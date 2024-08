Bộ Xây dựng: Giá chung cư đã chững lại

(VTC News) -

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng về thị trường nhà ở và bất động sản trong quý II, tại Hà Nội và TP.HCM, giá căn hộ chung cư tăng trung bình khoảng 5 - 6,5% và tăng 25% theo năm tùy từng khu vực và vị trí. Đáng chú ý, giá bán chung cư tăng không chỉ ở những dự án mới mở bán mà còn ở nhiều căn hộ cũ, đã qua sử dụng nhiều năm.

Tuy nhiên, tình trạng này chỉ xảy ra trong một giai đoạn ngắn, đồng thời có dấu hiệu chững lại vào cuối quý do giá đã ở mức cao và tâm lý người mua đang ở trạng thái chờ đợi.

Tại Hà Nội, một số dự án căn hộ chung cư có sự tăng giá cao là: khu đô thị Royal City tăng 33%; The Pride 33%, Mỹ Đình Sông Đà - Sudico tăng 32%; Vinhomes West Point tăng 28%.

Một số khu đô thị cũ như khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, giá chung cư cũng tăng 25%; khu chung cư tái định cư tại Nam Trung Yên có mức tăng giá 20%…

Cũng theo Bộ Xây dựng, trong khi giá tăng thì lượng giao dịch căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong quý II có xu hướng giảm so với quý I. Cụ thể, lượng giao dịch chung cư và nhà ở riêng lẻ bằng 72,2% so với quý I, bằng 87,08% so với cùng kỳ năm 2023.

Giá chung cư có dấu hiệu chững lại vào cuối quý II do trước đó đã cao. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Việc tăng giá nóng tại thị trường căn hộ chung cư cũng kéo theo giá nhà ở riêng lẻ, nhà liền kề tại các dự án và cả nhà ở tại các khu dân cư hiện hữu có xu hướng tăng lên.

Tại Hà Nội, giá bán bình quân của một số dự án biến động tăng so với các tháng của quy trước như: Iris Garden (quận Nam Từ Liêm) tăng khoảng 7,7% (lên mức 242,7 triệu đồng/m2), Vinhomes Riverside (quận Long Biên) tăng khoảng 9,4% (lên mức 244,7 triệu đồng/m2),...

Tại TP.HCM, giá bán bình quân của một số dự án cũng tăng so với các tháng của quý trước như: Precia Riverside (Quận 2) tăng khoảng 8,6% (lên mức 203,8 triệu đồng/m2), Villa Riviera (Quận 2) tăng khoảng 6,6% (lên mức 385,0 triệu đồng/m2), River Park (Quận 9) tăng khoảng 6,2% (lên mức 111,4 triệu đồng/m2)....

Ở phân khúc đất nền, lượng giao dịch trong quý II tiếp tục có xu hướng tăng, bằng 127,9% so với quý I và bằng 185,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong quý II, cả nước có có 9 dự án nhà ở thương mại với quy mô khoảng 5.005 căn, số lượng dự án bằng 90% so với quý I/2024 và bằng 128,57 so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, tại miền Bắc có 6 dự án, miền Trung có 1 dự án, và miền Nam có 2 dự án.

Số dự án được cấp phép mới là 19 dự án với quy mô khoảng 10.230 căn, số dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai là 50 dự án với quy mô khoảng 13.167 căn.