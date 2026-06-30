HLV Hà Lan: Cả nước nói thế, tôi làm theo thì bị chỉ trích

(VTC News) -

Thất bại 2-3 trong loạt luân lưu (hòa 1-1) trước Morocco khiến đội tuyển Hà Lan bị loại khỏi World Cup 2026. Huấn luyện viên Ronald Koeman đương nhiên không tránh khỏi những chỉ trích. Ở trận này, nhà cầm quân 63 tuổi bị đặt dấu hỏi về quyết định thay đổi cách sắp xếp đội hình sang sơ đồ có 3 trung vệ, khác hẳn với vòng bảng. Ông Koeman tuyên bố nếu được làm lại, ông vẫn lựa chọn như vậy.

Đội tuyển Hà Lan lép vế trước Morocco.

"Chúng tôi chọn cách chơi này vì đội bóng thủng lưới quá nhiều trong 3 trận vòng bảng. Các bạn có thể nhắm mắt mà tiếp tục, nhưng huấn luyện viên phải tạo ra sự thay đổi. Cả nước Hà Lan nói rằng chúng tôi nên đá với 5 hậu vệ, tôi làm theo đúng như thế và rồi bị chỉ trích.

Tôi chẳng quan tâm. Mọi người nói tôi đưa đầu chịu báng cũng được, tôi không phiền lòng. Chẳng lẽ tôi đưa ra lựa chọn vì sợ thua sao? Huấn luyện viên không làm thế. Tôi cũng không", huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Hà Lan phát biểu sau trận đấu.

Ở vòng bảng, đội tuyển Hà Lan xuất phát với đội hình 4-3-3. "Cơn lốc màu da cam" ghi 10 bàn nhưng cũng thủng lưới 4 lần, trận nào cũng có bàn thua. Bước vào vòng 1/16 gặp Morocco, Hà Lan chuyển sang hệ thống có 3 trung vệ là Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk và Nathan Ake. Đội tuyển Hà Lan hoàn toàn lép vế trước Morocco về tỷ lệ kiểm soát bóng cũng như số cơ hội tạo ra.

"Tôi không cố tình chọn con đường khó đi nhất. Chúng tôi đã thảo luận với các cầu thủ và thống nhất lựa chọn cách chơi này. Cuối cùng, tôi là người ra quyết định, Việc đội bóng lùi sâu hơn một chút là điều đã xảy ra, và bạn có thể thấy điều đó ở rất nhiều trận đấu. Mọi người đều có quyền, thậm chí nên có chính kiến của riêng mình. Nhưng nếu được làm lại, tôi vẫn sẽ đưa ra quyết định y hệt”, huấn luyện viên Koeman nói.

Video: Bàn thắng của Gakpo không đủ giúp Hà Lan thắng Morocco

Trên sân vận động Monterrey (BBVA) ở Guadalupe (Mexico), đội tuyển Hà Lan và Morocco cần tới loạt luân lưu để phân định thắng thua sau khi hòa 1-1 trong 4 hiệp. Kế hoạch của huấn luyện viên Ronald Koeman suýt thành công khi Cody Gakpo ghi bàn mở tỷ số cho Hà Lan ở phút 72, sau đó đội bóng này phòng ngự chặt chẽ để khiến đối thủ bế tắc.

Tuy nhiên, khi trận đấu bước sang thời gian bù giờ, khoảnh khắc sơ hở hiếm hoi của Van Dijk và đồng đội khiến Hà Lan thủng lưới từ cú đánh đầu của Issa Diop. Trong loạt luân lưu, 3 cầu thủ Hà Lan đá hỏng, trong khi Morocco chỉ bỏ lỡ 2 lần.