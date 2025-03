Tình bạn của Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn: 'Gương vỡ lại lành' sau 5 năm nghỉ chơi?

(VTC News) -

Trong đám cưới của diễn viên Salim, màn hội ngộ của Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn được nhiều khán giả quan tâm. Hai người có nhiều cử chỉ thân thiết như ôm, hôn... trong tiếng cổ vũ cuồng nhiệt của các khách mời. Nhiều khán giả cho rằng họ đã "nối lại tình xưa", bỏ qua những mâu thuẫn trong quá khứ.

Khoảnh khắc tình cảm của Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn.

Tình bạn của Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn bắt đầu khi hai người ở tuổi 15 - 16, được biết đến là những hot girl Hà Thành. Họ chơi chung trong hội bạn mỹ nhân đình đám, được khán giả ngưỡng mộ bởi sự tương đồng và nổi bật về nhan sắc, năng lực và phong cách thời trang sành điệu.

Khi bắt đầu Nam tiến, hai mỹ nhân thường xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện. Đôi bạn thân cũng luôn dành cho nhau những lời đầy tình cảm trên mạng xã hội, hay tới nhà nhau và ghi lại hình ảnh vui vẻ, thân thiết.

Trong giai đoạn gắn bó đó, nhóm bạn này đặt ra một quy tắc là "không yêu lại tình cũ của nhau".

Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn chơi với nhau từ khi còn là những hot girl.

Năm 2020, mối quan hệ của Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn bắt đầu rạn nứt. Thời điểm đó, Quỳnh Anh Shyn khiến fan bất ngờ khi bỏ theo dõi cô bạn thân, kèm dòng trạng thái ẩn ý: "Be a good person in real life, not in social media" (Hãy là một người tốt ngoài đời, đừng chỉ ở trên mạng xã hội).

Thông điệp và động thái của cô khiến cư dân mạng đưa ra nhiều đồn đoán, suy diễn, trong đó có lời đồn rằng nguồn cơn là Chi Pu hẹn hò với một thiếu gia ở Hà Nội, mà người đó lại là bạn trai cũ của Quỳnh Anh Shyn, điều này vi phạm quy tắc của hội bạn thân.

Hội bạn toàn mỹ nhân của Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn.

Năm 2023, Chi Pu bỏ theo dõi Quỳnh Anh Shyn. Suốt thời gian dài, không chỉ hai người đẹp mà cả hội bạn thân cũng không còn xuất hiện cùng nhau. Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn hạn chế tham dự các sự kiện có mặt người kia. Trong một lần hiếm hoi cùng dự sự kiện thời trang vào cuối năm 2024, hai người chạm mặt nhưng không tương tác, hoàn toàn "ngó lơ" nhau.

Với khoảnh khắc thân thiết mới đây, Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn được cho là đã bỏ qua mâu thuẫn, hàn gắn tình cảm chị em. Người hâm mộ háo hức chờ đợi bộ đôi mỹ nhân này sẽ gắn bó trở lại sau thời gian xa cách, lạnh nhạt.

Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn từng rất thân thiết.

Chi Pu tên thật là Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993 tại Hà Nội. Từ một hot girl chỉ nổi tiếng nhờ nhan sắc và phong cách, cô dần lấn sân sang các lĩnh vực giải trí khác như ca hát, đóng phim. Các phim cô từng tham gia gồm Chị chị em em, Mười: Lời nguyền trở lại, Thần tượng, Hương Ga... Năm 2023, Chi Pu sang Trung Quốc tham gia show truyền hình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng. Sau chương trình, cô phát triển hoạt động ở đất nước tỷ dân này.

Về tình cảm, Chi Pu từng có mối tình 3 năm với Cường Seven. Từ khi vướng ồn ào "bị Quỳnh Anh Shyn cạch mặt vì yêu người cũ của bạn", Chi Pu khá kín tiếng và ít chia sẻ về chuyện tình cảm.

Quỳnh Anh Shyn tên thật là Phí Quỳnh Anh, sinh năm 1996 tại Hà Nội. Cô là fashionista nổi tiếng của làng mốt Việt, từng tham dự nhiều tuần lễ thời trang của các thương hiệu hàng đầu thế giới. Quỳnh Anh Shyn còn được khán giả yêu mến đặt cho biệt danh là "tắc kè hoa".

Về đời tư, Quỳnh Anh Shyn từng có khoảng thời gian hẹn hò với B Trần, Will. Năm 2022, cô công khai tình cảm với stylist Nam Phùng. Hiện tại, cặp đôi vẫn hạnh phúc mặn nồng, thường đồng hành trong công việc.