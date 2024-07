Bí kíp du lịch Hội An để có bộ ảnh 'triệu like'

(VTC News) -

Có thể nói, du lịch Hội An luôn được nhiều du khách lựa chọn khi ghé thăm dải đất miền Trung bởi nơi đây sở hữu cảnh vật hữu tình và vị trí thuận lợi.

Ngày nay, Hội An là một trong những đô thị cổ hiếm hoi vẫn còn giữ được nguyên vẹn, tạo nên một địa điểm du lịch đậm chất hoài cổ và rêu phong. Nếu bạn là người yêu thích cuộc sống chậm rãi, tĩnh lặng thì chắc chắn không thể bỏ qua khu di sản này. Cùng tham khảo những kinh nghiệm du lịch Hội An dưới đây để có 1 chuyến đi trọn vẹn nhé!

Thời điểm thích hợp để đi du lịch Hội An

Thời tiết Hội An chia làm 2 mùa rõ rệt là mùa khô (tháng 1 – tháng 8) và mùa mưa (tháng 9 - tháng 12). Trong đó thời điểm lý tưởng nhất để đi du lịch Hội An thường là từ tháng 2 – tháng 4 khi tiết trời vào xuân và mới đầu hè, không khí mát mẻ và không quá nắng gắt. Ngoài ra, nếu bạn không muốn đi Hội An vào đúng mùa cao điểm thì có thể đi trái mùa tầm tháng 8 - tháng 12. Tuy nhiên vì thời gian này là mùa mưa nên để chắc chắn chuyến đi diễn ra thuận lợi, bạn nên kiểm tra thời tiết trước khi đi.

Một thời gian lý tưởng nữa để đến thăm Hội An đó vào ngày 14-15 âm lịch hàng tháng bởi trong ngày Rằm này ở đây thường có lễ hội thả đèn hoa đăng. Bạn có thể tận hưởng buổi tối trong ánh đèn lồng và chèo thuyền trên dòng sông Hoài, thả đèn rất thơ mộng.

Phương tiện di chuyển khi đi du lịch Hội An

Để có thể đến được Hội An, trước tiên bạn cần đi đến Đà Nẵng, sau đó từ Đà Nẵng mình có thể di chuyển đến Hội An bằng taxi, xe buýt hoặc xe máy.

Taxi: Đây có thể xem là phương tiện di chuyển phổ biến để đến được Hội An. Bạn có thể từ sân bay Đà Nẵng đi thẳng đến phố cổ chỉ trong 45 – 55 phút, chi phí cho một chuyến taxi có giá 350.000 – 450.000 VND tùy hãng và loại xe. Nếu bạn di chuyển từ trong trung tâm thành phố thì chi phí cũng sẽ có giá tương đương hoặc nếu bạn đi nhóm đông thì mình có thể thuê hẳn 1 chuyến xe riêng và tự thương lượng giá cả với tài xế.

Xe buýt: Hình thức này không phổ biến lắm và thường thích hợp với những du khách muốn tiết kiệm chi phí hay thích du lịch bụi. Bạn có thể bắt xe buýt số 1 tuyến Bến xe trung tâm Đà Nẵng – bến xe Hội An với giá chỉ 25.000 VNĐ/ lượt.

Xe máy: Nếu bạn là người thích phượt và muốn chủ động về thời gian thì xe máy sẽ là sự lựa chọn hợp lý. Bên cạnh đó, đường đi từ Đà Nẵng đến Hội An cũng rất bằng phẳng và không khó đi nên chúng ta hoàn toàn có thể di chuyển bằng hình thức này. Tuy nhiên nếu là lần đầu tiên đi phượt, bạn nên tham khảo các kinh nghiệm du lịch Hội An tự túc để chuyến đi được suôn sẻ nhất.

Khi đã đến được phố cổ Hội An thì bạn có thể tham quan bằng cách đi bộ thong dong trên những con phố, khám phá mọi ngóc ngách và những món ăn ngon. Hoặc bạn có thể thuê một chiếc xe đạp để tận hưởng bầu không khí trong lành và cảm nhận nhịp sống bình yên của khu phố.

Cần mang theo những gì để có chuyến du lịch Hội An đáng nhớ

Tại Hội An có rất nhiều địa điểm và những góc “sống ảo” đẹp long lanh nên việc đầu tiên bạn cần chuẩn bị chính là chọn cho mình những bộ váy, quần áo, phụ kiện như mũ, nón để thỏa sức chụp ảnh. Một mẹo nhỏ cho bạn khi xếp đồ đó chính là hãy tìm hiểu trước thông tin về địa điểm định đi để chuẩn bị phong cách phù hợp nhé.

Một điều nữa cần lưu ý khi đi du lịch Hội An đó là vào mùa khô thời tiết ở đây rất nắng nóng, nhất là khoảng tầm từ 11h-16h nên nếu muốn đi dạo ở Hội An, bạn nên chuẩn bị mũ, áo chống nắng, kính mắt để tránh bị cảm nắng. Ngoài ra vì chủ yếu là đi bộ nên bạn cũng nên chọn những đôi giày thể thao, giày bệt hay dép thoải mái để có thể khám phá hết mọi góc tại Hội An.

Những địa điểm check-in “triệu like” không thể bỏ qua

Đến với Hội An thì chắc chắn bạn không thể bỏ qua những địa điểm nổi tiếng mà chỉ cần dành trọn 1 ngày đi dạo ở khu phố cổ, bạn sẽ thu hoạch được cả hàng tá ảnh đẹp long lanh.

Chùa Cầu

Nhắc đến Hội An không thể không kể đến chùa Cầu – một biểu tượng du lịch của phố cổ và là một điểm check-in phố cổ Hội An hấp dẫn với nhiều ý nghĩa, giá trị lịch sử và vẻ đẹp trầm mặc bên dòng sông Hoài thơ mộng.

Chùa Cầu là viên ngọc giữa lòng phố cổ. Ở giữa cầu có một ngôi miếu nhỏ thờ Huyền Thiên Đại Đế. Cầu có mái che khá độc đáo cùng các kết cấu, họa tiết trang trí thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa các phong cách kiến trúc Việt, Hoa, Nhật, và cả phương Tây. Có một điểm thú vị nữa mà có lẽ bạn chưa biết, hình ảnh in trên tờ 20.000 vnd polyme chính là hình ảnh chùa Cầu - Hội An.

Bức tường rêu phong trên đường Hoàng Văn Thụ

So với những bức tường vàng nổi bật của Hội An, bức tường “huyền thoại” trên đường Hoàng Văn Thụ lại mang một vẻ cũ kỹ, gai góc do những mảng tường rêu phong xếp lớp theo từng năm tháng mưa dầm dãi nắng ở miền Trung tạo nên một điểm check-in Hội An siêu hot.

Bức tường cũ kỹ có phần đổ nát nằm trên phố Hoàng Văn Thụ, đoạn giao với ngã tư phố Nguyễn Thái Học, đường đi thẳng ra bờ sông Hoài.

Những ngôi nhà hoa giấy

Màu trắng, màu hồng của hoa giấy đã trở thành biểu tượng check-in phố cổ Hội An không thể thiếu. Những ngôi nhà chìm trong hoa giấy ấn tượng luôn thu hút hàng nghìn lượt du khách ghé đến vào mỗi mùa hoa về mang vẻ đẹp lãng mạn giấy đặt bên cạnh màu vàng tường nhà trở nên một bức tranh hài hòa đến lạ.

Công thức “tường vàng + hoa giấy = Hội An” hiển nhiên đến mức cứ đứng ở một góc tường nhà, bên cạnh giàn hoa giấy là bạn đã có ảnh đẹp Hội An khoe với bạn bè rồi.

Bờ sông Hoài

Có thể nói Sông Hoài đã trở thành một biểu tượng check-in Đà Nẵng - Hội An, là địa điểm du lịch Hội An không thể bỏ qua khi tới phố cổ .

Đối lập với sông Hoài vắng lặng buổi sớm mai là hình ảnh nhộn nhịp lúc chiều buông. Chỉ cần đứng trên bờ sông bạn cũng có thể chiêm ngưỡng ánh mặt trời rực rỡ cuối ngày dần khuất bóng. Thay vào đó là ánh sáng từ những chiếc đèn lồng dần được thắp lên.

Hấp dẫn nhất là sông Hoài buổi tối những ngày rằm, ngày lễ Tết. Lúc này người ta tập trung ở bờ sông, lên các thuyền và trên tay là những chiếc đèn hoa đăng nhỏ sẵn sàng thả xuống sông. Cả lòng sông bắt đầu sáng rực, lấp lánh đèn hoa.

Check-in phố đèn lồng Hội An

Có thể nói hình ảnh những chiếc lồng đèn lung linh rực rỡ sắc màu là hình ảnh gắn liền với đô thị cổ - di sản văn hóa thế giới Hội An. Hầu như khắp phố cổ nhà nào cũng treo đèn lồng, nhất là các nhà hàng, khách sạn, vừa để trang trí, vừa để thắp sáng, tạo nên hồn riêng của phố cổ Hội An.

Ngay từ xa khi bước vào khu Phố cổ bạn có thể ngắm nhìn hàng loạt các loại đèn lồng truyền thống ngay đường Nguyễn Phúc Chu ven sông Hoài. Khi màn đêm buông xuống, hàng trăm ngàn chiếc đèn tỏa sáng đã thắp sáng cả dãy phố, tạo nên một khung cảnh check-in phố cổ Hội An không thể bỏ qua. Phố đèn lồng là một trong những nơi chụp ảnh đẹp ở Hội An rất nổi tiếng.

Những con hẻm nhỏ trong phố cổ

Trong chuyến khám phá những view đẹp Hội An bạn không thể bỏ qua những con hẻm vàng - nét đặc trưng của phố Hội. Những con ngõ nhỏ này đã trở thành địa điểm check-in phố cổ Hội An quen thuộc của du khách đến với Hội An. Chỉ biết rằng khi đi du lịch Hội An, chỉ cần dạo quanh phố cổ và vòng qua những con hẻm vàng nhỏ xinh là “rinh” về cả trăm bức ảnh sống ảo đẹp và chất.

Sân bóng rổ Lễ Nghĩa

Sân bóng bước ra từ bộ phim “Cô gái đến từ hôm qua” này hứa hẹn sẽ cho bạn một điểm chụp ảnh đẹp ở Hội An với những tấm ảnh cực hay và lạ. Từ bức tường đậm chất “Khổng Tử” tại trường hoa văn Lễ Nghĩa tới góc tường xanh tím và ô cửa sổ tại sân bóng rổ sẽ tạo nên những kiệt tác dành cho bạn.

Làng gốm Thanh Hà

Nằm bên sông Thu Bồn, cách khu phố cổ Hội An 3km về phía Tây.

Địa chỉ: phường Thanh Hà, thành phố Hội An, Quảng Nam

Giờ mở cửa tham khảo: 8h30 – 17h30

Vé vào cổng tham khảo: 35.000 đồng/người lớn.

Nhà cổ Tấn Ký

Nhà cổ Tấn Ký tọa lạc tại số 101 Nguyễn Thái Học, thành phố Hội An được xây dựng cách đây gần 200 năm vào năm 1741 tức là vào cuối thế kỷ thứ 18. Ngôi nhà có kiến trúc đặc trưng của loại nhà phố ở Hội An được coi là những nơi chụp ảnh đẹp ở Hội An không thể bỏ qua bởi hàng trăm bức hình lung linh sống ảo đã được ra đời từ địa điểm này. Ngôi nhà là nơi sinh sống của 7 thế hệ con cháu nhà họ Lê, đến đời thứ 2, các cụ lấy tên hiệu là Tấn Ký để kinh doanh, buôn bán nông sản.

Check-in chợ Hội An

Chợ Hội An nằm ở điểm giao nhau của các con phố Trần Phú, Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học. Khu chợ nằm ngay trung tâm phố cổ - là nơi buôn bán mua sắm cho cuộc sống sinh hoạt thường ngày của người dân Phố cổ.

Du khách chỉ mất vài phút tản bộ là có thể đến nơi, tận mắt trải nghiệm cuộc sống thường nhật của người dân. Khác hẳn với sự yên bình, tĩnh lặng của Hội An, khu chợ lại mang trong mình một màu sắc khác biệt với sự đều tấp nập, nhộn nhịp từ sáng sớm đến chiều muộn. Ngôi chợ là nơi bạn nhất định phải thêm vào list danh sách những điểm check-in phố cổ Hội An không thể bỏ qua nhé.

Công viên Ấn tượng Hội An

Du lịch Hội An bạn chắc chắn đã tìm hiểu qua những điểm check-in và tìm hiểu cuộc sống giao thương của những doanh nhân xưa. Với công viên Ấn tượng Hội An - nằm ngay trên đảo giữa sông Hoài - một vị trí vô cùng đắc địa để thăm thú, chụp hình.

Công viên là tổ hợp của nhiều khu hợp lại như có khu ẩm thực, vui chơi giải trí, điểm check-in phố cổ Hội An lung linh và đặc biệt, công viên là nơi diễn ra show Ký ức Hội An hoành tráng được biểu diễn hàng tuần. Đến Hội An, bạn nhất định phải xem show diễn này nhé. Show diễn gợi lại ký ức về Hội An xinh đẹp xưa kia trong suốt mấy thế kỉ xây dựng điểm giao thương buôn bán với nước ngoài đầu tiên của Việt Nam.

Lò gạch cũ Duy Vinh

Lò gạch cũ là địa điểm check-in Hội An mới toanh nằm ngay gần trung tâm thành phố, ở xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên. Nơi đây là một lò gạch bỏ hoang, được xây những bậc thang vô cùng chắc chắn đi lên đỉnh lò, bốn bề là trời xanh mây trắng rực rỡ, chính vì thế nơi đây được ví như những nấc thang lên thiên đường. Từ nơi cao nhất ở lò gạch cũ này, bạn có thể nhìn thấy cả phố cổ Hội An và một nhánh sông Thu Bồn chảy qua thành phố.

Thời gian nên ghé đến lò gạch để có những tấm ảnh sống ảo đẹp nhất là vào khoảng buổi sáng hoặc đầu giờ chiều, lúc đó bầu trời trong xanh sẽ bao phủ xung quanh lò gạch, làm chiếc ảnh sống ảo của bạn rực rỡ hơn bao giờ hết. Vậy nên ngoài check-in phố cổ Hội An thì hãy bỏ túi những địa điểm hấp dẫn này nhé!.

Faifo Coffee

Nói đến những quán cafe view đẹp, check-in phố cổ Hội An siêu đỉnh thì không thể bỏ qua Faifo Coffee. Điều đặc biệt thu hút du khách của quán này đó chính là ban công trên lầu 3 của quán. Chính cái view nhìn toàn cảnh phố cổ với những mái ngói cổ rêu phong san sát nhau mà quán đã thu hút hàng triệu du khách đến đây check-in.

Quán nằm ở số 130 Trần Phú, thành phố Hội An. Nằm ngay giữa phố đi bộ của Hội An nên đường đi không quá khó tìm.

Rừng dừa Bảy Mẫu

Đến với rừng dừa bảy mẫu - một địa điểm check-in Hội An mà khiến du khách không khỏi ngỡ ngàng trước bạt ngàn dừa nước và những ngôi nhà mái thấp được làm hoàn toàn bằng dừa.

Còn gì thú hơn, khi chúng ta được chèo thuyền trên các con rạch để tận hưởng thiên nhiên trong lành, ngắm nhìn những chú cá tung tăng bơi lội và những đàn chim cò làm tổ trên các rặng dừa xanh ngắt.