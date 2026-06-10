Cuộc hôn nhân kín tiếng của Nam Cường với hot girl kém 8 tuổi

(VTC News) -

Từng được khán giả yêu mến qua các ca khúc như Bay giữa ngân hà, Suy nghĩ trong anh, Nam Cường không chỉ duy trì hoạt động nghệ thuật bền bỉ mà còn sở hữu cuộc sống gia đình viên mãn bên bà xã kém 8 tuổi.

Nam ca sĩ kết hôn vào tháng 3/2016 trong một hôn lễ riêng tư tại TP.HCM. Khác với nhiều nghệ sĩ lựa chọn công khai chuyện tình cảm, anh khá kín tiếng về đời tư. Đám cưới chỉ có sự tham dự của gia đình và những người bạn thân thiết.

Nam Cường có cuộc hôn nhân kín tiếng với bà xã xinh đẹp kém 8 tuổi.

Vợ Nam Cường là Võ Phương Thảo, sinh năm 1993, làm việc trong lĩnh vực tài chính. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng phong thái dịu dàng, xuất thân trong gia đình có điều kiện, Phương Thảo từng được nhiều người gọi là "hot girl ngân hàng". Tuy nhiên, khác với chồng, cô không tham gia các hoạt động giải trí và cũng rất ít khi xuất hiện trước truyền thông. Sau khi lập gia đình, Phương Thảo tập trung cho công việc và chăm lo tổ ấm.

Nam Cường và Phương Thảo quen nhau khoảng hai năm trước khi về chung một nhà. Nam ca sĩ từng cho biết thời gian đầu chung sống, vợ chồng anh không tránh khỏi những khác biệt. Bản thân anh làm nghệ thuật nên thường xuyên có lịch trình thất thường, trong khi vợ quen với môi trường làm việc ổn định. Tuy nhiên, thay vì để những khác biệt trở thành khoảng cách, cả hai luôn lựa chọn đối thoại để thấu hiểu nhau hơn.

Nam ca sĩ cho biết hôn nhân khiến anh trưởng thành hơn trong suy nghĩ và trách nhiệm. Dù công việc bận rộn, có những ngày rời nhà từ sáng sớm và trở về khi đã khuya, anh vẫn cố gắng dành thời gian trò chuyện, chia sẻ với vợ để giữ gìn sự gắn kết.

Vợ Nam Cường luôn là người động viên, chia sẻ và đồng hành với nam ca sĩ.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Nam Cường không ít lần bày tỏ sự trân trọng dành cho vợ. Anh cho biết điều khiến mình yêu quý Phương Thảo không chỉ là ngoại hình hay sự khéo léo mà còn bởi sự cảm thông và thấu hiểu. Dù công việc của chồng có nhiều áp lực, thường xuyên phải di chuyển và làm việc với cường độ cao, bà xã luôn là người động viên, chia sẻ và đồng hành.

Một năm sau ngày cưới, tổ ấm của cặp đôi đón con trai đầu lòng Rio. Đến năm 2019, gia đình tiếp tục chào đón bé Navin. Sự xuất hiện của các con khiến cuộc sống của Nam Cường thay đổi đáng kể. Nam ca sĩ từng thừa nhận từ khi lập gia đình, mọi quyết định của anh không còn xoay quanh bản thân mà luôn ưu tiên vợ con.

Để có thêm thời gian bên gia đình, anh chủ động điều chỉnh lịch làm việc, hạn chế nhận show xa vào cuối tuần hoặc các dịp lễ. Bên cạnh công việc nghệ thuật, Nam Cường còn cùng vợ chăm sóc và nuôi dạy các con, từ việc đưa đón đi học đến định hướng môi trường sống phù hợp.

Gia đình nhỏ của ca sĩ Nam Cường.

Dù lịch trình bận rộn, có những ngày rời nhà từ sáng sớm và trở về khi đã khuya, Nam Cường vẫn dành thời gian cho những khoảnh khắc giản dị bên gia đình. Với anh, một bữa cơm đủ đầy hay những cuộc trò chuyện ngắn với vợ con sau ngày làm việc căng thẳng cũng là niềm hạnh phúc lớn.

Sau gần 10 năm chung sống, Nam Cường và vợ vẫn duy trì cuộc sống hôn nhân bình lặng, tránh xa thị phi. Đây cũng là lý do cuộc hôn nhân của nam ca sĩ luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ nhiều khán giả.