Cháy quán cà phê, 11 người thiệt mạng: Xác định danh tính 3 nạn nhân

Sáng 19/12 tại nhà tang lễ Bệnh viện 198, ông Nguyễn Xuân Ứng, Trưởng Ban tổ chức Quận ủy Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng xác định được danh tính 3 nạn nhân vụ cháy quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng và bàn giao cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Danh tính các nạn nhân, gồm: Anh P.Q.T. (SN 2000, ngụ xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức); anh P.T.C. (SN 1985, phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh) và chị Đ.T.N. (ngụ huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định).

Cũng theo lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm, đơn vị đang phối hợp với cơ quan công an xác định nhân thân 8 người còn lại. Các thi thể được đưa về nhà tang lễ Bệnh viện 198 để phục vụ công tác xác định nhân thân và điều tra.

"Những nạn nhân còn lại hiện đang chờ làm thủ tục khám, xét nghiệm ADN để xác định danh tính bàn giao cho người thân", ông Ứng thông tin.

Nhiều tài sản cháy rụi tại hiện trường.

Quận Bắc Từ Liêm cũng lập ban thường trực tại khu vực nhà tang lễ Bệnh viện 198 để tiếp nhận và hỗ trợ việc xác minh nhân thân người gặp nạn.

Hồi 23h03 ngày 18/12, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Ngay lập tức, Công an TP Hà Nội điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an thành phố và Công an các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ đến hiện trường phối hợp chính quyền, người dân địa phương tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 23h40 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng hướng dẫn, hỗ trợ, đưa 7 người ra ngoài (trong đó 5 người sức khỏe ổn định, 2 người được đưa đi bệnh viện cấp cứu) và phát hiện 11 người đã tử vong.

Sáng 19/12 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Văn Hùng (SN 1973, trú huyện Đông Anh) về hành vi Giết người. Cao Văn Hùng có 2 tiền án về tội Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản.

Video: Toàn cảnh vụ cháy quán cà phê làm 11 người thiệt mạng.