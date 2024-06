Bí quyết tránh sai lầm khi chuyển làn trên cao tốc

(VTC News) -

Khi chuyển làn, tài xế phải bật xi nhan, quan sát các xe di chuyển trước và sau, giữ tốc độ hợp lý, không đi vào điểm mù của xe trước và tạo điều kiện rộng nhất để quan sát xe đi sau.

Khi cảm thấy an toàn, cần chuyển làn dứt khoát nhưng không đột ngột, tránh đánh lái gấp, cũng như không quá rề rà tốn thời gian.

Trên đoạn đường cao tốc có nhiều làn xe, làn ngoài cùng bên trái là dành cho phương tiện di chuyển với tốc độ cao, nếu bạn không cần di chuyển với tốc độ cao, hãy di chuyển vào làn bên phải. Nếu đi quá chậm ở làn bên trái, bạn sẽ là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tai nạn.

Đảm bảo khoảng cách an toàn

Giữ khoảng cách an toàn là yêu cầu bắt buộc khi tham gia giao thông, không chỉ riêng trên đường cao tốc. (Ảnh minh họa).

Theo các tài xế lâu năm, khoảng cách giữa 2 phương tiện trước và sau khi đi trên cao tốc nên đạt mức 100 - 200m. Về mặt kỹ thuật, ô tô dưới 9 chỗ ngồi chạy tốc độ 100 km/h, nếu muốn phanh gấp thì cần quãng đường dài hơn 50m mới có thể dừng lại.

Đối với các phương tiện lớn hơn thì quãng đường phanh sẽ dài hơn.

Do đó, việc giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc sẽ có vai trò rất quan trọng để tránh các trường hợp va chạm không đáng có.

Không nên chuyển làn liên tục

Làn đường được phân chia rất rõ ràng để các phương tiện giao thông bám theo để giữ an toàn, do đó không cần phải chuyển làn liên tục. Hãy cố bám và di chuyển trong 1 làn xe cố định để đảm bảo an toàn.

Bật đèn tín hiệu trước khi chuyển làn

Việc không bật xi nhan khi chuyển làn trên cao tốc cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là trong tình huống xuất hiện ô tô phía sau đang có xu hướng vượt lên. Lỗi này thường xuất hiện ở những tài xế đang thiếu tập trung. Nếu cộng hưởng thêm hành vi không quan sát gương chiếu hậu, nguy cơ xảy ra tai nạn sẽ tăng rất cao.

Do đó, trước khi chuyển làn hay rẽ, tài xế cần bật đèn tín hiệu trước từ 50 - 100m để thông báo cho các phương tiện xung quanh biết rằng bạn đang có ý định chuyển làn.

Bật đèn báo rẽ để thông báo cho phương tiện mà bạn đang vượt biết rằng bạn sẽ trở lại làn mà họ đang di chuyển.

Kiểm tra gương và quan sát khi chuyển làn

Kiểm tra gương chiếu hậu trong và ngoài để chắc chắn rằng không có phương tiện nào đang di chuyển ở vị trí mà tài xế muốn chuyển làn.

Kiểm tra điểm mù khi chuyển làn

Việc kiểm tra điểm mù là một bước rất quan trọng mà nhiều lái xe thường hay bỏ qua, dẫn đến tai nạn bất ngờ. Nếu xe được trang bị hệ thống cảnh báo điểm mù thì nên sử dụng. Nếu không, có thể sử dụng phương pháp sau để kiểm tra điểm mù: Khi chuyển làn sang trái, xoay đầu qua trái và nhìn về phía cạnh bên của trụ B. Khi chuyển làn về bên phải, hãy quay qua phải và nhìn về cạnh của trụ C. Đây là 2 điểm mù mà gương chiếu hậu khó có thể cung cấp đủ tầm nhìn cho tài xế.