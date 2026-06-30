Vận xui lạ lùng của Hà Lan: 3 kỳ World Cup không thua đội nào vẫn bị loại

(VTC News) -

Sáng 30/6 (giờ Việt Nam), đội tuyển Hà Lan dừng bước ở vòng 1/16 World Cup 2026 sau khi thua Morocco trong loạt luân lưu. Đội bóng có biệt danh "cơn lốc màu da cam" nối dài chuỗi thành tích đầy nghịch lý: Họ bất bại trước mọi đối thủ trong 90 phút, thậm chí tính cả 30 phút hiệp phụ của các trận knock out ở 3 kỳ World Cup gần nhất tham dự nhưng lần nào cũng bị loại.

Hà Lan thất bại trên chấm luân lưu trước Morocco. (Ảnh: AP)

Thất bại trước Morocco đánh dấu kỳ World Cup thứ ba liên tiếp mà Hà Lan bị loại dù không thua trận nào trong 2 hiệp chính hoặc hiệp phụ. Năm 2014, họ hòa Argentina 0-0 trong trận bán kết trước khi gục ngã trên chấm 11 m. Tám năm sau tại Qatar, Hà Lan cầm hòa Argentina 2-2 sau 120 phút ở tứ kết rồi tiếp tục thất bại trong loạt luân lưu. Đến World Cup 2026, kịch bản đau đớn ấy lại lặp lại trong cuộc đối đầu với Morocco.

Nếu tính riêng thành tích trong 120 phút, Hà Lan đã có chuỗi 16 trận bất bại liên tiếp tại World Cup. Tuy nhiên, chuỗi trận ấn tượng ấy lại không giúp họ tiến gần hơn đến chiếc cúp vàng, bởi ba trong số những lần dừng bước gần nhất đều đến sau loạt sút luân lưu.

Video: Cú đá luân lưu quyết định khiến Hà Lan bị loại

Thậm chí, nếu chỉ tính trong 90 phút thi đấu chính thức, thành tích của "Cơn lốc màu da cam" còn ấn tượng hơn. Hà Lan đã trải qua 23 trận liên tiếp không thua ở World Cup. Lần gần nhất họ bị đánh bại trong thời gian thi đấu chính thức đã diễn ra từ 2006, khi để thua Bồ Đào Nha 0-1 trong trận đấu nổi tiếng với biệt danh "Trận chiến Nuremberg", nơi trọng tài Ivanov Valentin rút tới 16 thẻ vàng và 4 thẻ đỏ.

Lịch sử World Cup từng chứng kiến Hà Lan ba lần vào chung kết, vào các năm 1974, 1978 và 2010, nhưng đều lỡ hẹn với chức vô địch. “Cơn lốc màu da cam” cũng từng giành hạng ba năm 2014 và hạng tư năm 1998. Bởi vậy, Hà Lan thường được xem là đội tuyển xuất sắc nhất vẫn chưa một lần nâng cao cúp vàng World Cup.

Hà Lan còn sở hữu một kỷ lục không mong muốn khác. Đy là thất bại thứ tư của Hà Lan trong tổng cộng năm loạt sút luân lưu mà họ từng trải qua tại các kỳ World Cup. "Cơn lốc màu da cam" hiện cũng là đội tuyển thua luân lưu nhiều nhất trong lịch sử giải đấu với 4 lần, ngang bằng Tây Ban Nha.

Lần duy nhất Hà Lan vượt qua loạt luân lưu tại World Cup diễn ra ở tứ kết năm 2014. Khi đó, HLV Louis van Gaal gây bất ngờ khi tung thủ môn Tim Krul vào sân ở những giây cuối hiệp phụ, với mục đích duy nhất là chuẩn bị cho loạt luân lưu. Nước cờ táo bạo của ông lập tức phát huy hiệu quả khi Krul cản phá hai quả phạt đền, giúp Hà Lan đánh bại Costa Rica để giành vé vào bán kết.

Theo thống kê của Opta, đây cũng là lần thứ hai trong lịch sử đội tuyển Hà Lan sút hỏng tới 3 quả trong một loạt sút luân lưu tại một giải đấu chính thức, sau lần đầu tiên xảy ra trong trận gặp Italy tại EURO 2000.