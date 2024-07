Trọn bộ kinh nghiệm du lịch Huế

(VTC News) -

Giới thiệu về du lịch Huế

Huế là một tỉnh thuộc duyên hải miền Trung, có đường biên giới với Lào, giáp biển Đông, Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Trị. Huế nổi tiếng với cái đẹp thơ mộng, êm đềm mà dịu dàng. Nét duyên dáng ấy khiến bất cứ ai cũng muốn du lịch Huế một lần trong đời.

Về miền đất cố đô, du khách được chiêm ngưỡng những cung điện vàng son, những lăng tẩm uy nghiêm, những danh lam thắng cảnh nhuốm màu lịch sử, tất cả làm nên vẻ đẹp độc đáo cho vùng đất xứ Huế. Hãy sắp xếp một chuyến du lịch cố đô Huế để tận mắt nhìn ngắm và cảm nhận những di sản văn hoá vật thể và phi vật thể mang nhiều giá trị trí tuệ và tinh thần của người dân Việt Nam.

Du lịch Huế thì nên đi vào thời điểm nào?

Nếu có ý định đi du lịch Huế, bạn cần tìm hiểu xem đi mùa nào đẹp nhất. Ở Huế có rất nhiều danh lam thắng cảnh, những món ăn ngon mà bạn nên thử. Vì vậy nếu đến Huế du lịch vào thời tiết tốt, bạn sẽ thuận lợi khám phá miền đất cố đô xinh đẹp mà không sợ bị gián đoạn bởi những cơn mưa bất chợt.

Mùa hạ ở Huế khí hậu nóng bức, kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8. Mùa mưa ở Huế thường hay có bão lũ từ tháng 10 đến tháng Giêng. Mùa đông trời se lạnh, nhiều khi nhiệt độ thấp dưới 10 độ C. Còn mùa xuân ở Huế là khí hậu dễ chịu nhất, từ tháng Giêng đến hết tháng 3. Vì vậy, bạn nên đi Huế vào mùa xuân để tận hưởng không khí mát mẻ và có thể thưởng ngoạn cảnh đẹp nơi đây thoải mái nhất.

Từ tháng 1 - tháng 3: Thời tiết se lạnh, cây cối đâm chồi nảy lộc, cảnh sắc tươi đẹp. Thích hợp để chiêm ngưỡng nét đẹp dịu dàng ở Huế.

Tháng 4: Mùa lễ hội Festival Huế. Không khí sôi động, náo nhiệt, đường phố trang trí rất đẹp. Nếu bạn là người ưa thích phồn hoa, có thể du lịch ở Huế vào thời điểm này.

Từ tháng 5 - tháng 7: Lúc này khí hậu mát mẻ, khô ráo, cũng là thời điểm du lịch Huế đẹp nhất, đặc biệt là đầu tháng 8.

Đặc biệt nếu bạn có kế hoạch phượt Huế 2 ngày thì việc lựa chọn thời điểm khá quan trọng. Thời tiết tốt giúp bạn thuận lợi đi thăm cố đô Huế về đêm.

Những nét đặc trưng ấn tượng của xứ Huế

Du lịch Huế mang đến nhiều cảm xúc cũng như ấn tượng cho du khách thập phương. Nếu ai đã tới Huế, hẳn sẽ lưu luyến vùng đất này không nỡ rời. Rất nhiều người từng hỏi, du lịch Huế có gì đẹp mà khiến biết bao du khách muốn quay trở lại? Thật khó mà diễn tả bằng lời nếu chưa bước chân đến mảnh đất cố đô.

Huế có kiến trúc đẹp, độc đáo: Hệ thống cung điện, lăng tẩm Huế mang đậm kiến trúc cung đình triều Nguyễn với những nét cổ kính, trầm mặc, uy nghiêm. Ngày nay, các công trình kiến trúc dù qua nhiều lần tu bổ nhưng vẫn giữ nguyên được bản sắc và hồn Việt.

Là thành phố xanh, sạch, đẹp: Đến du lịch Huế, du khách có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân tham gia các chiến dịch bảo vệ môi trường, làm sạch đường phố, nhặt rác sông Hương và khuyến khích khách tham quan di chuyển bằng xe đạp. Những điều nhỏ bé này góp phần tạo nên một thành phố “xanh - sạch - sáng” trong mắt khách du lịch.

Con người Huế thân thiện, hiền hòa: Con người ở Huế đặc biệt rất gần gũi và thân thiện. Họ luôn nở nụ cười và nhiệt tình giúp đỡ người khác bất cứ khi nào. Nếu đến du lịch Huế mà không biết cố đô Huế ở đâu hoặc đường đi như thế nào thì cứ hỏi người dân nơi này, họ sẽ rất vui vẻ giúp đỡ bạn.

Ấn tượng với nhạc cung đình Huế nổi tiếng: Nhã nhạc cung đình Huế là nét đẹp văn hóa, tinh hoa âm nhạc của Việt Nam và đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại. Đến du lịch Huế, bạn hãy thử lắng nghe loại hình âm nhạc độc đáo này nhé.

Đến Huế du lịch đi bằng phương tiện gì?

Nếu có nhiều thời gian, bạn có thể kết hợp du lịch Huế - Đà Nẵng hoặc nếu không thì chọn tour du lịch Huế. Dù bạn chọn lựa như thế nào thì cách thức di chuyển cũng tương tự nhau. Bạn có thể sử dụng những phương tiện sau:

Máy bay

Đây là phương tiện di chuyển thuận tiện và nhanh nhất để du khách từ các tỉnh thành khác đến khu du lịch Huế. Hầu hết các hãng hàng không nội địa hiện nay đều có đường bay thẳng đến sân bay Phú Bài, Huế. Thời gian bay từ Hà Nội đến Huế mất khoảng 1 giờ 15 phút, từ TP.HCM đến Huế khoảng 1 tiếng 30 phút.

Xe khách

Nếu bạn sống ở những địa phương lân cận thì việc chọn lựa xe khách để đi là khá phù hợp vì thời gian di chuyển ngắn, chi phí tương đối thấp. Nếu ở các tỉnh xa, bạn có thể chọn xe khách giường nằm để di chuyển. Từ Hà Nội đến Huế bạn tham khảo mua vé xe các hãng xe chạy tuyến Hà Nội - Huế phổ biến hiện nay như Hưng Thành, Camel, Đức Thịnh...

Tàu hỏa

Nếu bạn có nhiều thời gian để du lịch Huế và yêu thích việc ngắm cảnh trên đường đi thì hãy lựa chọn tàu hoả. Giá vé tàu hoả cũng không quá đắt đỏ. Tàu hỏa thường có loại ghế ngồi cứng, ghế ngồi mềm, giường nằm và khoang có điều hòa hoặc không có điều hòa. Nếu đi xa vào mùa nóng, bạn nên chọn tàu SE3, SE1, mua vé giường nằm có điều hòa để thoải mái và rút ngắn thời gian di chuyển.

Các phương tiện đi lại tại Huế

Việc di chuyển tại Huế cũng khá dễ dàng. Bạn có thể lựa chọn những phương tiện sau cho chuyến du lịch Huế của mình:

Taxi: Taxi là loại xe rất phổ biến, thuận tiện cho du khách đặc biệt là những du khách đi theo nhóm hoặc khi thời tiết không tốt. Tuy nhiên, chi phí taxi khá đắt đỏ, bạn nên cân nhắc.

Xe máy: Để chủ động du lịch Huế và khám phá các món ẩm thực địa phương thì bạn nên thuê xe máy. Giá thuê cũng không quá đắt, từ 100.000 đến 200.000 VNĐ/ngày.

Xích lô: Đến mảnh đất cố đô, bạn cũng có thể thử trải nghiệm di chuyển bằng xích lô để tận hưởng không khí trong lành, bình yên nơi đây. Giá dao động từ 40.000 đến 70.000 VNĐ/1 chuyến tuỳ lịch trình.

Thuê ô tô: Nếu bạn muốn kết hợp nhiều điểm tham quan thì có thể thuê xe ô tô du lịch. Mức giá thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ dao động từ 400.000 đến 1.600.000 VNĐ tùy lộ trình.

Địa điểm du lịch Huế nổi tiếng

Ở Huế có rất nhiều địa điểm đẹp để bạn vui chơi, khám phá. Đừng bỏ qua những địa danh hấp dẫn nhất sau đây khi bạn đi du lịch Huế nhé.

Kinh thành Huế

Kinh thành Huế hay còn gọi là Đại Nội là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của Huế, gắn liền với lịch sử nhà Nguyễn. Kinh thành Huế gồm Tử Cấm Thành và Hoàng Cung được xây dựng với lối kiến trúc cung đình độc đáo, còn nguyên giá trị lịch sử, văn hoá. Nơi đây cũng đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới.

Sông Hương

Sông Hương Huế như một dải lụa mềm mại trải dài từ vườn Vĩ Dạ đi qua ngôi chùa Thiên Mụ mang nét cổ kính uy nghiêm, tô điểm thêm cho sự cổ kính, nét đẹp lãng mạn của Huế. Đến Huế, không thể không ghé sông Hương thưởng thức ca Huế, đi thuyền thưởng ngoạn cảnh đẹp, ngắm cầu Tràng Tiền rực rỡ ánh đèn và hoàng hôn xứ Huế đẹp mộng mơ.

Lăng Gia Long

Lăng Gia Long hay còn gọi là Thiên Thọ Lăng, nằm tại một dãy núi cách khá xa trung tâm. Nhưng nơi đây lại được cho là có vị trí phong thuỷ đẹp nhất trong quần thể lăng mộ của các vị vua triều Nguyễn. Địa điểm du lịch Huế này thu hút những ai thích vẻ đẹp yên bình, cổ kính.

Chợ Đông Ba

Chợ Đông Ba là chợ lớn và lâu đời nhất ở Huế, nằm bên bờ sông Hương thơ mộng. Đây là một trong những địa điểm được du khách ghé đến tham quan, mua sắm mỗi khi du lịch Huế. Ở chợ bày bán rất nhiều mặt hàng từ bình dân đến cao cấp.

Phố đi bộ Huế

Phố đi bộ gồm Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An, Võ Thị Sáu, kéo dài hơn 1km hoạt động vào 3 ngày cuối tuần. Được đầu tư với kinh phí lớn, phố đi bộ Huế là điểm đến lý tưởng cho các hoạt động vui chơi, giải trí chất lượng cao, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.

Chùa Báo Quốc

Chùa Báo Quốc nằm tại đường Báo Quốc, Phường Đúc, Huế. Chùa được xây dựng theo theo kiểu chữ Khẩu, là nơi đặt nhiều tháp mộ của các vị Tổ sư. Nơi đây còn nổi tiếng với nhiều câu chuyện ly kì về giếng Hàm Long. Ngày nay, chùa Báo Quốc được nhiều du khách ghé đến chiêm ngưỡng, bái Phật cầu an.

Bãi biển Thuận An

Bãi biển Thuận An Huế với làn nước trong xanh, bờ cát trắng mịn cùng nét đẹp hoang sơ làm say đắm biết bao du khách có dịp du lịch Huế. Thời gian lý tưởng nhất để đến bãi biển Thuận An là vào lúc sáng sớm. Bạn sẽ thấy được khung cảnh náo nhiệt của những chiếc ghe thuyền đầy cá tôm của ngư dân, được thưởng thức những món hải sản tươi ngon mà họ mới đánh bắt về.

Suối khoáng Thanh Tân

Khu suối khoáng với nhiệt độ lên tới 68 độ C, cung cấp dưỡng chất và năng lượng cho cơ thể. Không chỉ tắm suối khoáng, du khách còn được tham gia các trò chơi mạo hiểm, thưởng thức ẩm thực đa dạng tại đây.

Cầu ngói Thanh Toàn

Cầu ngói Thanh Toàn là công trình kiến trúc mang nét đẹp độc đáo theo kiểu “thượng gia hạ kiều”. Cây cầu được xây dựng với mục đích đi lại thuận tiện và dùng tránh mưa nắng cho người dân. Ngày nay, cầu ngói Thanh Toàn là điểm du lịch hấp dẫn nhiều du khách khi du lịch Huế.

Hải Vân Quan

Hải Vân Quan nằm trên đỉnh đèo Hải Vân, được mệnh danh là “thiên hạ đệ nhất hùng quan”. Du lịch Huế và đặc biệt là đến với Hải Vân Quan, du khách sẽ được ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp với núi non hùng vĩ, biển trời bao la tại đây. Từ trên cao nhìn xuống cung đường đèo uốn lượn ngút tầm mắt, tận hưởng làn gió biển mát lành, ai cũng cảm thấy cuộc sống thật đỗi bình yên.

10 món đặc sản mang đậm chất Huế

Du lịch Huế ăn gì là câu hỏi mà các tín đồ du lịch tìm kiếm nhiều nhất. Ẩm thực ở Huế mang nét đặc trưng rất riêng. Các món ăn không quá ngọt hoặc quá cay, đậm hương vị miền Trung và được chế biến rất khéo léo, tinh tế, khiến du khách ăn một lần mà nhớ mãi.

Bún bò Huế

Bún bò là đặc sản nức tiếng của Huế. Đi du lịch Huế, chắc chắn bạn phải dậy sớm và ăn một tô bún bò ngon chuẩn vị tại đây. Nước dùng được ninh kĩ từ xương bò, hành tây, thêm các gia vị truyền thống khác tạo nên mùi vị thơm ngon, hấp dẫn. Bún bò Huế sợi to, mềm, ăn kèm miếng chả cùng chút tiết và móng heo béo ngậy. Trước khi ăn, bạn hãy thêm ít chanh tươi, vài miếng ớt cùng rau sống và trộn đều lên. Vị ngon của bún bò tại Huế khó nơi nào sánh bằng.

Bánh bèo Huế

Chén bánh bèo nóng hổi với nhân thơm ngọt đi cùng bát nước chấm có chút cay cay. Khi ăn, bạn hãy chan nước mắm lên chén bánh bèo, thưởng thức vị mềm, dẻo của bột, vị thơm của hành phi, vị ngọt của nhân tôm thịt.

Bánh canh Nam Phổ

Một tô bánh canh Nam Phổ thơm ngon, xen lẫn nhân tôm thịt đậm đà cùng những cọng hành lá xanh mướt, rưới chút mắm ớt xanh, ai có thể nỡ từ chối món ăn đặc sắc nhường này khi du lịch Huế chứ.

Chè Huế

Huế nổi tiếng với rất nhiều loại chè, mỗi loại đều có vị thơm ngon riêng như chè hạt sen, chè trôi nước, chè khoai môn, chè bột lọc thịt quay. Chẳng cần vào những nhà hàng lớn, chỉ cần ngồi bên những gánh hàng rong hay những con hẻm nhỏ, gọi một cốc chè là bạn đã có thể thưởng thức nét tinh tế trong thức quà vặt của Huế rồi.

Bánh ép Huế

Những chiếc bánh vẫn còn nóng được đặt chiếc chiếc đĩa nhựa nhỏ. Khi ăn, khách bỏ thêm rau răm, đu đủ, dưa leo rồi cuộn lại, chấm vào bát nước mắm chua ngọt. Chiếc bánh ngậy vị của mỡ, chua giòn của đu đủ ngâm, đậm đà của thịt, trứng và mùi thơm của hành lá, thật khéo cho một món quà vặt chiều hè của khách du lịch Huế.

Nem lụi Huế

Mặc dù nem lụi là món ăn không mấy xa lạ ở nhiều địa phương khác, nhưng ở Huế, nem lụi lại có vị rất riêng, thơm ngon đậm đà. Nem lụi ăn kèm với bánh tráng, rau thơm, chấm cùng nước lèo. Nước chấm được pha sền sệt, gồm đậu phộng xay nhuyễn, gan heo, thịt heo băm nhỏ.

Bánh bột lọc Huế

Bên trong lớp lá là những chiếc bánh dẻo, trong có thể nhìn thấu nhân. Lớp bột bánh khi ăn vào thấy dai, ngọt, hoà cùng mùi vị béo bùi của nhân tôm, thịt, chấm cùng chút nước mắm ngọt, cay chắc chắn sẽ làm cho những vị khách du lịch Huế không thể buông đũa.

Bánh ram ít

Bánh gồm hai phần: phần ram và phần ít. Khi bày ra đĩa, đầu bếp sẽ xếp phần bánh trắng lên trên và rắc chút bột tôm lên trên. Bánh được chấm cùng nước mắm chua ngọt thêm chút ớt tươi của Huế. Bạn rất nên thử khi đi du lịch Huế nhé.

Bánh nậm

Bánh nậm là món ăn dân dã đặc trưng của Huế. Bánh có hương vị thơm ngon, mềm mịn, đậm đà vị tôm. Cách ăn bánh nậm đúng điệu là lột bỏ lớp lá phần trên bánh, để nguyên phần lá gói bên dưới, trải phẳng bánh ra đĩa, rưới chút nước chấm chua ngọt lên trên và dùng thìa xúc từng miếng.

Vả trộn

Vả trộn là món ăn rất được yêu thích trong các bữa cơm dân dã của người dân xứ Huế. Quả vả luộc chín rồi phi thơm cùng hành, tỏi, cuối cùng bỏ tôm, thịt vào đảo cùng. Lúc xếp lên đĩa, đầu bếp sẽ rắc chút mè, lạc rang và rau răm.