Chuyên gia: Đội tuyển Anh sai lầm chiến thuật, tự chuốc lấy thất bại

(VTC News) -

Bình luận về trận Anh thua Argentina 1-2 ở bán kết World Cup 2026, các chuyên gia xứ sương mù như Wayne Rooney, Joe Hart... cho rằng chính huấn luyện viên Thomas Tuchel đẩy đội nhà đến thất bại. Đội tuyển Anh dẫn 1-0 đến phút 86 rồi thủng lưới liên tiếp 2 bàn trong tình thế để đối thủ dồn ép liên tục.

“Chúng ta đã đưa mình vào một vị trí rất thuận lợi nhưng sau đó lại không biết phải làm gì”, Rooney bình luận trên BBC. Theo cựu tiền đạo Man Utd, đội tuyển Anh từ bỏ cách chơi chủ động giúp họ tạo ra lợi thế. “Tam sư” lùi đội hình, nhường quyền kiểm soát cho Argentina, liên tục phải chống đỡ sức ép và chính điều này dẫn đến 2 bàn thua tất yếu.

Rooney nói thêm: “Chúng ta lùi lại, cho phép họ tiến lên và đặt mình dưới áp lực. Cuối cùng, đội tuyển Anh sụp đổ. Ngay khi Argentina ghi bàn đầu tiên, tôi cảm thấy bàn thứ hai là điều khó tránh khỏi. Khi đang chiếm ưu thế, ta phải tiếp tục duy trì nó. Đội tuyển Anh dẫn 1-0 rồi lùi sâu, thay người và có lúc bố trí năm hoặc sáu hậu vệ. Nếu cho Messi và Argentina dồn ép như vậy, họ đang tự tìm đến rắc rối”.

Đội tuyển Anh thua ngược Argentina ở bán kết World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Sau khi Anthony Gordon ghi bàn mở tỷ số, đội tuyển Anh chỉ phòng ngự thụ động với tỷ lệ kiểm soát bóng vỏn vẹn 12% (tính từ lúc dẫn bàn đến khi thủng lưới lần thứ hai). Argentina gỡ hòa ở phút 85 nhờ cú sút xa của Enzo Fernandez. Đến phút bù giờ thứ hai, Lautaro Martinez đánh đầu ghi bàn hoàn tất màn ngược dòng cho Argentina.

“Argentina là đương kim vô địch thế giới và chúng tôi biết trận đấu sẽ được quyết định bởi những khoảnh khắc như vậy. Những thay đổi của tuyển Anh không giúp ích. Tôi rất thất vọng. Đôi khi bạn cần một chút may mắn để vô địch những giải đấu như thế này”, Rooney nói.

Cựu thủ môn Joe Hart cho rằng việc Tuchel chuyển sang hàng thủ năm người thể hiện sự thiếu niềm tin vào chính các học trò. “Chúng ta đã dành nhiều lời khen cho Thomas Tuchel. Nhưng khi ông ấy thay đổi sớm như vậy, điều đó giống như lời thừa nhận rằng ông ấy không tin đội bóng có thể tiếp tục tung thêm những đòn đánh vào Argentina”, Hart nói.

Micah Richards có chung quan điểm. Cựu hậu vệ Man City cho rằng Tuchel được bổ nhiệm với kỳ vọng tạo ra khác biệt về chiến thuật, nhưng lại đưa ra lựa chọn không phù hợp trong trận đấu quan trọng nhất.

“Khi chuyển sang năm hậu vệ, tôi nghĩ tuyển Anh vẫn có thể duy trì đà tấn công bằng cách đưa thêm các cầu thủ chạy cánh vào sân. Cuối cùng, chúng tôi không có lời giải”, Richards bình luận.

Video: Bàn thắng quyết định giúp Argentina thắng Anh 2-1

Alan Shearer nhận định Tuchel sử dụng các phương án phòng ngự quá sớm với hy vọng đội nhà giữ được lợi thế mong manh. Quyết định từng phát huy tác dụng ở hai trận trước lại phản tác dụng trước Argentina. Theo cựu tiền đạo Newcastle, tuyển Anh mất hoàn toàn phương án đưa bóng lên phía trên. Mỗi lần giành lại quyền kiểm soát, các cầu thủ không có đủ năng lượng và tốc độ để thoát khỏi sức ép.

“Ông ấy chơi các quân bài của mình rất sớm với hy vọng tuyển Anh có thể giữ tỷ số, nhưng kế hoạch đã thất bại. Những quyết định như vậy tạo ra khác biệt rất lớn”, Shearer phân tích.

“Sau khi Argentina có bàn gỡ, các cầu thủ Anh gần như cạn kiệt cả thể chất lẫn tinh thần. Đội không có điểm thoát bóng. Đội hay hơn đã thắng. Chúng tôi có sáu hậu vệ trên sân khi trận đấu còn 25 phút”, Shearer viết thêm trên mạng xã hội.

Michael Owen đưa ra sự so sánh với cách Tây Ban Nha bảo vệ lợi thế trong trận bán kết trước đó. Cựu tiền đạo Liverpool cho rằng kiểm soát bóng dưới áp lực mới là biểu hiện của sự dũng cảm, thay vì liên tục phá bóng lên phía trên.

“Hãy xem Tây Ban Nha chơi thế nào khi dẫn 1-0. Đó là sự can đảm. Sau đó, hãy nhìn tuyển Anh khi dẫn 1-0. Tôi không nghi ngờ việc tuyển Anh có đội hình tốt hơn Argentina. Nhưng cuối cùng, chúng tôi xứng đáng thua. Tỷ số thậm chí có thể là 4-1. Đưa ba hậu vệ vào sân khi đang dẫn 1-0 gửi đi thông điệp gì?”, cựu cầu thủ từng giành Quả bóng vàng châu Âu đặt câu hỏi.