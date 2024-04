Biển báo dấu chấm than có ý nghĩa gì?

(VTC News) -

Biển báo dấu chấm than

Biển báo dấu chấm than (W.233) là một trong những biển báo quan trọng trong hệ thống giao thông đường bộ. Biển báo hình tam giác có dấu chấm than là biểu tượng cảnh báo người tham gia giao thông về những nguy hiểm tiềm ẩn mà không chỉ rõ nguyên nhân cụ thể.

Biển báo này có hình dạng tam giác đều với viền màu đỏ và nền màu vàng, ở giữa là dấu chấm than. Biển báo này thường được đặt trước những đoạn đường có nguy cơ xảy ra tai nạn cao như đường cong, đường trơn trượt, đường hẹp, đường có chướng ngại vật…

Biển báo cảnh báo nguy hiểm chung trong hệ thống biển báo giao thông đường bộ.

Ý nghĩa của biển báo dấu chấm than

Biển báo dấu chấm than mang ý nghĩa cảnh báo nguy hiểm chung, không chỉ rõ nguyên nhân hay loại nguy hiểm cụ thể, thường được sử dụng khi không có biển báo nguy hiểm khác phù hợp hoặc khi cần tăng cường sự chú ý của người lái xe.

Cần làm gì khi gặp biển báo dấu chấm than?

Khi gặp biển báo dấu chấm than, người lái xe cần phải:

Giảm tốc độ và quan sát kỹ tình hình giao thông.

Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông như không vượt ẩu, không lạng lách, và không sử dụng điện thoại khi lái xe.

Cạnh đó, khi gặp biển báo này, người điều khiển xe cũng phải chú ý đến các biển báo phụ như: các biển chỉ dẫn, biển cấm, biển báo tạm thời… và tuân thủ theo.

Biển báo dấu chấm than là một phần không thể thiếu trong hệ thống an toàn giao thông, giúp giảm thiểu rủi ro và tăng cường sự an toàn cho mọi người tham gia giao thông.