

(VTC News) -

Sứ mệnh Thiên Vấn-2 của Trung Quốc phát hiện Kamoʻoalewa, như một tiểu Mặt Trăng của Trái Đất, có kích thước nhỏ, quay rất nhanh và khó tiếp cận.

VTC News
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