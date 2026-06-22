Quỳnh Anh Shyn được bạn trai cầu hôn ở nước ngoài

(VTC News) -

Trên trang cá nhân, Quỳnh Anh Shyn khoe ảnh được bạn trai là stylist Nam Phùng cầu hôn. Trong hình ảnh, Quỳnh Anh Shyn được bạn trai quỳ gối cầu hôn giữa không gian thiên nhiên thơ mộng của Kyrgyzstan.

Kèm theo hình ảnh, cô viết: “Điều cần đến rồi sẽ đến”. Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp thân thiết và khán giả gửi lời chúc mừng tới hai người.

Quỳnh Anh Shyn hạnh phúc nhận lời cầu hôn từ bạn trai.

Quỳnh Anh Shyn và stylist Nam Phùng (tên thật là Phùng Bá Tuấn Nam) là một trong những cặp đôi được khán giả đam mê thời trang yêu thích. Bạn trai của Quỳnh Anh Shyn là nhà thiết kế kiêm stylist có tiếng trong giới thời trang. Cả hai quen nhau từ 2018, khi Quỳnh Anh Shyn làm người mẫu cho cửa hàng thời trang của Nam Phùng. Từ mối quan hệ công việc, họ dần trở nên thân thiết, cùng phát triển nhiều dự án thời trang và luôn đồng hành trong các sự kiện trong nước lẫn quốc tế.

Dịp Valentine 2022, cả hai công khai tình cảm sau một thời gian hẹn hò kín tiếng. Thời gian qua, chuyện tình yêu của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cả hai đồng hành cùng nhau cả trong cuộc sống lẫn công việc.

Hai người thường xuyên đồng hành cùng nhau trong nhiều dự án thời trang hoặc các sự kiện trong nước lẫn quốc tế. Đặc biệt, Nam Phùng góp phần định hướng phong cách thời trang cho bạn gái, giúp cô ngày càng khẳng định dấu ấn riêng.

Quỳnh Anh Shyn từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng cô và bạn trai đã thay đổi, hoàn thiện hơn từ khi ở bên cạnh nhau. Cô cũng định nghĩa mối quan hệ của cả hai là cùng nhau trở thành nguồn cảm hứng, một người bạn đồng hành tuyệt vời của “nửa kia”.

Quỳnh Anh Shyn và bạn trai có gần 7 năm gắn bó.

Quỳnh Anh Shyn sinh năm 1996, bắt đầu được biết đến với hình ảnh hot girl Hà Nội đình đám.

Hiện tại, cô là một trong những fashionista có sức ảnh hưởng tại Việt Nam. Bên cạnh lính vực thời trang, Quỳnh Anh Shyn còn tham gia diễn xuất, góp mặt trong nhiều dự án giải trí và các chương trình truyền hình.

Năm 2025, Quỳnh Anh Shyn đánh dấu một bước ngoặt mới trong sự nghiệp khi tham gia chương trình Em xinh say hi. Sau chương trình, cô tiếp tục lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc khi phát hành MV mang tên Girl Phố.

Đầu năm 2026, sự xuất hiện của Quỳnh Anh Shyn trong một vai nhỏ trong phim điện ảnh Thỏ ơi của Trấn Thành cũng được khán giả yêu thích.