'Bộ ba sát thủ' nổi đình đám Hà thành sau 16 năm

(VTC News) -

Năm 2010, Quỳnh Anh Shyn, Mẫn Tiên và An Japan là những hot girl 9x đình đám một thời tại Hà Nội. Cả ba cùng sinh năm 1996, sở hữu nhan sắc xinh đẹp và nhiều tài lẻ. Chính vì vậy, hội bạn này nhận được rất nhiều sự mến mộ từ giới trẻ và được gọi với biệt danh “Bộ ba sát thủ”.

"Bộ ba sát thủ" nổi đình đám nhờ vẻ ngoài đáng yêu.

Sau 16 năm, mỗi người đều có một định hướng riêng trong công việc lẫn cuộc sống, nhưng vẫn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Quỳnh Anh Shyn nổi tiếng, được cầu hôn ở tuổi 30

Trong 3 cô gái, Quỳnh Anh Shyn (Phí Quỳnh Anh) là người có nhiều thành công nhất trong hoạt động nghệ thuật. Với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt trong sáng, mỹ nhân sinh năm 1996 bắt đầu tiếp xúc với nghệ thuật qua việc làm người mẫu ảnh.

Quỳnh Anh Shyn thời mới nổi tiếng.

Năm 2015, với vai diễn Tường Vy công chúa trong bộ phim sitcom 5S Online, Quỳnh Anh Shyn bắt đầu lấn sân sang diễn xuất. Sau khi Nam tiến, cô dần thay đổi phong cách, trở thành biểu tượng thời trang có tiếng của giới trẻ. Ngoài ra, Quỳnh Anh Shyn còn làm beauty blogger, người mẫu...

Quỳnh Anh Shyn trở thành fashionista nổi tiếng.

Ở tuổi 30, Quỳnh Anh Shyn là một trong những fashionista có sức ảnh hưởng tại Việt Nam. Năm 2025, cô đánh dấu một bước ngoặt mới trong sự nghiệp khi tham gia chương trình Em xinh say hi. Sau chương trình, cô tiếp tục lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc khi phát hành MV mang tên Girl Phố.

Đầu năm 2026, sự xuất hiện của Quỳnh Anh Shyn trong một vai nhỏ trong phim điện ảnh Thỏ ơi của Trấn Thành cũng được khán giả yêu thích.

Quỳnh Anh Shyn nhận lời cầu hôn ở tuổi 30.

Hôm 22/6, Quỳnh Anh Shyn khoe ảnh được bạn trai là stylist Nam Phùng cầu hôn sau 7 năm hẹn hò. Hai người thường xuyên đồng hành cùng nhau trong nhiều dự án thời trang hoặc các sự kiện trong nước lẫn quốc tế. Đặc biệt, Nam Phùng góp phần định hướng phong cách thời trang cho bạn gái, giúp cô ngày càng khẳng định dấu ấn riêng.

An Japan sống bình yên bên gia đình

An Japan tên thật là Lê Ngọc Hoài An. Thời điểm nổi tiếng cùng "bộ ba sát thủ", An Japan là gương mặt được nhiều người chú ý nhất bởi sở hữu vẻ đẹp lai, sống mũi cao. Sau khi nổi tiếng cùng nhóm, cô cũng rất chăm chỉ hoạt động và xây dựng hình ảnh riêng.

Cô tham gia làm người mẫu ảnh, đóng các MV ca nhạc, phim ngắn... Tuy nhiên, về mặt diễn xuất, An Japan chưa gây được nhiều ấn tượng.

An Japan sở hữu nét đẹp lai thu hút.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Hà Nội, An Japan quyết định theo đuổi đam mê kinh doanh. Cô mở shop quần áo thời trang nữ và góp vốn cho một tiệm cà phê. Năm 2022, mỹ nhân Hà thành cũng thông báo đã kết hôn.

Trong khi Quỳnh Anh Shyn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật với nhiều vai trò khác nhau thì An Japan lại có cuộc sống bình yên. Năm 2025, An Japan gây chú ý khi đăng ảnh đón sinh nhật bên con trai đầu lòng.

Mỹ nhân chọn cuộc sống kín tiếng bên chồng con.

Kể từ khi làm mẹ, người đẹp cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng con. Sau hơn 1 thập kỷ nổi tiếng, nhan sắc của An Japan vẫn xinh đẹp, rạng ngời.

Mẫn Tiên viên mãn chồng ca sĩ

Tuy không nổi bật bằng 2 người bạn trong nhóm nhưng Mẫn Tiên (Triệu Mẫn Tiên) lại là người sở hữu gương mặt bầu bĩnh, dễ thương nhất. Ngoại hình xinh xắn cùng nụ cười đầy năng lượng của cô từng khiến nhiều người xao xuyến.

Mẫn Tiên sở hữu gương mặt dễ thương nhất "Bộ ba sát thủ".

Nổi tiếng là vậy song Mẫn Tiên là người duy nhất không lựa chọn con đường nghệ thuật sau khi nổi tiếng mà tập trung vào học tập. Năm 2015, Mẫn Tiên giành được học bổng du học tại Đại học Ritsumeikan Asia Pacific University, Nhật Bản.

Sau khi trở về Việt Nam, Mẫn Tiên hoạt động như một KOL, chủ yếu làm mẫu ảnh, blogger thời trang. Dù không tham gia nhiều hoạt động showbiz nhiều nhưng những hình ảnh đời thường của hot girl Hà Thành vẫn luôn gây chú ý. Cô vẫn là người có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội khi sở hữu 1 triệu người follow trên Instagram.

Mẫn Tiên có hôn nhân viên mãn.

Năm 2022, Mẫn Tiên thông báo được Key - cựu thành viên của nhóm Monstar cầu hôn.Cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi vào tháng 10 cùng năm. Tháng 3/2023, Mẫn Tiên thông báo sinh con trai đầu lòng.

Ở tuổi 30, Mẫn Tiên có cuộc sống hạnh phúc, được chồng yêu thương. Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên đăng tải hình ảnh tổ ấm nhỏ viên mãn. Nhan sắc của nàng hot girl đình đám một thời vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ. n