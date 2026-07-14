Dàn sao Bước nhảy Xì Tin: Người tái xuất gây sốt, người thành đại gia kín tiếng
Từng là bộ phim tuổi teen gắn liền với thế hệ 8X, 9X đời đầu, Bước nhảy Xì Tin giúp nhiều gương mặt trẻ vụt sáng, sau 17 năm, mỗi người chọn một ngã rẽ riêng.
Ảnh Tăng Thanh Hà tuổi 18 gây sốt
Ảnh từ bộ phim Hàn Mặc Tử được chia sẻ trở lại sau hơn 20 năm khiến nhiều khán giả bất ngờ trước vẻ đẹp trong trẻo của Tăng Thanh Hà ở tuổi 18.
Nhan sắc người mẫu 20 tuổi gây tiếc nuối khi trượt vai Nam Phương Hoàng hậu
Từng thử sức casting vai diễn Nam Phương Hoàng hậu trong "Hoàng hậu cuối cùng", nhưng mỹ nhân này lại không có cơ hội được tham gia dự án.
Mỹ nam VTV đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: Cao 1m86, đóng 3 phim trăm tỷ
Sở hữu chiều cao ấn tượng, gương mặt đẹp cùng phong cách lịch lãm, chàng trai sinh năm 1998 được xem là một trong những nam thần nổi bật của màn ảnh Việt hiện nay.
ĐSQ Ấn Độ cảm ơn Việt Nam hỗ trợ hồi hương 15 nạn nhân vụ lật ca nô ở Phú Quốc
Đại sứ quán Ấn Độ cho biết thi hài 15 công dân thiệt mạng vụ lật tàu du lịch ngày 11/7 tại Phú Quốc đã được đưa về nước trên chuyến VN979 từ TP.HCM đến Mumbai.
Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 14/7/2026 - XSMB 14/7
(VTC News) - XSMB 14/7/2026, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay, thứ 3 ngày 14/7 được cập nhật trực tiếp lúc 18h15. Theo dõi XS miền Bắc hôm nay mới, chính xác nhất.
Van Phuc Group chiết khấu chưa từng có khi mua nhà phố
Kỷ niệm 31 năm thành lập và 50 năm TP.HCM mang tên Bác, Van Phuc Group mang đến ưu đãi chưa từng có với chiết khấu lên đến 25% khi mua nhà phố Van Phuc City.
Cận cảnh cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đồng loạt triển khai nhiều mũi thi công
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