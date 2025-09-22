Phát hiện chè Shan rừng cổ thụ ở dãy núi có độ cao trên 1000 mét tại Huế

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm TP Huế xác nhận, đơn vị vừa tổ chức khảo sát, tìm kiếm và phát hiện nhiều cây chè cổ thụ trên các dãy núi cao, qua kiểm nghiệm, có 2/8 mẫu thu thập là giống chè Shan rừng cổ thụ nổi tiếng.
Cụ thể, Chi cục Kiểm lâm TP Huế thực hiện khảo sát theo hình thức tuyến điểm và thu thập 8 mẫu chè ở khoảnh 8 (tiểu khu 57 đỉnh Dốc Chè, đường 71); khoảnh 1, tiểu khu 270 thôn Đút 2 (xã A Lưới 1) và khoảnh 5 (tiểu khu 341) và khoảnh 3 (tiểu khu 344) xã A Lưới 5 (Cha Linh - Mù Nú, đầu nguồn sông Hữu Trạch).
08 mẫu vật thu thập được sau đó được gửi đi phân tích và đối chiếu với hình thái và đặc điểm di truyền của chè Shan. 2 mẫu thu thập tại khu vực khoảnh 5 (tiểu khu 341) và khoảnh 3 (tiểu khu 344) xã A Lưới 5 (Cha Linh - Mù Nú, đầu nguồn sông Hữu Trạch) cho kết quả tương đồng cả về hình thái và đặc điểm di truyền so với mẫu chè Shan (Tên khoa học: Camellia sinensis var. assamica).
06 mẫu còn lại tại các khu vực tuyến Đường 71 (đỉnh Dốc chè) và khu vực thôn Đút 2 xã A Lưới 1 có sự khác biệt lớn về hình thái và phân tử, không trùng khớp với mẫu chè Shan tham chiếu.
Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị UBND TP Huế giao Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng đề tài để nghiên cứu sâu hơn về vùng phân bố, trữ lượng ngoài tự nhiên, xây dựng mô hình khảo nghiệm, ứng dụng để sản xuất giống và đưa vào sản xuất giống chè có giá trị này.
Anh Hồ Văn Kiểm (Hạt Kiểm lâm khu vực A Lưới) cho biết, anh cùng đồng nghiệp là Hồ Văn Mom tuần tra và chụp những cây chè cổ thụ tại Dốc Chè (khu vực giáp giữa xã A Lưới 1 với phường Phong Điền, TP Huế).
Ở độ cao 1.069 mét, cây chè cổ thụ đầu tiên được tìm thấy cao khoảng 5 mét, mọc ven đường 71. Sau khi vào sâu hơn, ngày 1/9, Hạt Kiểm lâm khu vực A Lưới phát hiện cây chè rừng cổ thụ thứ hai, cây này to hơn cây đầu tiên. Mở rộng địa bàn, ngày 4/9, Hạt Kiểm lâm khu vực A Lưới tiếp tục phát hiện chè rừng ở xã Hồng Kim (cũ).
