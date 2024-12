Bí thư Hà Nội yêu cầu sớm đưa kẻ đốt quán cà phê ra xét xử

Chiều 19/12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy để nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo về vụ cháy tại số nhà 258 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm.

Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, vụ nghi phóng hỏa giết người tại quán cà phê là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây phẫn nộ trong dư luận xã hội. Vụ việc được lãnh đạo Trung ương, thành phố đặc biệt quan tâm và có ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo xử lý.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Bùi Thị Minh Hoài chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND thành phố nhanh chóng chỉ đạo công tác cứu chữa nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện; đồng thời, tập trung các phương tiện kỹ thuật tốt nhất, huy động các bác sĩ giỏi nhất để cứu chữa nạn nhân. Tiếp tục hỗ trợ, phối hợp với các gia đình có người tử vong để chia sẻ và ổn định tâm lý.

Bí thư Hà Nội cũng yêu cầu Công an thành phố sớm có kết luận điều tra, đưa ra xét xử nhanh nhất để lên án tội ác nghiêm trọng này. Công an thành phố xem xét các vấn đề liên quan để ngăn chặn những hệ lụy; rà soát, quản lý chặt chẽ những đối tượng côn đồ, ngáo đá, không để xảy ra những hành vi bột phát, manh động.

Bị can Cao Văn Hùng tại cơ quan công an.

Đối với các địa phương, Bí thư Thành ủy đề nghị các đơn vị quản lý chặt chẽ địa bàn, huy động sự tham gia của cộng đồng để ngăn chặn từ sớm, từ xa các vấn đề có thể xảy ra mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các cấp, ngành của thành phố đẩy mạnh tăng cường công tác tập huấn, huấn luyện kỹ năng thoát hiểm cho người dân; yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh có biện pháp bảo đảm an toàn cho khách.

Về mức hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy, Bí thư Thành ủy cho biết, Ban Thường vụ Thành uỷ đồng ý theo đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố.

Đối với các cơ quan báo chí, Bí thư Hà Nội cũng đề nghị tăng cường tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, thoát hiểm, cứu nạn, cứu hộ cho người dân. Đồng thời, báo chí tuyên truyền, cổ vũ lối sống lành mạnh, văn hóa, văn minh; lên án tội ác, những hành vi nguy hiểm với cộng đồng.

Hồi 23h03 ngày 18/12, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Công an TP Hà Nội điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an thành phố và Công an các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ đến hiện trường phối hợp chính quyền, người dân địa phương tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 23h40 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng hướng dẫn, hỗ trợ, đưa 7 người ra ngoài (trong đó 5 người sức khỏe ổn định, 2 người được đưa đi bệnh viện cấp cứu) và phát hiện 11 người đã tử vong.

Sáng 19/12 Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Văn Hùng (SN 1973, trú huyện Đông Anh) về hành vi Giết người.