Bị Morocco loại khỏi World Cup 2026, HLV Hà Lan từ chức

(VTC News) -

Sáng 1/7 (theo giờ Việt Nam), ông Ronaldo Koeman thông báo từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hà Lan. Thông qua tài khoản Instagram cá nhân, nhà cầm quân 63 tuổi cho biết đây là quyết định được ông chủ động đưa ra để nhận trách nhiệm sau thất bại của đội nhà ở vòng 1/16 World Cup 2026.

“Chúng ta đều mơ về một kỳ World Cup lịch sử. Điều đó không xảy ra. Không ai thất vọng hơn tôi. Là huấn luyện viên trưởng, tôi phải chịu trách nhiệm”, cựu hậu vệ lừng danh của bóng đá Hà Lan viết.

Đội tuyển Hà Lan bị loại ở vòng 1/16 World Cup 2026 sau khi thua Morocco. “Cơn lốc màu da cam” hòa đối thủ 1-1 sau 120 phút và thua 2-3 trong loạt luân lưu. Thất bại này khiến huấn luyện viên Koeman đối mặt với nhiều chỉ trích. Đội tuyển Hà Lan bị cho là thi đấu đúng với vị thế của đội bóng hàng đầu châu Âu. Quyết định thay đổi sơ đồ chiến thuật của ông Koeman khi sử dụng đội hình có 3 trung vệ và chơi bóng ưu tiên sự an toàn bị đặt nhiều dấu hỏi.

HLV Ronald Koeman chia tay đội tuyển Hà Lan. (Ảnh: Reuters)

Trả lời truyền thông Hà Lan sau trận thua Morocco, ông Koeman nói: “Chúng tôi chọn cách chơi này vì đội bóng thủng lưới quá nhiều trong 3 trận vòng bảng. Các bạn có thể nhắm mắt mà tiếp tục, nhưng huấn luyện viên phải tạo ra sự thay đổi. Cả nước Hà Lan nói rằng chúng tôi nên đá với 5 hậu vệ, tôi làm theo đúng như thế và rồi bị chỉ trích.

Tôi chẳng quan tâm. Mọi người nói tôi đưa đầu chịu báng cũng được, tôi không phiền lòng. Chẳng lẽ tôi đưa ra lựa chọn vì sợ thua sao? Huấn luyện viên không làm thế. Tôi cũng không”.

Chiến lược gia này vẫn tin vào lối đá chắc chắn mà ông xây dựng sẽ hạn chế đi bàn thua của đội tuyển Hà Lan. Ông Koeman tin rằng mình sẽ không bị chỉ trích nhiều như vậy nếu kết quả tốt hơn.

“Các bạn sẽ chỉ trích tôi, và đó là quyền của các bạn, nhưng các bạn chỉ xem bóng đá từ ngoài sân thôi. Tôi đồng hành cùng đội và biết phải làm gì”, ông Koeman gay gắt.

Đội bóng có biệt danh “cơn lốc màu da cam” nối dài chuỗi thành tích đầy nghịch lý: Họ bất bại trước mọi đối thủ trong 90 phút, thậm chí tính cả 30 phút hiệp phụ của các trận knock out ở 3 kỳ World Cup gần nhất tham dự nhưng lần nào cũng bị loại.

Thất bại trước Morocco đánh dấu kỳ World Cup thứ ba liên tiếp mà Hà Lan bị loại dù không thua trận nào trong 2 hiệp chính hoặc hiệp phụ. Năm 2014, họ hòa Argentina 0-0 trong trận bán kết trước khi gục ngã trên chấm 11 m. Tám năm sau tại Qatar, Hà Lan cầm hòa Argentina 2-2 sau 120 phút ở tứ kết rồi tiếp tục thất bại trong loạt luân lưu. Đến World Cup 2026, kịch bản đau đớn ấy lại lặp lại trong cuộc đối đầu với Morocco.